La Mesa insular LGTBI se rompe con la marcha de ocho de los nueve colectivos que la integraban. Sus representantes hicieron efectiva ayer esta decisión en el registro del Cabildo. Habían amenazado con el abandono si la institución insular no se retractaba de lo que entendían como apoyo con dinero público a «discursos de odio transexcluyentes». De eso acusan a algunas de las ponentes del foro Mujeres y Deporte, celebrado los días 3 y 4 en el Auditorio de Tenerife. Además, darán traslado a los gobiernos autonómico y estatal para activar el régimen sancionador que contempla la Ley Trans aprobada hace apenas unos días. Tanto respecto a las personas protagonistas como a la institución insular como responsable «solidario y subsidiario».

Las entidades LGBTIy Trans de la Isla informan que, con esta acción, «simplemente cumplimos lo anunciado». Mantienen que en el III Congreso Estatal Mujeres y Deporte, cuya celebración apoyó el Cabildo de Tenerife, hubo «discursos de odio». Denuncian que «se llegó a trasladar el mensaje de que las mujeres trans son varones biológicos que se autoidentifican». También que «las reivindicaciones trans parten de una ideología que pretende el borrado de las mujeres». Además de «la difusión de bulos sobre el marco legislativo recientemente aprobado sin ninguna base científica». Fran Baute, de Diversas, ejerció como portavoz.

Afirmó que las leyes trans «no pueden ser un papel mojado» o «servir para presumir como el Cabildo de ser referente fuera de la Isla». Indicó, además, que los colectivos no pueden seguir en una mesa de participación del Cabildo de Tenerife porque «sería ser cómplices del apoyo institucional a la transfobia». Resumió: «La libertad de expresión no es libertad de agresión». «Mi existencia no es un debate, soy una mujer trans y tengo derecho a formar parte del deporte; basta ya, existimos y tenemos derechos». Fue el contundente mensaje de Nayara Martínez González, de la Asociación Libertrans. Por su parte, Yelko Fernández, hombre trans y presidente de Libertrans, llamó la atención sobre el hecho de que en el Congreso se atacaba solo a las mujeres trans: «Nunca mencionaron al hombre trans que sí cabe en el deporte y no hace daño a nadie; son las mujeres las malas, qué causalidad», lamentó, y advirtió de que no van a dar un paso atrás.

Un grave error

A juicio de las entidades, «el Cabildo ha cometido un grave error» al organizar un debate de estas características sin contar con las entidades referentes en el abordaje de estas realidades en la Isla. Resumen que se trata de «una traición» que «causa daño «a las personas trans e intersex, que «ya de por sí se encuentran en una grave situación de vulnerabilidad». También lamentan «la falta de altura de miras de los responsables políticos insulares», sobre todo del consejero de Participación y Diversidad, Nauzet Gugliotta que, «a pesar de haber sido avisados con tiempo suficiente no fueron capaces de atender a las peticiones de los colectivos para reconducir ese debate». Las asociaciones exigen «medidas contundentes» a la consejera de Acción Social, Marián Franquet y a Gugliotta, para «reparar el daño causado a las personas trans». Anuncian que, de no adoptarlas antes del día 31 de marzo, Día Internacional de la Visibilidad Trans, no les quedará otro remedio que «exigir la dimisión de ambos responsables políticos». Este será un día clave en el conflicto porque los denunciantes dejan claro que «si no rectifican y no se desmarcan no participaremos en actos oficiales y organizaremos otros alternativos y consensuados».

Por último, las entidades agradecen el apoyo que han recibido por parte de los colectivos LGBTIQ+ y feministas de todo el país. El comunicado es suscrito por Diversas Canarias, Chrysallis Canarias, Libertrans, Canarypride, Transboys, Caminar Intersex, Transwoman y Aperttura. Sólo Efecto Puerto no firmó la renuncia a la Mesa Insular LGTBI. Nauzet Gugliotta, consejero de Diversidad, se mostró ayer conciliador, pese a las críticas. Lamentó la decisión, que respeta, de abandonar la Mesa Insular y aclaró que «mantenemos todas las vías de comunicación y tenemos los brazos abiertos para ellos». Valoró «cuatro años de proyectos y trabajo». Reconoce que «se cierra una etapa» pero mantiene su apoyo a la diversidad y deja la puerta abierta a reconducir la situación.