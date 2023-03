La capital celebra ante más de 200 personas la Gala de los Cruceros

Santa Cruz acogió ayer, por primera vez, la celebración de la Gala de los Premios Excellence de Cruceros, que en ediciones anteriores se ha llevado a cabo en otras ciudades del país, como Barcelona, Málaga o Las Palmas de Gran Canaria. El acto, que tuvo lugar en el Auditorio, reunió a más de 200 personas, entre las que se encontraban los principales ejecutivos de las compañías de cruceros, autoridades, turoperadores, puertos, agentes de viajes, consignatarios y empresarios. En total, se entregaron 16 galardones, como los correspondientes a la categorías de Mejor Naviera de Lujo y Mejor Puerto Español, que recayeron en la naviera Silversea Cruises y el Puerto de Barcelona, respectivamente.

La gran ceremonia de entrega de estos premios, presentada por el humorista y showman Sr. Corrales y amenizada por la compañía de Pablo Méndez Performance, comenzó con la actuación de la comparsa del Carnaval chicharrero Los Joroperos, para continuar con la concesión de los diferentes galardones. Los Premios Excellence de Cruceros, cuya primera edición se celebró en 2008 en Barcelona, son resultado de una macro encuesta realizada a cruceristas y agentes de viaje nacionales. Estos galardones son una marca de CruisesNews Media Group.

Las Islas Griegas, MSC Cruceros, Silversea Cruises y el Puerto de Barcelona, entre los ganadores

Esta edición ha sido promovida y patrocinada por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en colaboración con otros organismos públicos y privados, como Puertos del Estado; Turismo Islas Canarias; Turismo de Tenerife; Ayuntamiento de Santa Cruz; Cabildos de Tenerife, La Palma, El Hierro y La Gomera; Fred Olsen Shipping Solutions; Cepsa; Puertos Canarios y Atlantic Islands.

El presidente de Puertos de Tenerife, Carlos González, manifestó que, «aunque el sector de cruceros ha sufrido mucho por la pasada pandemia del Covid, reduciéndose su actividad a cero, ya dicha época ha quedado atrás y ahora vemos una recuperación en escalas de cruceros, superando incluso los datos prepandémicos». Recordó que Canarias «fue pionera» en retomar esta actividad con los denominados cruceros burbuja.

Asimismo, destacó las Islas Canarias como destino turístico de cruceros, haciendo hincapié en las numerosas excursiones que se ofrecen en Tenerife, como el Teide, Taganana, La Laguna o los Acantilados de Los Gigantes. Comentó que Puertos de Tenerife «continúa trabajando» para incrementar los servicios a los cruceristas y puso como ejemplo el proyecto de los vuelos turísticos en hidroavión, «con salida y llegada al Puerto chicharrero».

Mejor Barco en el Mediterráneo.

Fue para el Wonder of the Seas (Royal Caribbean).

Mejor Barco en el Norte de Europa.

El reconocimiento fue para el crucero MSC Grandiosa (MSC Cruceros).

Mejor Compañía Fluvial.

El galardón recayó en Croisieurope.

Mejor Naviera Primer Crucero.

El reconocimiento en esta categoría recayó en dicha gala en Costa Cruceros.

Mejor Puerto Español.

Lo consiguió el Puerto de Barcelona.

Mejor Destino de Cruceros.

El galardón fue para las Islas Griegas.

Mejor Tripulación.

Recayó en Royal Carribbean International.

Mejor Naviera Premium.

El reconocimiento fue para la naviera Celebrity Cruises.

Mejor Naviera Familiar.

El galardón fue para MSC Cruceros.

Mejor Naviera de Lujo.

Fue para Silversea Cruises.

Mejor Imagen de Marca entre Consumidores.

El galardón fue para MSC Cruceros.

Mejor Entretenimiento.

El reconocimiento recayó en Norwegian Cruise Line.

Mejor Gastronomía.

El galardón fue para Oceania Cruises.

Mejor Relación Calidad-Precio.

El premio en esta categoría fue para Cosa Cruceros.

Mejor Itinerario.

Fue para el Celestyal Cruises 3 Continentes.

Mejor Reconocimiento de Marca entre Agencias de Viaje.

Royal Caribbean International.

Reconocimientos.

Durante el acto también se entregaron reconocimientos especiales a Ashotel, TUI Cruises, Loro Parque, Comunidad Portuaria, Servicio Canario de Salud, Sanidad Exterior, Servicio de Amarradores; Servicio de Prácticos; Servicio de Remolcadores; Policía Portuaria; Acoeste y Santa Cruz Terminal.