El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha anunciado en la mañana de hoy lunes, una querella contra Antonio Navarro Tacoronte, presunto cerebro de la trama conocida como 'caso Mediador' por algunas de declaraciones que considera que mancillan su honor y su reputación.

"Entre hoy y mañana se presentará la documentación en los juzgados para iniciar un procedimiento judicial contra el señor Navarro", dijo Martín antes de avanzar que no hará más declaraciones respecto a esta trama: "No quiero alimentar más lo que entiendo que es un interés de hacer daño por parte de alguna persona o de algunas personas y no voy a alimentar el circo".

Respecto a las acusaciones vertidas sobre el presidente de la corporación insular por Navarro Tacoronte, Martín desgrana su versión de cada uno de los hechos de los que le acusa. Así, indica que el 'mediador' se presentó el pasado año en el despacho del presidente insular para hablarle del Director Insular de Deportes, según sus palabras para avisarle de que no depositara su confianza en él.

"No se habla en ningún modo ni se aporta ningún documento sobre lo que ahora hemos conocido que es la trama Mediador, sino que el objetivo de esa reunión era, fundamentalmente, desacreditar al director insular de Deportes con el que supe más tarde que habían sido amigos y se habían enfadado o se habían peleado entre sí y el asunto quedó ahí", asegura Pedro Martín.

El presidente del Cabildo descarta también que usara dinero del Ayuntamiento de Güímar para la compra de un perro y apela a Navarro a que "si tiene alguna prueba de algún gasto de alguien que dice que lo regaló que vaya pitando a presentarlo ya al juzgado". "Tengo dos perros y los dos me los he comprado con mi dinero", insiste Pedro Martín quien dice haber hablado con el criador con el que realizó la transacción, ya que Navarro lo cita como fuente, y asegura que le ha dicho que "ni es primo suyo ni lo ha visto en su vida".

"No soy amigo de ese señor"

"Dice el señor Navarro que soy amigo suyo. Yo no soy amigo de este señor. No he tenido ninguna relación con él ni ahora que soy presidente del Cabildo ni tampoco tuve ninguna relación cuando fui alcalde de Guía de Isora", insiste Pedro Martín quien aclara que el Cabildo de Tenerife "no está vinculado a ninguna trama de corrupción, ni tiene nada que ver con esas ayudas al ganado" que son el germen de est trama de corrupción política en Canarias.

"No se está investigando, que yo sepa, a día de hoy, ni se está acusando a nadie del Cabildo ni hay nadie a quien se esté investigando. Por lo tanto, lo verdaderamente importante es que esa trama nada tiene que ver con el Cabildo de Tenerife", asevera el presidente de la corporación insular quien de hecho descarta que la apertura de este proceso judicial implique cambios en la lista electoral para la insititución en los próximos comicios regionales del mes de mayo.

"No tenemos ninguna relación con el mediador. El director insular lo que tiene es un problema de pleito entre él y el señor Navarro. El exdirector presentó su dimisión, no pertenece ni ha estado perteneciendo nunca al partido socialista y, por lo tanto, no encuentro cuál sería el motivo de ningún cambio en ninguna lista", explica Pedro Martín antes de concluir que "eso es tanto como asumir que tenemos algo que ver. Y, desde luego, no tenemos nada que ver en este asunto".

El anuncio de esta querella sería la segunda que parte de las acusaciones políticas vertidas por Navarro Tacoronte, después de que también el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, anunciara la semana pasada la puesta en marcha de acciones legales tras algunas declaraciones del mediador sobre su implicación en la supuesta trama de corrupción política en el Archipiélago.