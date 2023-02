La Victoria obtiene fondos europeos para acabar la escuela infantil 42 años después

El Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo ha obtenido una subvención de 467.000 euros de los fondos europeos Next Generation para poder terminar la escuela infantil municipal 42 años después de la colocación de la primera piedra. El alcalde, Juan Antonio García Abreu (PSOE), celebra la llegada de estos fondos a través de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, que otorga esta subvención directa al ayuntamiento para que termine la obra de esta escuela municipal de educación infantil de primer ciclo, con 78 plazas, “en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea”.

“Quienes me conocen o me van conociendo saben que no me gusta vender humo. Normalmente soy muy prudente en mis declaraciones y hablo de las inversiones cuando están firmadas. Como es el caso de la escuela infantil. Esta subvención permitirá terminar una obra cuya primera piedra se puso hace 42 años. Ahora, y después del trabajo conjunto con el Gobierno de Canarias que preside Ángel Victor Torres, por fin se terminará y eso es lo realmente importante”, recalca el alcalde.

Uno de los últimos pasos claves para poder terminar la guardería se dio en enero de 2020, cuando el Consistorio cerró, por 400.000 euros, el acuerdo que garantizó la titularidad municipal el edificio donde se ubicará la futura escuela infantil del barrio de Santo Domingo.

La historia de esta guardería comenzó en el año 1981 con la colocación de la primera piedra del inmueble. Una edicficación que pudo perderse por “no ejecutar en el plazo de 15 años la construcción de la escuela infantil recogida en el convenio suscrito en 2002 con la Asociación Escuela Infantil Sagrado Corazón de Jesús”. En ese documento, la entidad privada aceptaba la cesión de los terrenos de su propiedad y como contrapartida obtendría a su vez el uso de una de las plantas del inmueble, en la que se construiría la guardería. El convenio recogía que si en 2017, una vez cumplido el plazo, el Consistorio victoriero no culminaba esta obra, todo el edificio pasaría a ser de su propiedad.

En el año 2020 se evitó la pérdida de la propiedad del inmueble

El acuerdo al que llegaron en 2020 con la asociación, “después de intensas negociaciones”, supuso la renuncia al derecho de reversión que establecía el convenio, lo que permitió garantizar que el Consistorio no perdía la propiedad del edificio de Santo Domingo.

Este recurso educativo es fundamental para una localidad que cuenta con más de 260 niños y niñas con edades de entre cero y tres años. Abreu recordaba entonces que La Victoria era “el cuarto municipio de Tenerife que carece de escuela infantil con mayor número de menores sin plaza”.

El inmueble donde se habilitará la escuela infantil cuenta con 2.798 metros cuadrados distribuidos en cuatro niveles escalonados. Al nivel de la calle se levanta la plaza y el centro cultural de Santo Domingo, mientras que el primero bajo rasante está destinado a la guardería, que tendrá una superficie de 1.104 metros cuadrados.

Juan Antonio García Abreu recuerda que la primera piedra de la guardería se puso dos años antes de que él naciera, por lo que espera poder resolver este problema histórico lo antes posible, "una vez que pueda sacarse la obra a licitación para poder dar por fin cobertura a la educación de 0 a 3 años en nuestro municipio".