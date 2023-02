«Los espacios protegidos parecen el parque García Sanabria»

¿Cuáles fueron las principales conclusiones del V Congreso insular de Biodiversidad?

En las jornadas nos reunimos quienes trabajamos en la biodiversidad para exponer experiencias. Acudieron unas 300 personas al Recinto Ferial a mostrar lo realizado por técnicos y empresas en el campo de la investigación científica y otros. Un punto de encuentro. Como resumen, la biodiversidad de la Isla está muy amenazada por dos agentes de cambio muy importantes. En primer lugar, la superpoblación insular, entre 8 y 15 veces por encima de lo sostenible en Tenerife. Si hoy cerráramos puertos y aeropuertos no habría forma de tener recursos para alimentarla porque el 90% de productos vienen de fuera. El territorio se degrada en espacios protegidos que parecen haberse convertido en el parque García Sanabria. El resto lo hemos denostado con el uso urbanístico. La superficie agraria cultivada, la que nos daría el sustento y la soberanía alimentaria, apenas llega a las 18.000 hectáreas. Y se usa para construir cuando habría que sacralizar el suelo rústico, protegerlo de verdad, porque es muy escaso. Hay que llegar a un pacto por la conservación en la Isla con la idea de qué queremos conservar. El bosque termófilo ha quedado reducido a un 6% y de palmerales en su estado natural, silvestre, apenas quedan mil ejemplares y 500 están en suelo privado.

¿Qué soluciones plantea la estrategia para la biodiversidad en Tenerife?

Crear más corredores verdes y ecológicos entre las ciudades, además de unir la red de espacios naturales, porque algunos están separados hace más de 500 años por las infraestructuras que hemos construido. Debemos recuperarlos para que se mantenga el intercambio genético. Por ejemplo, Anaga y la Corona Forestal llevan esos cinco siglos sin conexión. Abogamos por un corredor ecológico y una infraestructura que cruce la autopista y permita ese intercambio genético. Aparte de las grandes construcciones viarias también aquellas verdes que pasen por las ciudades. Esta es una idea de la Unión Europea que en 2013. En las islas es todavía peor porque ahora tenemos una densidad de 567 habitantes por kilómetro cuadrado, lo cual nos equipara a la ciudad de Madrid.

¿Cuál es el otro agente de cambio que mencionaba?

Las especies exóticas invasoras, tanto de flora como de fauna, que suponen el cambio de los ecosistemas. Tenemos en Tenerife 18.000 especies y las realmente invasoras son unas 70, aunque el Cabildo focaliza el trabajo en 20 que están haciendo daño. El rabo de gato da idea de lo que supone una invasión biológica capaz de modificar un ambiente y apoderarse del ecosistema. Se gasta mucho dinero al año en crear barreras de contención, una especie de cordón sanitario, para que no entren en los espacios naturales. Lo hacen ya en las laderas y tenemos que contratar escaladores para que no se asienten ahí. Por ejemplo, hay urbanizaciones que vierten aguas grises sin saneamiento a los acantilados y eso hace proliferar la caña que desplaza a las especies autóctonas.

¿Esto las obliga a refugiarse en los lugares de difícil acceso?

Sí, y también el factor humano que las ha arrinconado en los acantilados, Un ejemplo evidente, es el lagarto gigante de Tenerife que está a punto de desaparecer y solo permanece en este tipo de zonas. Solo quedan unos 1.200 en dos lugares, Guaza y Teno, cuando cubrieron en su día toda la Isla. Entre el hombre y los depredadores como los gatos han ido acabando con ellos. Por ejemplo, recientemente se metió un gato, al parecer de una urbanización cercana, en una zona vallada y acabó él solo con toda la población de lagartos, unos doce. Los gatos son bonitos, a mí me gustan, pero en su sitio, no asilvestrados.

¿Hay peligro de extinción real de especies autóctonas?

Del lagarto gigante de Tenerife, sin duda, por lo que expliqué. También algunas de flora que, por desgracia, ya no vamos a recuperar nunca porque ha desaparecido su polinizador. Las del Parque Nacional del Teide están bien conservadas, pero hay leguminosas endémicas, que le gustan mucho a los conejos, y de ahí riesgo. Tenemos 17 especies amenazadas de flora y unas cinco de fauna. Cuando se elaboró la estrategia se hizo un diagnóstico. Casi el 42% de nuestro hábítat está en un mal estado de conservación; en especies endémicas, la situación mejora un poco, con solo el 27%.

¿Cómo valora la lacra de los incendios forestales en la Isla?

Es un problema ambiental y hasta lógico por la gran cantidad de personas que circulamos por nuestros montes. El de Tenerife es un sistema bien conservado. Es público y son posibles las restauraciones. Hacia la costa ya es otra cosa. El 40% de la degradación de nuestros sistemas se da en zonas privadas, las de interfase, donde es más complicado conservar. Hay que convivir con los incendios, hacer más políticas activas. Durante generaciones se hacía aprovechamiento y se retiraba la pinocha del monte. Ahora ya no es rentable y origina combustible. A los 15 años se quema por cualquier circunstancia. Es la paradoja de los incendios: cuanto más y mejor conservamos más problemas tenemos de aumento de combustible e incendios. La solución no es fácil. Limpiar todo el monte tampoco parece razonable porque debe integrar sus propios materiales y generar suelo. Hay países donde en los bordes de la carretera se hace prevención para evitar despistes. Las políticas de prevención en invierno son más importantes que los hidroaviones en verano. Cambiaría el aparataje de extinción por las políticas de prevención y restauración.

Valore la labor del Centro de Recuperación de La Tahonilla.

Tenemos un lema: queremos cerrar La Tahonilla algún día. Tiene función educativa pero viene a cubrir la problemática de la mano del hombre. Los animales chocan contra las grandes construcciones, donde no debían estar, o mueren por los venenos que colocan personas. La flora de los viveros existe para poder restaurar lo que hemos degradado. Arreglar los desastres que hemos originado en la naturaleza. En 2021 entraron 3.000 animales accidentados. Muchos porque la gente sigue usando venenos absolutamente prohibidos como los carbofuranos. Los raticidas se pueden usar dentro de las casas pero no por fuera. Hay quien considera plaga todo lo que le molesta, incluido, por ejemplo, un gusano absolutamente inofensivo y le pide al Cabildo una campaña para erradicarlo. O hace algo peor. El uso de los venenos no es bueno ni para los animales ni para las personas.

¿Qué opinión le merecen las numerosas «entradas» en los espacios naturales protegidos, el 48% de la Isla?

La biodiversidad debería ser un santuario para todo el mundo. Se ponen a hacer retos por laderas donde nunca se ha caminado y existen varias especies nuevas al año. Pasan por la naturaleza por decir he estado aquí y nadie más lo ha hecho. Como biólogo no salgo a ella si corro el riesgo de estropearla. Voy por los senderos y no sé cómo la gente se puede salir. Cuando lo hacen buscan algún reto personal, no aportan nada a la naturaleza. Cuando era niño jugaba en la calle y no había semáforos hasta que aumentó la población y fueron necesarios. Lo mismo pasa en el Teide. Hemos llegado a tal nivel de saturación que necesitamos regular el acceso. El Cabildo piensa en hacer más agradable la visita no en la especulación. En todos los espacios naturales del mundo se hace. Llevo viendo el Plan del Parque Nacional desde hace muchos años y la gente se opone siempre, aunque lo vayan a disfrutar. Un ejemplo es el cambio en Teno donde una visita desagradable se ha hecho bien y todos contentos. Y en Anaga también se debe regular y solo entrar guaguas y vecinos. ¿Por qué hay que hacer las carreras en espacios naturales y no en las zonas degradadas? Vienen, causan daños y no pagan. En cualquier lugar del mundo hay que abonar tasas. Los espacio naturales son para conservarlos.

¿La concienciación medioambiental es una asignatura pendiente? ¿La educación de los niños es clave?

El ser humano se cree el centro, todo debe girar a su alrededor e, incluso, imponerse a la biodiversidad. Un reduccionismo porque sin ella no hay salud. Provocamos un ecocidio. Necesitamos un pacto por el territorio en Tenerife ante el peligro de convertirla en una Isla-ciudad. Aunque hay esperanza con un poco de conciencia social, no solo a los chicos sino a toda la población, adultos también. Hay agresiones al medio ambiente, es cierto, pero pienso que son más los que tienen conciencia. Existe mucho desconocimiento y por eso hay que mentalizar a toda la sociedad. La Isla necesita esa conciencia que se despierta de vez en cuando. No me gusta criminalizar a nadie. Muchos venimos del mundo rural y los jóvenes de ahora tienen cierto desapego por algo que no han vivido. Pero tampoco mi generación y las anteriores tenían la capacidad de cambio que dan los medios actuales.