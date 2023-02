Tenerife busca a J Quiles para sancionarlo por su concierto en la playa de La Tejita

Tenerife busca al cantante de fama mundial J Quiles para sancionarlo como consecuencia del concierto improvisado que ofreció en el espacio protegido de La Tejita, en Granadilla de Abona, el 31 de julio del año pasado. Justo un día después de suspenderse por motivos de seguridad su actuación en el Reggeaton Beach Festival, en San Miguel de Abona. Miles de jóvenes colapsaron la Autopista del Sur hasta descubrir dónde iba a dar el recital, tan secreto como breve, con apenas un par de canciones. El problema es que Justin Quiles, de ascendencia puertorriqueña, es estadounidense. El Cabildo indaga en los consulados cuál es su dirección para culminar el expediente abierto. Un caso más de quien viene a la Isla, comete la imprudencia de acceder de cualquier manera a los espacios naturales protegidos y se marcha.

En un primer balance, los malos usos «recurrentes» en estas zonas de Tenerife originaron el año pasado 695 infracciones, registradas por el área de Seguridad. La cifra es algo inferior a los 762 expedientes del ejercicio de 2021, pero tal vez haya casos más espectaculares y mediáticos en 2022. Valga como ejemplo el concierto improvisado en el espacio protegido de La Tejita. Pero no fue el único.

Un poco antes de este episodio, el 1 de julio de 2022 se conocía que un anuncio de Asics, compañía de calzado deportivo, se había realizado dentro de la Reserva Natural del volcán Chinyero, en Santiago del Teide. Un espacio de gran fragilidad por donde está prohibido transitar. La resolución de este expediente está muy cercana. Solo resta confirmarlo en el Consejo de Gobierno Insular para hacer efectiva una multa con varios ceros, sin concretar la cifra.

Ampliaremos los agentes de medio ambiente, además de agilizar la gestión Isabel García - Consejera del Medio Natural

Balizas de plástico abandonadas tras una carrera en Anaga, el recorrido en bicicleta por sendas prohibidas en la ya mencionada Reserva Natural del Chinyero, casetas de campaña para acampar o hasta disfrutar de una chuletada en el Parque Nacional del Teide son algunas de las infracciones.

Entre las acciones más recientes está una pintada en el sendero 39, denunciada el pasado 4 de enero, o el suceso ocurrido el 9 de este mismo mes con el tránsito en moto por un lugar protegido dentro, otra vez, del Parque Nacional del Teide en lo que supuso «un nuevo atentado ecológico».

La consejera insular del Medio Natural y Seguridad, Isabel García, considera que esta es «una asignatura pendiente en Tenerife». Señala al respecto que «tenemos instrucciones del presidente, Pedro Martín, para afrontar el problema». Para ello, explica, «ya están las bases prácticamente culminadas para llevar a cabo un concurso oposición y reforzar la plantilla de agentes medioambientales». Además, subraya, «se ha designado un funcionario para que se dedique específicamente a gestionar los expedientes y las sanciones».

García señala que «siempre es muy negativo que se produzcan estas circunstancias, pero más todavía cuando tienen un gran eco mediático, sobre todo en las redes sociales, porque se amplifica por miles de personas». Ante ello, resulta «muy complicado» concienciar sobre la necesidad de hacer las cosas bien. Por eso pone énfasis en acciones como el concierto improvisado de Quiles o el anuncio de la empresa de calzado deportivo. «Hacen daño», señala la consejera, «aunque ellos no lo vean así». Resume: «No es lo mismo una persona desinformada que una empresa que tiene que saber cómo y dónde actuar».

Campaña en los medios

El área del Medio Natural y Seguridad activó una campaña en los medios de comunicación para concienciar sobre no entrar en espacios donde está prohibido hacerlo para garantizar su conservación. Para todos, porque los residentes también llevan a cabo actos llenos de irresponsabilidad.

Con el lema «lo natural es hacerlo bien», insiste el mensaje en que «seguir el sendero es la única forma de preservar la biodiversidad de Tenerife». Recuerda que «salirte del camino a pie, en bici o con un vehículo no solo es dejar marca, sino atentar contra la naturaleza. Tus decisiones cuentan»,

La consejera García valora la utilidad de la herramienta que supone la reciente plataforma digital Tenerife On a la hora de ayudar a conocer por dónde se puede transitar y por dónde no. Es una guía virtual de 173 senderos de Tenerife, muchos de ellos en espacios naturales protegidos.

Los datos

El balance de 2022 especifica los expedientes abiertos en espacios naturales (205), en materia de servicios forestales (149), en cuanto a la conservación y gestión en el Parque Nacional del Teide (50), en materia de caza (60) o en aquellas infracciones medioambientales que son competencia de otras administraciones (232).

El total de 695 expedientes supone un descenso respecto a los registrados durante 2021, pero lo cierto es que tuvieron una menor repercusión mediática. Precisamente en 2021 se incoaron en el Parque Nacional del Teide tres expedientes por acampadas sin título habilitante y 118 casos de actividad sin autorización. El año pasado fueron 50.

Denunciantes

Los colectivos tinerfeños que defienden la preservación de la naturaleza casi no dan abasto en sus denuncias. Por ejemplo, Imakal, que publicó el vídeo de las motos dentro del Parque Nacional. Valoran que «acciones como esta ponen de manifiesto la necesidad urgente de tomar medidas inmediatas, ante la impunidad con la que actúan los visitantes en un espacio protegido con tanta relevancia como es el Parque Nacional».

Entienden que «los agentes no pueden duplicarse» y consideran que se necesita «más personal». Además, piden una mayor educación ambiental «para divulgar el conocimiento de nuestros valores, del respeto y la convivencia con nuestro medio natural».

Por su parte, la Fundación Telesforo Bravo-Juan Coello y su iniciativa en paralelo Pasa sin Huella subraya: «A diario nos llegan testimonios de que el Parque está en una situación insostenible. De nada sirven protección, el diploma europeo y ser Patrimonio Natural de la Humanidad si no se destinan los suficientes medios materiales y personales para vigilarlo y conservarlo». Añade que «el Gobierno de Canarias es responsable por no convocar nuevas plazas de agentes para el Teide y el Cabildo de Tenerife por omisión, al no reclamarlas con insistencia». Mientras, «el Parque se va deteriorando cada vez más». Respecto al incidente de las motos en las Minas de San José critican, además, que «aparte de las motos, se ve una auténtica romería con gente caminando por todas partes fuera de camino».

Acaba la Fundación reclamando la aprobación urgente de un Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional del Teide «que preserve su integridad y no deje pasar el tiempo para no asumir el coste electoral. Si quieren que lo siga siendo de verdad y no un parque temático».