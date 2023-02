Garachico enseña al mundo a defenderse de los golpes de mar

El proyecto Life Garachico despliega en las aguas del municipio norteño los sistemas de alerta para evitar los daños que provocan los golpes de mar. Iniciado en 2020 y financiado con 2,6 millones de euros por el programa Life de la Comisión Europea y el Gobierno de Canarias, utiliza Garachico, una de las localidades canarias más expuestas a los fuertes oleajes, con el fin de crear un protocolo que permita minimizar los embates del mar en las zonas más expuestas del continente europeo, en especial los archipiélagos de la Macaronesia: Canarias, Azores, Madeira y Cabo Verde.

Entre enero y este mes de febrero, los equipos de investigación han colocado y calibrado un correntímetro en el fondo marino frente a la costa de Garachico, que permite obtener datos sobre las corrientes, las mareas y el oleaje, así como un conjunto de cámaras en el frente costero para prevenir las posibles inundaciones. Los datos que se recaben durante la campaña de campo recién iniciada y las imágenes de las cámaras se utilizarán para ajustar el sistema de alerta temprana, un método de gran precisión que permitirá anticiparse a las crecidas del mar.

El correntímetro fue fondeado el pasado 7 de enero a una profundidad de 40 metros frente al litoral volcánico de Garachico por la empresa Elittoral, uno de los numerosos socios del proyecto. Lo detalla Laura Comes Aguilar, coordinadora técnica del proyecto Life Garachico en representación del grupo Tragsa. Comes añade que este instrumento de medición oceanográfica permitirá a los 11 socios privados del equipo obtener datos sobre las velocidades y las direcciones de las corrientes y de las olas que se generan a lo largo de la costa del municipio tinerfeño. El objetivo es registrar la información de algunos de los mayores temporales que ocurran durante este invierno.

El pasado 3 de febrero se colocaron las tres cámaras ultrasensibles para completar la información del oleaje en la avenida Adolfo Suárez garachiquense, localidad de 4.800 habitantes. La metodología resultante se aplicará luego en otro municipio del norte de Tenerife también expuesto a las olas, Puerto de la Cruz (30.400 habitantes), así como en Praia da Vitória, localidad portuguesa de Isla Terceira, en la Región Autónoma de Azores (6.200 habitantes). Las cámaras funcionan con técnicas de inteligencia artificial y no solo permitirán determinar los fenómenos de inundación y sus características, sino también se relacionarán dichas imágenes con los datos del correntímetro.

Laura Comes subraya que cuando se termine la investigación y se obtenga el sistema de prevención, «su metodología se podrá aplicar no solo a las islas de la Macaronesia, sino también a cualquier región de Europa y el mundo sensible a las inundaciones costeras». «De ahí la importancia de todo el trabajo que se está realizando en Garachico, el municipio elegido del continente europeo para desarrollar este proyecto», recalca la coordinadora. La previsión es que tanto el correntímetro como las cámaras registren datos hasta el mes de abril.

Importancia

La Consejería de Transición Ecológica y Cambio Climático del Gobierno de Canarias dirige este proyecto. Su viceconsejero, Miguel Ángel Pérez, destaca la importancia de este sistema de alerta para municipios como Garachico, que a lo largo de la historia ha sufrido permanentes daños en su casco histórico por los golpes de mar, en especial por el mar de fondo, también llamado mar de leva, provocado por el movimiento de las olas cuando el viento sopla con fuerza sobre la costa. «El objetivo es que la población esté prevenida y se adopten medidas para minimizar el impacto de las olas y evitar las graves consecuencias que se han producido a lo largo de la historia en el litoral garachiquense y otros puntos de la Macaronesia», apunta Pérez.

En paralelo a la recogida de datos de la instrumentación desplegada en Garachico, el IH Cantabria, un centro de investigación montado por la Universidad de Cantabria y la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de esta comunidad española, continúa los ensayos de laboratorio en su canal de oleaje. Estos ensayos permiten reproducir a escala 1/25 el frente costero de Garachico en relación a diferentes condiciones de temporal. Durante los próximos meses, los socios de IH Cantabria, en el marco del proyecto Life Garachico, analizarán también el comportamiento de los bancos anti-impacto, elementos de protección propuestos frente a diferentes condiciones de temporal teniendo en cuenta la batimetría (estudio de las profundidades marinas) de la costa garachiquense.

Liderado por el Gobierno de Canarias, fijará un protocolo de prevención a aplicar en la Macaronesia

El programa avanza a buen ritmo. Es pionero a la hora de incluir la participación ciudadana en el proceso. De ahí que el 10 de noviembre, los técnicos realizaran un recorrido por la avenida Adolfo Suárez junto a los vecinos que se quisieron sumar. Ese mismo día se celebró el I Encuentro Vecinal del Proyecto Life Garachico para dar a conocer las acciones que se están llevando a cabo y responder y aclarar cualquier duda. También escucharon sus necesidades, inquietudes y experiencias relacionadas con las inundaciones en la zona. Desde febrero del año pasado se comenzó a preguntar a vecinos y empresarios para conocer su percepción del mar de leva. Se han logrado hasta la fecha 71 fichas de entrevistas, 9 entrevistas individuales y 437 encuestas.

Islas como Tenerife cuentan con una gran presión turística en la zona costera y están muy expuestas a los temporales del Atlántico, lo que las hace muy vulnerables a los impactos del cambio climático debido a la subida del nivel del mar y al incremento de la frecuencia e intensidad de fuertes oleajes, que aumentan el riesgo de inundaciones costeras. En la última década, se estima que las pérdidas socioeconómicas ocasionadas por los efectos de las inundaciones costeras ascienden a 250 millones de euros solo en la Macaronesia. De ahí surge Life Garachico.

Ejemplo para municipios costeros

El proyecto, como informa su página web, propone el desarrollo de metodologías para la creación de un Marco Estratégico de Adaptación Flexible para los municipios costeros de la Macaronesia, basado en la evaluación de los niveles de riesgo y en intervenciones puntuales a nivel local, con el fin de incrementar la resistencia de estas áreas frente a eventos costeros extremos, actuales y futuros, agravados por el calentamiento global. Los garachiquenses saben muy bien qué significa esta amenaza. Aunque los episodios son frecuentes, el más dañino de los que se recuerdan se produjo entre el 17 y el 18 de noviembre de 2018. El mar golpeó al pueblo y destrozó todo lo que se encontró a su paso, como cristales, locales y viviendas. Un total de 39 personas tuvieron que ser desalojadas por precaución.