¿Cómo se siente como nueva reina del Carnaval?

Estoy superemocionada y muy contenta; en realidad estoy en una nube porque es algo que no me imaginé nunca.

¿En qué se parece el momento de proclamación a como se lo había imaginado?

Cuando pronunciaron mi nombre me puse supernerviosa y me emocioné incluso. Escuché a los compis del equipo que se pusieron a saltar y gritar queriéndome abrazar. Tal y como nos habían explicado en los ensayos generales, me fui al giratorio, a la izquierda vi a mi padre y a mi madre y a la derecha el resto de la familia y justo delante tenía amigos con pancartas enormes en los que se leí mi nombre. Se me pusieron los pelos de punta y francamente fue imposible no emocionarme. Me encantó esta experiencia.

¿Cree que su traje, titulado Lisboa, era el más bonito de cuantos desfilaron en la gala?

Sí, siendo objetiva mi traje era el más bonito de cuantos se vieron en la gala de la reina. Ya no porque sea el más bonito, sino porque es una fantasía diferente y le tengo yo mucho cariño porque he participado también bastante en la elaboración de la fantasía y no se parece a ninguno de otro año, y está hecho a mano.

¿Estudia o trabaja?

Hasta hace una semana estaba trabajando como informadora turística del Ayuntamiento de Santa Cruz; ahora me quiero centrar en las oposiciones.

¿Cómo ha participado en la elaboración del traje?

Desde que fui seleccionada en el cásting para ser representante del Centro Comercial Añaza Carrefour he estado todas las tardes trabajando en la fantasía desde que salía de mi responsabilidad como informadora turística. Santi me decía cada día lo que había que hacer y cómo realizarlo.

¿Cómo le llegó la oportunidad de ser candidata a reina?

Santi Castro organizó un cásting para elegir a la joven que representaba al Centro Comercial Añaza Carrefour, como hace todos los años. Este proceso de selección de la aspirante constaba de dos fases y en la primera etapa podía participar todo el que quería y ya en la segunda se eligió entre las diez finalistas, y se decantaron por mí.

¿Cree que le va a cambiar la vida ser reina del Carnaval?

Estas primeras horas del día –apenas han transcurrido doce desde su proclamación hasta que se celebra la entrevista– me ha cambiado la vida seguro porque no he hecho nunca tantas entrevistas con los medios de comunicación y estar de un sitio para otro. En estas pocas horas que llevo de reinado me ha cambiado la vida segurísimo.

¿Alguna vez imaginó ser candidata a reina?

Sí, nunca me había presentado como aspirante a reina del Carnaval y era un sueño que tenía desde que era chiquita. De pequeña participé en Danza Echeyde y también en percusión; precisamente el responsable de esta formación estuvo con los tambores en la gala. Yo ya había pisado los escenarios del Carnaval, los cosos, los Ritmo y Armonía... todo. Veía a las reinas cuando era pequeña y decía: ¡buah, quiero ser una de ellas!, era un sueño para mí y lo cumplí la noche del miércoles.

¿Cómo decidió dar el paso a presentarse como aspirante?

Un amigo que presenta mises siempre me animaba a participar en certámenes de belleza, ya fuera Miss Sur o Miss Tenerife, y yo le dije que solo me presentaría a candidata a reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Este año se enteró del casting que organizaba el Centro Comercial Añaza Carrefour y me animó a presentarme porque además lo organizaba Santi Castro, que es de los mejores diseñadores. Y acepté el reto, me presenté y de sorpresa, no sé cómo, salí candidata.

¿Qué prevalece en una fantasía: la aspirante o el diseño?

La combinación de ambas; tienen que estar muy compenetradas ambas.

¿Cómo se sintió sobre el escenario?

Antes de que abrieran las cortinas estaba mi equipo animándome, diciéndome que lo hiciera lo mejor posible, que me querían muchísimo... Cuando abrieron las cortinas el equipo se fue a verme y solo se quedó conmigo Santi y me dijo: Adriana, olvídate de todo y disfruta que son tres minutos y medio. Abrieron las puertas y para mí fue una experiencia única, de las cosas más emocionantes que he vivido nunca. Lo disfruté muchísimo y eso que me dolían un poco las caderas, porque tienes que tirar de la pelvis. Duele un poquito pero en ese momento te olvidas de todo y dices: son mis tres minutos y medio, tanto trabajo para esto y toca disfrutarlo sí o sí.

¿Alguna anécdota del día de la gala?

¡Salí con la lengua roja! (se ríe). ¿Y por qué ocurrió esto? Estaba nerviosa, no tenía ganas de comer y le pedí a una compi del equipo alguna chuche; me ofreció un chupete y era de esos que te deja la lengua roja (se ríe); si hubiera sido azul habría pegado con el traje y por eso se me ve en todos los vídeos con la lengua roja.

¿Desde cuándo está participando en los grupos coreográficos del Carnaval?

Desde que tenía cuatro años de edad y hasta que llegó a segundo de Bachiller. Tengo los disfraces de todos los años que participé porque encima el Ballet Echeyde se caracteriza por sacarlo en consonancia con el tema del Carnaval.

¿Se va a disfrazar para disfrutar de la fiesta en la calle?

Si me da tiempo, sí, pero no sé si Santi Castro me dejará (se ríe). Este año había pensado en disfrazarme de Power Ranger y Kendall Jenner.

¿Cómo prevé que vivirá este Carnaval como reina?

Será diferente a las experiencias de años anteriores, pero estoy segura de que me van a gustar y va a merecer la pena.

¿Ser reina le abrirá las puertas en el mercado laboral?

A lo mejor, quién sabe... quizás.

¿Le gustaron los otros trajes?

Yo creo que el nivel estaba bastante alto este año.

¿A quién le dedica este reinado en el Carnaval?

A mi madre, a mi padre, a Santi Castro y a la familia Castro –el equipo del diseñador–.