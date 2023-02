CC carga contra la baja ejecución del presupuesto y el presidente aclara que fue la mayor

Coalición Canaria denuncia «la nefasta gestión» del PSOE en el Cabildo, que «ha dejado de ejecutar 634 millones de euros en su mandato que comenzó en 2019». La candidata nacionalista a la presidencia de la institución insular, Rosa Dávila, califica la cifra como «escandalosa» y asegura que «es un reflejo de la dejadez de Pedro Martín (el presidente)».

Carlos Alonso, portavoz insular, señala que «en los dos últimos años se han perdido 240 millones de euros en inversiones». Los datos económicos están recogidos en los informes del director insular de Hacienda.

Rosa Dávila señala que «cuando decimos que Tenerife se ha quedado atrás nos referimos a este tipo de cosas. En cuatro años no se ha construido ninguna plaza sociosanitaria nueva, se han paralizado numerosos proyectos de carreteras e infraestructuras y ni siquiera han sido capaces de tener un Plan de Mayores como Ansina». Sentencia: «El problema no es que no hubiese dinero, sino que Pedro Martín y el PSOE no se han esforzado en tener un Cabildo fuerte. La falta de liderazgo es más que evidente».

Los datos oficiales del área de Hacienda entre 2019 y 2022 recogen la ejecución presupuestaria del grupo de gobierno. Así, en 2019 se dejaron de ejecutar 136 millones de euros, mientras que en 2020 la cifra ascendió a 171 millones de euros. En 2021 fueron 169 millones y en 2022 «el PSOE dejó de ejecutar 158». En total, «la cifra es de 634 millones de euros».

Visión contrapuesta

El grupo de gobierno del Cabildo valora, por contra, que la del año pasado fue «la mayor ejecución presupuestaria de la historia en términos absolutos». El presidente insular, Pedro Martín, asegura que se ejecutaron 858,2 millones de euros, «más que en ningún otro ejercicio anterior».

El presidente insular, Pedro Martín, explica que a pesar de que el presupuesto insular se ha incrementado un 20% desde 2018, último año del anterior mandato, el nivel de ejecución se eleva al 84%, en términos similares al de años anteriores, pero con un presupuesto mucho mayor que ejecutar.