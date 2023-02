Los rescates en montañas de Tenerife superan en 2022 las cifras anteriores a la pandemia

Los rescates en montañas de Tenerife superaron durante 2022 las cifras anteriores a la pandemia. Los bomberos del Consorcio realizaron el año pasado 152 intervenciones en los espacios naturales de la Isla frente a las 103 de 2019, el último de referencia antes de la Covid-19. Esta cifra supone un 47.8% más. El 2020 registró un gran descenso de las actuaciones, apenas 70, por el confinamiento. Ya en 2021 con el inicio del fin de las restricciones repuntaron hasta alcanzar las 150.

El balance anual del Cecoes 112, dado a conocer hace unos días, calcula los incidentes de rescate, salvamento y búsqueda de personas en 326 para toda Canarias con un crecimiento del 22% respecto al año anterior. En Tenerife ocurrieron casi la mitad del total.

La consejera del Medio Natural y Seguridad del Cabildo tinerfeño, Isabel García, entiende que «hay que disminuir los posibles riesgos con una red de senderos bien señalizada y libre de puntos peligrosos». De ahí que considere «importante y muy útil» para la seguridad en escenarios de montaña la herramienta TenerifeOn, la guía virtual de 173 senderos, recientemente activada y operativa. La aplicación ha tenido mucho éxito como demuestran las más de 10.000 visitas en una semana.

Recuerda la consejera insular que la mayoría de los rescates se producen en cuatro zonas: el Parque Nacional del Teide, Anaga, Teno y, en menor medida el último año, Masca. Lo más repetido en los accidentes son las caídas menos graves. García achaca este tipo de situaciones recurrentes a la ignorancia. Del desconocimiento de la ruta a no saber si se transita por un espacio natural protegido, una reserva o un Parque Rural

Incide la responsable del área en la ayuda que puede suponer el nuevo recurso virtual para que «los visitantes que se concentran en estas zonas muy concurridas se disgreguen por otras zonas del territorio insular. Esto permitiría reducir las incidencias». Una manera de aliviar el número de rescates que se producen en montaña y otras zonas naturales de Tenerife.

El caso más reciente se produjo el pasado día 7. Ocho personas tuvieron que ser rescatadas del interior de sus vehículos en el Parque Nacional del Teide tras la última nevada al no poder circular por la presencia de placas de hielo. Además, iban sin ropa de abrigo.

«Se le debería cobrar el rescate a todas estas personas que suben con coches no preparados y en condiciones muy adversas». Es el comentario habitual de quienes reciben este tipo de noticias.

Pero no siempre se pueden cobrar unas tasas vinculadas a la negligencia y al tipo de actividad, de riesgo o no, que se realice. Lo explica el director insular de Seguridad del Cabildo, Rubén Fernández. También influye la capacidad de renta de la persona física que podría quedar exento. Siempre habrá sanción en caso de no cumplir las alertas o las prohibiciones de acceso a senderos y pistas.

Las tasas oficiales

El Boletín Oficial de la Provincia de 8 de marzo de 2015 publica las tasas vigentes por las actuaciones del Consorcio de Bomberos de Tenerife. Existen tres grandes bloques. En primer lugar, el de los efectivos divididos en ocho categorías. Los precios por hora van desde los 51 euros de un oficial a los 27 en el caso de los bomberos. En cuanto a los vehículos dependen de los necesarios. Las autobombas, ligeras o pesadas, llegan a 125 euros la hora. Coste del agua de abasto –3.016 euros el metro cúbico– aparte. Y cada kilómetro de ida y vuelta al parque tiene un precio de 1,15 euros. El coste final de la broma dependerá del tipo accidente, del espacio natural y de los medios necesarios

El 112 activa habitualmente al Consorcio. Fernández valora: «Tenemos un técnico propio en el centro coordinador, algo que no se da por ejemplo en Gran Canaria. Es algo positivo». Aclara que «no en todos los rescates intervine el Consorcio aunque sí en la gran mayoría». Valora que «tras la pandemia hubo un aumento exponencial en el uso de los espacios naturales, no solo de senderismo sino de trekking u otras actividades». Señala que en los deportes federados no se producen demasiadas incidencias. El perfil de senderista en nuestros montes es muy amplio: jóvenes. mayores, extranjeros, nacionales... Depende del espacio natural. Anaga, por ejemplo, es más transitado por al gente del país y el Parque Nacional del Teide por todos.

Las recomendaciones, señala, el director insular, son las llevar ropa y avituallamiento adecuados y que algún familiar o amigo conozca la ruta a seguir porque «hay zonas donde no existe cobertura». También que sepan «el tiempo aproximado que puedes tardar».

Respecto al material, Rubén Fernández considera como algo «habitual que, sobre todo personas de fuera, no tengan unos tenis especiales o abrigo si suben al Teide». Las principales incidencias «son las pequeñas caídas». Cabe destacar el ejemplo de Masca donde se ha reducido muchísimo la accidentalidad al restringirse al acceso o cerrarse el barranco cuando hay anuncio de meteorología adversa.