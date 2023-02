CC promete que llevará los juegos autóctonos a los colegios de la Isla

Coalición Canaria marca como un «objetivo irrenunciable» recuperar tanto los deportes autóctonos como los juegos tradicionales en los centros educativos de la Isla y del Archipiélago. Así lo comunicaron sus candidatos a presidir las instituciones locales a los representantes del sector durante una reunión celebrada ayer en el Hotel Escuela Santa Cruz. El secretario general nacional y aspirante a la presidencia autonómica, Fernando Clavijo, junto a Rosa Dávila, cabeza de lista en el Cabildo, y a José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz, mantuvieron un encuentro con deportistas y representantes de clubes y federaciones. Acudieron de lucha canaria, juego del palo, bola canaria, vela latina, carrera de caballos, salto del pastor y arrastre de ganado, entre otras modalidades.

Clavijo, Dávila y Bermúdez coinciden en la necesidad de recuperar la práctica de los deportes autóctonos en los centros educativos. Rosa Dávila explica que «el Cabildo debe impulsarlos de forma decidida y establecer un plan a cuatro años vista para recuperar la lucha canaria». Valora que «ha sido uno de los deportes más castigados por la pandemia de la Covid-19, casi han tenido que estar en la clandestinidad cuando otros deportes de contacto, como el boxeo, han mantenido la actividad. Se han perdido más de un tercio de los practicantes de base del mandato anterior». Sentencia: «Tenemos que recuperar la cantera y para eso es necesario destinar recursos suficientes y trabajar de forma intensa. En infraestructuras y en el apoyo a los clubes».

1.300 escolares

El candidato nacionalista a la presidencia de Canarias, Fernando Clavijo, señala que «es fundamental que se conozcan y practiquen estos deportes y juegos en todo el Archipiélago porque forman parte de la identidad canaria». Añade que «las disciplinas autóctonas son un vehículo para fortalecer los valores éticos y fomentar una sociedad saludable y cohesionada».

Clavijo cifra en 1.300 los escolares que practicaban alguna de estas disciplinas en el mandato anterior, un proyecto «de éxito rotundo» que «fue frenado por los gobiernos actuales, tanto el de Canarias como el insular». Reconoce el freno de la pandemia «aunque mientras ellos paraban en otros deportes como el fútbol se llenaban los estadio».

«Hemos perdido un tercio de los practicantes de base del mandato anterior» Rosa Dávila - Candidata de CC al Cabildo

Subraya que «los niños no sabe n ahora que es la lucha, el salto del pasto o la vela latina y lo que no se conoce no se aprende a querer ni atender cuando este es un legado para dejar a nuestros hijos».

José Manuel Bermúdez, por su parte, indica que «deportes y juegos autóctonos tienen que ser una parte importante de la actividad física». Incide en que «nuestra intención es recuperar y potenciar la escuela municipal en la capital».

Una de las principales reivindicaciones de los asistentes fue la necesidad de que las administraciones públicas destinen más ayudas para sostener una actividad que tras la pandemia se ha visto seriamente dañada.

María Rodríguez, luchadora del CL Las Adelfas del Puerto de la Cruz, solicita ayuda a los aficionados para que acudan a sus luchadas. De las instituciones reclama un mayor apoyo económico.

Cecilio González es el mandador del CL Guamasa femenino. Explica que «durante dos años no hemos podido ni competir ni entrenar. Se ha perdido afición y practicantes, aunque parece que hay una tendencia a la mejoría».

Los candidatos de Coalición Canaria insistieron en que «es necesario que nuestros deportes se conozcan y practiquen desde las edades más tempranas. Y para eso es necesario divulgarlos en los centros educativos. Nuestros niños y jóvenes tienen que conocerlos y sentirse orgullosos».

«Nuestro deber es ayudar a todos los deportes, pero hay que tener en cuenta la singularidad de los que nos identifican como pueblo», concluye Fernando Clavijo.