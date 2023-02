El descenso de los acuíferos de Tenerife obliga a regenerar y desalar más agua

El tercer ciclo del Plan Hidrológico de Tenerife, aprobado recientemente por el Cabildo Insular, constata la sobreexplotación de los acuíferos de Tenerife, el paulatino descenso del agua subterránea disponible, la merma de su calidad en varias zonas y la imperiosa necesidad de regenerar y desalar más agua en el futuro para reequilibrar el sistema de abastecimiento de agua potable y de riego para una isla con casi un millón de habitantes. La conclusión de los expertos es clara y contundente: «La explotación de los recursos subterráneos ha derivado en el mal estado de las masas de agua subterráneas a consecuencia de la salinización o de los descensos de los niveles, que desembocan en el mal estado cuantitativo de las cuatro masas de agua subterráneas de la isla». Un reconocimiento claro de la sobreexplotación y de una tendencia negativa tanto en cantidad como en calidad, especialmente en los valles de La Orotava y Güímar.

Las aguas subterráneas captadas a través de galerías, pozos y nacientes aún «representan el 78 % del total de recursos disponibles en Tenerife». Según los datos incluidos en este documento, «se ha reducido sensiblemente la extracción de aguas subterráneas, especialmente la captada a través de galerías, el aporte de recursos subterráneos continúa disminuyendo. Entre 1985 y 2016 el caudal conjunto aportado por galerías, pozos y manantiales se ha reducido en un 30%, pasando de 212 hectómetros cúbicos por año a tan sólo 150 hectómetros cúbicos por año».

Este plan advierte de que «en Tenerife, las aguas subterráneas que tradicionalmente han nutrido las redes de suministro han mermado sus capacidades tanto cuantitativas como cualitativas, en forma de descensos piezométricos (niveles del agua) y salinización de acuíferos. Para racionalizar la explotación del acuífero, los sistemas hidráulicos han incorporado nuevos recursos no convencionales, de tal manera que en Tenerife el 16% del agua puesta a disposición del consumo tiene un origen en la producción industrial a través de la desalación del agua y el restante 6% proviene de la reutilización». La previsión es que la extracción de acuíferos subterráneos continúe descendiendo mientras aumenta la producción de agua desalada y regenerada, gracias a las depuradoras que están en marcha o planificadas.

En general, «el estado químico de todas las masas de agua subterránea de la isla es bueno, a excepción de la del Valle de La Orotava. Aunque es importante destacar que existen procesos de salinización y de contaminación por nitratos en marcha especialmente en el Valle de Güímar». Aún no llegan a ser generalizados, pero según los expertos «necesitan de un seguimiento y control intenso para que su evolución no conlleve a un incumplimiento en futuros ciclos de planificación». Otra cosa es el estado cuantitativo de las cuatro masas de agua subterránea de Tenerife. Respecto a la cantidad de agua disponible y su evolución, el resultado final es objetivamente malo, «por lo que determina un estado conjunto malo y, por tanto, provoca un incumplimiento generalizado de los objetivos medioambientales específicos para estas masas de agua», advierte el plan.

Más agua regenerada. El consejero insular de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático del Cabildo tinerfeño, Javier Rodríguez (PSOE), destaca la importancia de la previsión del incremento de la producción de aguas regeneradas «para acabar con los vertidos y disponer de sistemas de electro diálisis reversible que nos permitan regenerar las aguas residuales y aprovecharlas para el sector primario». A la espera de que se aclare el futuro de la depuración en la Isla Baja, Tenerife tiene en marcha obras que «una vez terminadas nos van a permitir tratar el 80% de las aguas residuales». La comarca que va con mayor retraso es la formada por Icod de los Vinos, La Guancha y San Juan de la Rambla, que tiene su depuradora planificada en Buen Paso, pero se ha quedado fuera del millonario convenio con Acuaes. Además, Rodríguez explica que se pretende seguir avanzando en la obtención de agua desalada con los proyectos de nuevas desaladoras en el Valle de Güímar, para dar servicio a Güímar, Candelaria y Arafo, y en el Noreste, en el término municipal de La Laguna, aunque abastecerá también a las localidades de Tegueste y Tacoronte.

Contaminación por nitratos. El acuífero del Valle de La Orotava, denominado en el plan «Masa Costera del Valle de La Orotava», se declaró zona vulnerable a la contaminación de nitratos de origen agrario en el año 2000, por lo que se dispone de estadísticas desde esta fecha y por tanto se ha establecido una tendencia que aunque mejora ligeramente, aún tardaría décadas en corregirse. Las masas de agua afectadas por la contaminación de nitratos de origen agrario afecta a los acuíferos subterráneos de zonas bajas de los términos municipales de La Orotava, Puerto de la Cruz y Los Realejos. Ya en el segundo ciclo del Plan Hidrológico se calificó «en mal estado químico como consecuencia de la elevada concentración en nitratos de sus aguas, llegando a alcanzar los 100 miligramos por litro en algunos puntos, por lo que se prorrogó el plazo para alcanzar el buen estado químico hasta 2027».

Además de la masa de agua subterránea del Valle de La Orotava, hay otras áreas en las que las aguas subterráneas alumbradas presentan concentraciones anómalas de nitratos, coincidiendo con las principales comarcas agrícolas de la isla y especialmente relevantes en las zonas del Valle de Güímar y de Valle de Guerra, en La Laguna. El documento señala que «en ambas zonas, aunque en el segundo ciclo de planificación se intensificó el seguimiento de esta situación, aún continúa siendo necesario mejorar la caracterización del problema para poder identificar el origen y la contribución de las diversas fuentes potenciales de nitratos, tanto de la actividad agrícola como urbana, a esta contaminación».

Los expertos consideran que «otro posible origen de los nitratos proviene de la falta de saneamiento en núcleos de población diseminados o asentamientos rurales, no conectados a la red de alcantarillado, donde se hace uso de fosas sépticas o pozos negros». No obstante, subrayan que «la mayor fuente de contaminación de origen difuso proviene de los retornos de riego agrícola, debido al empleo de productos agroquímicos, especialmente en zonas con cultivos intensivos». Otro aspecto a tener en cuenta en los trabajos futuros es, a juicio de los redactores del plan, «que la presión agrícola en esta masa de agua subterránea no parece estar aumentando, a tenor del análisis de presiones e impactos. En consecuencia, si se mantiene o aumenta la contaminación de nitratos podría deberse a otras causas, como los vertidos de núcleos urbanos no conectados a las redes de saneamiento».

Bombeos hidroeléctricos. Este plan señala 22 posibles ubicaciones para bombeos hidroeléctricos, capaces de generar energía limpia gracias al movimiento de grandes masas de agua. Las dos alternativas ideales para uso hidroeléctrico están en el Valle de Güímar y en la Isla Baja. Sin embargo, la opción norteña se descarta por la lejanía de los actuales corredores energéticos y por el posible impacto sobre parajes protegidos. Javier Rodríguez subraya que la mejor opción para una central hidroeléctrica, similar a la que se plantea para Chira Soria (Gran Canaria), está en el Valle de Güímar, «una zona antropizada» para la que Red Eléctrica de España (REE) baraja «un proyecto realista» que también permitiría mejorar una zona gravemente degradada por la extracción de áridos.

La Isla Baja. Esta actualización del Plan Hidrológico Insular también abre la puerta a la implantación de sistemas de depuración intensiva o extensiva en la Isla Baja. Los ayuntamientos de esta comarca han mostrado su predisposición a implantar la llamada depuración natural o extensiva, que ahora sí tendría encaje en el plan insular, «siempre que se demuestre su validez», matiza el consejero. En esta comarca sólo se ha ejecutado la primera de las dos fases del modelo de depuración intensiva que estaba previsto inicialmente. En la actualidad sólo se llega a Garachico y a parte de Los Silos, por lo que queda pendiente la solución intensiva o extensiva para el resto de Los Silos y de Buenavista del Norte. Desde el CIATF se insiste en que su financiación se reserva para sistemas comarcales, por lo que «no habría recursos insulares para sistemas únicamente municipales».

Demanda turística. El sector turístico es el tercer consumidor hídrico de importancia en la isla, con un 11,2 % del total de la demanda, sólo por detrás del sector agrícola y del abastecimiento doméstico. Los mayores consumos se dan en los municipios sureños de Adeje (el 44% del total destinado a uso turístico) y Arona (el 25% del total). En Adeje, Arona, Guía de Isora y Santiago del Teide hay varios establecimientos turísticos que muestran el camino a seguir: se autoabastecen a través de Estaciones Desaladoras de Agua de Mar de titularidad privada y vinculadas a los propios establecimientos. La demanda para riego de campos de golf en 2016, el último dato disponible según este documento, «alcanzó los 3,82 hm, en torno al 2 % del consumo hídrico insular». Un consumo que en 2016 aumentó un 2,2% respecto al año 2012.

En manos privadas. Las aguas subterráneas de Tenerife son mayoritariamente de titularidad privada, la mayoría a través de comunidades de agua, que en 2019 representaban el 87 % de los titulares con aprovechamiento. El plan detalla que «el número total de participaciones de una comunidad de agua puede variar significativamente, entre unas decenas y varias decenas de miles, siendo el valor más habitual el de 360».. Apenas el 1% del agua subterránea de la isla están en manos de las administraciones públicas.

Desalación. En el periodo 2000-2019, el volumen de agua desalada se incrementó de forma notable en Tenerife, «con un crecimiento medio anual del 14%». La producción de agua desalada ascendió a 30,1 hectómetros cúbicos en 2016, «un 15,6% de la producción insular. De este volumen total producido, aproximadamente 8,5 hectómetros cúbicos fueron producidos en instalaciones de autoservicio. Los centros de producción se sitúan principalmente en el área metropolitana en municipios del Sur. La producción de agua desalada actual, sin contar el volumen producido en régimen de autoservicio, supone alrededor del 16% sobre el total de los recursos hídricos disponibles en la demarcación hidrográfica. Pese a las carencias existentes, aún no hay previsión de construcción de grandes desaladoras en el Norte.

Conducciones. El Plan Hidrológico Insular de 1995 cartografió toda la red de conducciones de agua de Tenerife: casi 1.200 conducciones inventariadas, que suponen más de 4.000 kilómetros de longitud total. «La conexión de los centros de producción con las áreas y núcleos de demanda supuso durante el siglo pasado la construcción de una amplia y compleja red de conducciones para el transporte cuya titularidad privada está asociada, por lo general, a la de los productores y comparte su atomización». En las últimas décadas se han venido desarrollando los grandes ejes de transporte de agua regenerada y agua desalada a través de iniciativas de carácter público: 64 conducciones con una longitud total de 968 kilómetros, de las cuales sólo 36 se encuentran en servicio.

214 alegaciones. Este documento recibió 214 alegaciones en el trámite de información pública y consulta a administraciones y personas interesadas, de las que los técnicos consideraron que sólo 181 «correspondían a cuestiones con vinculación con el Plan Hidrológico de Tenerife de Tercer Ciclo de la Demarcación Hidrográfica de Tenerife (2021-2027). 118 no generaron ningún cambio en el documento, pero 63 se estimaron total o parcialmente.El proceso de elaboración también obligó a someter el texto a la consulta de 189 administraciones públicas personas o entidades interesadas, como por ejemplo Balten, Red Eléctrica de España, el Ministerio de Defensa, Ben Magec Ecologistas en Acción, el Consorcio de Bomberos, los 31 ayuntamientos de la isla, las consejerías del Gobierno de Canarias y del Cabildo, Acuaes o Atan.

El PHT señala el Valle de Güímar (izquierda) como lugar ideal para una central hidroeléctrica; abre la puerta a la depuración natural en la Isla Baja (arriba), y constata el mal estado del acuífero del Valle de La Orotava (abajo).