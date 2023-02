Los Realejos eleva este ejercicio un 25% sus ayudas al alquiler de vivienda que se pueden solicitar hasta el próximo 8 de marzo. El gobierno local destina este año 150.000 euros a unas subvenciones que beneficiaron en 2022 a más de 120 familias.

El alcalde realejero, Adolfo González, ratifica que «hasta el próximo 8 de marzo está abierto el plazo de solicitudes a la convocatoria anual de ayudas sociales municipales al alquiler de vivienda». Expone Adolfo González que «esta iniciativa trata de contribuir a sufragar los costes mensuales de las rentas de alquiler de vivienda para aquellas unidades familiares con escasos recursos que en régimen de arrendamiento cumplan los requisitos recogidos expresamente en las bases aprobadas y publicadas en Boletín Oficial».

La concejala de Bienestar Social, Olga Jorge, destaca, por su parte, que «a través de esta convocatoria en el pasado ejercicio se pudo canalizar la ayuda a más de 120 familias, con un presupuesto entonces de 120.000 euros, que ahora se ve incrementado para 2023 en otros 30.000 más, lo que nos va a permitir, en la actual situación de incertidumbre económica e inflación, hacer extensiva la ayuda a más hogares».

Requisitos para las ayudas

Podrán acceder a la convocatoria de subvenciones para el arrendamiento de viviendas en el ejercicio 2023 cuando uno de los miembros de la unidad familiar sea titular de un contrato de alquiler. Además, la vivienda arrendada debe ser la residencia habitual y permanente de los beneficiarios de la ayuda. Estos deben estar empadronados en el municipio durante un período de seis meses anteriores a cada convocatoria.

El conjunto de los ingresos mensuales de los miembros de la unidad familiar no puede superar el salario mínimo interprofesional (1.080 euros).

El aporte económico del consistorio norteño en esta área benefició en 2022 a más de 120 familias

No se podrán solicitar la ayuda de arrendamiento de vivienda para 2023 en Los Realejos, entre otros supuestos, cuando el arrendatario o cualquier otro miembro de la unidad familiar haya resultado adjudicatario de una vivienda de promoción pública en los últimos cinco años, salvo causa debidamente justificada. Tampoco si tienen concedida, dentro del periodo para el que se solicita la ayuda, una subvención con el mismo objeto de cualquier administración, ente público, entidades privadas o particulares, así como el complemento para el pago de alquiler para beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez o jubilación. Por último, no será posible optar si alguno de los miembros de la unidad familiar fuera titular de un derecho real de uso y disfrute sobre alguna vivienda, salvo que acrediten la no disponibilidad por separación o divorcio, o bien no puedan habitarla por cualquier causa ajena a su voluntad.

Para obtener mayor información, las personas interesadas pueden dirigirse a las oficinas del área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Los Realejos o acudir a las distintas Unidades de Trabajo Social (UTS) de zona, ubicadas en los núcleos de La Cruz Santa, Palo Blanco, La Montaña, Icod el Alto y Toscal Longuera.