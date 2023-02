Los adejeros estrenan en tres meses el auditorio más moderno de la comarca

Adeje tendrá en servicio su auditorio municipal en el primer cuatrimestre del año. La constructora Satocan ultima los trabajos, prorrogados más de medio año a causa de la treintena de modificaciones introducidas en el proyecto, que incrementa el presupuesto en 1.670.620 euros y lo eleva a más de ocho millones de euros. Este recinto se levanta sobre el antiguo teatro de la localidad y destaca por su equipamiento, en el que sobresalen las dos salas de espectáculos, con aforos de 500 y 120 personas, respectivamente.

En un informe no vinculante, el Consejo Consultivo de Canarias valora que el nuevo incremento del coste de esta obra «no se considera ajustada a derecho» y argumenta para ello que «no quedan suficientemente expresadas las razones por las que determinadas nuevas prestaciones, siendo modificaciones no sustanciales, no se incluyeron en el contrato inicial». Sin embargo, el Ayuntamiento de Adeje aclara a dicho órgano colegiado que esta modificación del 31,95% del contrato no excede lo establecido por la normativa vigente y la traslación de las directivas europeas (Parlamento y Consejo) en cuanto al porcentaje límite de incremento presupuestario a través de modificaciones.

El alcalde, José Miguel Rodríguez Fraga, sostiene que «hablamos de un proyecto de mucho interés para Adeje, que va a reconvertir una instalación que ya no reunía las condiciones mínimas para la programación cultural de nuestro municipio en un complejo multiusos de gran nivel, que respeta las necesidades técnicas para el desarrollo del teatro y la música».

El regidor valora que con la apertura de esta instalación «no solo se trata de mejorar nuestra agenda cultural, sino también de dinamizar y generar economía en torno a la actividad cultural que aquí se genere». En esa línea, defiende que «hemos proyectado el teatro que Adeje y sus vecinos y vecinas merecen. Es una obra importante que se ajusta a las nuevas demandas técnicas y que se adapta al espacio donde estaba el antiguo teatro». Una dificultad añadida para proyectar y ejecutar este auditorio.

El proyecto del Auditorio Municipal de Adeje data de 2018, por lo que ha requerido progresivas adaptaciones a las nuevas normativas. Al respecto, y teniendo en cuenta la aplicación de las directivas europeas, el gobierno local de Adeje incide en que los cambios se corresponden con «una modificación no prevista inicialmente en los pliegos que rigen la contratación».

Modificaciones que «tampoco alteran el equilibrio económico del contrato en beneficio del contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial», se expone por parte del Ayuntamiento. Como resultado de estas variaciones, no se produce una alteración en la cuantía del contrato que exceda, aislada o conjuntamente, del 15% del precio inicial del mismo, IGIC excluido, desde la perspectiva del Consistorio y sus informes.

Todo está justificado

El gobierno municipal entiende que la modificación de la obra y el incremento presupuestario están «debidamente motivadas» en la memoria justificativa del proyecto y en los informes preceptivos. Desde el Consistorio se alude al informe remitido al Consultivo en el que, entre otros 30 motivos, se menciona la adaptación de las medidas contra incendio que resuelven con la instalación de un depósito de agua y una sala de bombas bajo en patio interior del complejo que forman este recinto y el centro cultural del casco adejero.

A ello suman mejoras tecnológicas para la acústica del Auditorio, las butacas de ambas salas, el aprovechamiento de espacios que motiva ampliaciones de lugares como el hall y el número de salas, así como la obligación de adecuar la instalación de energía y de iluminación a las necesidades generadas con los cambios introducidos. Entre ellos, el obligado por normas de emplear cables eléctricos ignífugos, una condición que también se da en el escenario, que contará con un telón también ignífugo.

Otra obligación introducida con las modificaciones, esta de seguridad, que incluyó el Ayuntamiento de Adeje es la de instalar megafonía para comunicación general y de emergencia en todo el edificio, además de adaptar la maquinaria de climatización a las exigencias de la normativa europea y redistribuir el aire climatizado para una mejor eficiencia energética.

Y no puede falta la repercusión del covid-19 en este proyecto. Con el propósito de evitar la propagación de virus se establecieron modificaciones operativas y el empleo de maquinaria similar a la contemplada en el proyecto original, pero de última tecnología.

El Auditorio Municipal de Adeje es una obra que promueve el Consistorio en convenio con el Cabildo de Tenerife. En el mismo se establece que la financiación de esta obra será aportada por ambas administraciones, de forma que la insular lo hace en un 61% (4,95 millones) y la municipal asume el 39% restante (3,17 millones).

En una visita realizada a las obras en noviembre de 2021 por el consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga; el alcalde adejero, José Miguel Rodríguez Fraga; y el director insular de Cultura, Alejandro Krawietz, Arriaga manifestó que «desde el Cabildo hemos sido sensibles a la petición realizada por el Ayuntamiento de Adeje, que ha decidido modificar el proyecto inicial que se había incluido en el Plan de Infraestructuras Culturales».

Enrique Arriaga aludió así a esta modificación, de la que expuso que el planteamiento de la Corporación municipal hace que esta nueva propuesta conlleve «un incremento» del coste de la obra en una cuantía superior a tres millones y medio de euros «respecto a la aportación del Cabildo, que llega prácticamente a los cinco millones».

En su condición de responsable insular de Cultura y vicepresidente, dijo que el Cabildo y el Ayuntamiento de Adeje «estamos convencidos» de que «será una infraestructura capaz de atender la demanda que existe en el municipio». Argumento que, entonces y ahora, defendió y defiende el alcalde adejero, José Miguel Rodríguez Fraga.

En aquel momento, las autoridades insulares y municipales expresaron su confianza en que los trabajos de construcción culminaran «en tiempo y forma», es decir, en septiembre del año 2022. Sin embargo, los cambios introducido hacen que las obras se prolonguen hasta el próximo mes de marzo, al menos, según las estimaciones expuestas por el Ayuntamiento.