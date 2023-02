Santiago del Teide recibe a los peregrinos de la flor de los almendros

Santiago del Teide tiene su propia ruta jacobea, un Camino de Santiago que une Los Realejos y el Valle de Arriba. Una ruta de fe que no es la única que atrae peregrinos a este rincón de Tenerife. Desde 1997, la flor de los almendros se ha convertido en la excusa perfecta para recorrer los caminos de esta localidad y atraer a miles de tinerfeños y turistas dispuestos a convertirse en peregrinos de este efímero espectáculo de la naturaleza. Este 2023 no será recordado por la cantidad de flores blancas y rosadas que adornan las laderas del municipio, pero sin ser un año de récord, la belleza del fenómeno se mantiene intacta y la naturaleza no deja de cautivar.

