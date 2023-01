El Cabildo de Tenerife ha resuelto la concesión de subvenciones por valor de 112.000 euros a los ayuntamientos de la isla para poner en marcha proyectos de recuperación de la memoria histórica. Doce municipios serán beneficiarios de estas ayudas, cuyo importe máximo asciende a 10.000 euros por ayuntamiento.

“A través de la concesión de estas subvenciones queremos ayudar a los municipios a poner en marcha proyectos de investigación, estudio y divulgación de la historia del siglo XX principalmente, además de, la retirada de símbolos franquistas y la realización de campañas de sensibilización y difusión”, ha indicado el presidente del Cabildo, Pedro Martín.

“Es muy importante no olvidar los hechos acaecidos en nuestro país durante los cuarenta años de la dictadura franquista y por ello no podemos cejar en el intento de formar y ofrecer información sobre la realidad de la historia”, indicó el presidente quien añadió que “la propia Ley así lo indica, pero, además es de recibo hacerlo y que estos hechos no queden oscurecidos por el tiempo y sean olvidados por la sociedad”.

Los ayuntamientos beneficiarios de estas ayudas son San Cristóbal de La Laguna, La Orotava, Candelaria, San Juan de la Rambla, Santa Cruz de Tenerife, Los Silos, Vilaflor de Chasna, Buenavista del Norte, Fasnia, Tegueste, Puerto de la Cruz y La Matanza, y los proyectos a desarrollar incluyen talleres cinematográficos, investigaciones documentales sobre represaliados y fusilados, intervenciones arqueológicas, trabajos de etnografía, transmisión oral, y estudios sobre tradiciones.

Esta convocatoria ha sido impulsada por la Dirección Insular de Coordinación y Apoyo al Presidente, cuyo titular es Aarón Afonso, y pretende recuperar, conocer y reconocer la verdad de los hechos acontecidos en Tenerife, en virtud de la Ley 52/2007 y de la Ley de Memoria Histórica de Canarias, que recogen el derecho a la reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y de la dictadura franquista.