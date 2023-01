Tenerife sigue cargada de actividades durante los fines de semana en una apuesta tanto pública como privada por mantener el ocio en la Isla. Música, deporte, tradiciones, teatro, descuentos... son muchas las opciones que disponibles los próximos dos días para pasar unas horas de entretenimiento a gusto del consumidor. Estos son los planes:

Carnaval

El Recinto Ferial sigue acogiendo este fin de semana actos del Programa de Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2023. En la noche de este sábado, a partir de las 20:00 horas, tendrá lugar la tercera fase del concurso de murgas infantiles, con la participación de Disimulados, Chinchositos, Pita Pitos, Revoltosos, Rebeldes y Mamelones y al término se conocerán los premios designados por el jurado.

Mientras, el domingo está reservado para el Festival Coreográfico que se desarrollará a partir de las 17:00 horas con la participación de Crew of Dreams, Funkyguachi, Patronato Cultural del Arona, Wild Dance, En Paralelo Danza, Moana, Odali, Crzy DAncer, Yu-Funk Danceschool, Azahar. Luther King San Miguel, Tenerife Dance Project, LS tribu, Ibaute, Onys Escuela de Baile, Ballet Dance, Loli Pérez.

Ópera de Tenerife

El Auditorio de Tenerife programa este fin de semana la ópera The old maid and the thief (La vieja doncella y el ladrón), que se puedo ver por primera vez en España en Ópera de Tenerife hace un año. Las últimas funciones de esta producción tendrán lugar en la Sala de Cámara los días 28 y 29 de enero a las 19:30 horas. Las entradas tienen un precio general de 20 euros, con descuentos para diferentes colectivos. De hecho, los menores de 30 años pagan solo 5 euros.

Esta comedia de enredos de Gian Carlo Menotti fue una de las primeras óperas creadas para ser emitida en radio. Un encargo de la emisora norteamericana NBC, que estrenó en sus ondas en abril de 1939 con un éxito que la llevó más adelante a los escenarios. Esta ópera de cámara escenificada muestra los entresijos de un estudio de radio de los años 40 para revivir el directo de su primera retransmisión. Pero también introduce al público en el mundo que Menotti escribió, lleno de dilemas morales y mucha diversión, con cuatro protagonistas y locas historias.

Fiestas de La Florida

El popular barrio de La Florida, en La Orotava, celebra este fin de semanas sus fiestas en honor a San Antonio Abad y la Virgen de La Esperanza. Estas serán las primeras celebraciones de vuelta a la normalidad tras la pandemia. A los actos religiosos y populares de estas fiestas, cada año se une un evento gastronómico que cada vez congrega a más asistentes: la realización del puchero canario. La cita es este sábado, 28 de enero.

Octava Ganadera de La Matanza

El municipio de La Matanza celebra este domingo, 29 de enero, el día grande de la Octava Ganadera. Un acto que comenzará a primera hora de la mañana con la peregrinación de los fieles hasta la la ermita de San Antonio Abad. Por la tarde tendrá lugar la función religiosa, el desfile y bendición de ganado, y la entrega de ayudas y premios a los ganaderos.

MiradasDoc

La periodista y escritora Maruja Torres será reconocida este sábado, 28 de enero, con el premio Mirada Encendida en el Festival MiradasDoc. Con este galardón el festival quiere distinguir una carrera marcada por el compromiso político y social desarrollado en su etapa como corresponsal de guerra. Además, se proyectará en el Auditorio de Guía de Isora, a las 12.30 horas, la película The Kiev Trial (El juicio de Kiev ), en la que se narran los primeros juicios de la Unión Soviética contra los nazis, en 1946. A las 21.30 será el pase de la película Hafreiat, del cineasta Alex Sardá. Este documental forma parte de la selección del concurso nacional y retrata la vida de Abo Dya, un palestino jordano que trabaja en una misión arqueológica española en el norte de Jordania. Ese mismo día también se proyectarán tres de las películas que conforman la programación de la sección Mirada Personal, dedicada este año a la cineasta japonesa Naomi Kawase: Birth Mother y Somaudo Monogatari, a partir de las 16:30 horas; y Moe no Suzaku, a las 19:00 horas.

UDG Tenerife

El domingo, a las 17.00 horas, el UDG Tenerife se enfrentará al FC Barcelona en el Heliodoro Rodríguez López. Un encuentro en el que el equipo tinerfeño intentará vencer al líder de la categoría.