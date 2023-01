El sur de Tenerife sufre parálisis, su puerto y aeropuerto requieren un impulso y en la zona turística urge una renovación. Coalición Canaria (CC) así lo entiende y lo transmite a través de su candidata la Presidencia del Cabildo, Rosa Dávila. La misma señala al PSOE como responsable de tal situación, porque "en estos cuatro años no ha liderado los proyectos que necesita el sur de la Isla”.

Dávila aboga por recuperar el convenio de regeneración de espacios turísticos, fuente de generación de empleo y riqueza en Tenerife. Lo hizo tras un encuentro con directivos de la patronal empresarial de la comarca, el Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife, que preside Roberto Ucelay, al que también asistió la cabeza de lista de CC al Parlamento por Tenerife, Ana Oramas.

“Desde el CEST nos han hecho saber el abandono de determinadas zonas turísticas de Arona y Adeje y es necesario invertir desde el Cabildo para ofrecer un destino de calidad. La inversión no solo mejorará esos espacios, sino que generará actividad económica y empleo”, sostiene Dávila.

Haciéndose eco de lo planteado por el CEST, valora cómo "impulsar las infraestructuras en el Sur, en especial los puertos y el aeropuerto y las relativas a la movilidad”. En ese marco, critica la falta de liderazgo del PSOE y de Pedro Martín para exigir que las obras de la nueva terminal del Aeropuerto Tenerife Sur se incluyesen en el presente Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2022-2026.

“El Cabildo tiene que liderar e impulsar los grandes proyectos. Y un ejemplo es la reivindicación sobre el aeropuerto del sur. Nosotros queríamos que se hiciera la nueva terminal ya y no tener que esperar a 2027 para que empiecen las obras. Ahí el PSOE se puso de perfil y no ha exigido lo que por derecho le corresponde a Tenerife. Necesitamos una nueva terminal ahora y la realidad es que las obras no comenzarán, con suerte, hasta 2027”, defiende.

Ana Oramas comparte la preocupación del CEST por la Ley de Vivienda que pretende aprobar el PSOE, en la que se beneficia a los ocupas frente a los propietarios de los inmuebles, señala CC. Agradeció la felicitación por haber logrado la implantación del transporte público gratuito en toda Canarias “lo que beneficia especialmente a miles de trabajadores del sur de Tenerife”, asegura.

El presdiente del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife defiende que "el turismo es el principal motor d la comarca". Una premisa que le lleva a plantear la necesidad de que "este sector siga avanzando, creciendo; debemos cuidar a nuestros visitantes y a las personas que residen y trabajan en el Sur, que necesitan vivienda para poder trabajar en la zona". En este sentido, Ucelay recalca la necesidad de dar seguridad jurídica suficiente para atraer inversión a la Isla y a la comarca.

Roberto Ucelay, presidente del CEST, explica que, para la asociación, es necesario que las personas que están implicadas en la vida política de la Isla conozcan de cerca los problemas que vive el Sur, tanto desde el punto de vista del empresariado como desde la perspectiva social.

“Hoy hemos podido trasladarles nuestras principales preocupaciones y demandas, con cuestiones fundamentales para el presente y futuro del sector turístico del Sur, como la renovación de las áreas turísticas o el impulso de infraestructuras importantes en carreteras, aeropuertos y puertos, que son factores clave en la imagen que damos a los turistas que nos visitan”, comenta.

La falta de vivienda accesible, que permita a los trabajadores habitar en el sur y ocupar los puestos de trabajo que, a día de hoy, no están cubiertos; o la movilidad son cuestiones importantes para la sociedad de la comarca. “Es imprescindible que se dé soluciones al colapso de la autopista (TF-1) en el tramo entre Los Cristianos y Guaza, con la puesta en marcha de un tercer carril de la vía en esta zona”, vuelve a reivindicar.

“El turismo es el principal motor del sur de Tenerife, necesitamos que este sector siga avanzando, creciendo; debemos cuidar a nuestros visitantes y a quienes residen y trabajan en el Sur, que necesitan vivienda para trabajar en la comarca”, asegura el presidente de los empresarios. En este sentido, Ucelay reivindica la necesidad de dar seguridad jurídica suficiente para atraer inversión a la Isla y a la comarca. “Avanzar en calidad no pasa, únicamente, por mejorar nuestros servicios, que es un aspecto fundamental que reivindicamos, sino que también es importante impulsar nuevos proyectos que generen una oferta atractiva, que atraigan a turistas de alto nivel que gaste más en Tenerife”, añadió.