El Ayuntamiento de Adeje ha emitido un comunicado este lunes en el que informa de que el proyecto turístico 'Cuna del Alma', ubicado en las inmediaciones del puertito de Adeje, "no tiene ningún impacto" en los espacios de la Red Natura 2000 ya que las obras "no afectan a ni un solo metro cuadrado" del área comprendida en esta red.

El consistorio apunta que la Comisión Europea no ha recibido ninguna información relacionada con 'Cuna del Alma', ya que este proyecto no afecta a ningún lugar de la Red Natura 2000 y resalta que en el caso hipotético de que la urbanización turística afectara a la Red Natura --"circunstancia que no se da en este caso"--, tendría que ser la administración la que informara a la Comisión Europea sobre las medidas compensatorias a adoptar "y en ningún caso sería el promotor o un partido político".

En su opinión, la pregunta planteada por una eurodiputada de Podemos a la Comisión Europea parte de la "premisa errónea e intencionada" de que el proyecto afecta a la Red Natura 2000, "con el único fin de obtener un pronunciamiento en contra del proyecto, aunque sea sobre una base incorrecta".

Así, detalla que la respuesta de la Comisión Europea del 18 de enero de 2023 "en ningún caso ha sido que el proyecto pudiera estar incumpliendo ninguna normativa, tan solo recuerda la normativa vigente y manifiesta que no se ha recibido ninguna comunicación sobre ningún proyecto en Tenerife".