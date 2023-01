Tenerife sigue cargada de actividades durante los fines de semana en una apuesta tanto pública como privada por mantener el ocio en la Isla. Música, deporte, tradiciones, teatro, descuentos... son muchas las opciones que disponibles los próximos dos días para pasar unas horas de entretenimiento a gusto del consumidor. Estos son los planes:

Carnaval

La murga de Gran Canaria Los Nietos de Sarymanchez presenta por primera vez su fantasía en Tenerife. La murga, que en los últimos años se ha mantenido entre los galardonados en interpretación de Las Palmas de Gran Canaria, ofrecerá un espectáculo propio en el Cine Víctor a partir de las 20:00 horas.

Ópera de Tenerife

El Auditorio de Tenerife programa The old maid and the thief (La vieja doncella y el ladrón), que se puedo ver por primera vez en España en Ópera de Tenerife hace un año. Las funciones tendrán lugar en la Sala de Cámara los días 21, 22, 28 y 29 de enero a las 19:30 horas. Las entradas tienen un precio general de 20 euros y solo 5 para los menores de 30 años.

Se trata de una comedia de enredos de Gian Carlo Menotti, un encargo de la emisora norteamericana NBC, que la estrenó en sus ondas en abril de 1939 con un éxito que la llevó más adelante a los escenarios. Esta ópera de cámara escenificada transformará la Sala de Cámara en un estudio de radio de los años 40 para revivir el directo de su primera retransmisión. Asimismo, introduce al público en el mundo que Menotti escribió, lleno de dilemas morales y mucha diversión.

Festival de Música

Cuarteto Casals

El prestigioso Cuarteto Casals, Premio Nacional de Música 2006 y una de las formaciones españolas de cámara más interesantes y con mayor prestigio del panorama internacional, se incorpora esta semana al 39 Festival de Música de Canarias. El conjunto ofrecerá un recorrido por singulares escenarios de cinco islas, con un concierto diario, desde el jueves 19 al lunes 23 de enero, y con un repertorio que transita por el clasicismo, el romanticismo y la vanguardia: Haydn, Schubert y Shostakovich.

Sinfónica de Bamberg

En una semana especialmente intensa, se incorpora al 39 Festival Internacional de Música de Canarias la Sinfónica de Bamberg, una orquesta reconocida mundialmente por su característico sonido profundo, redondo y deslumbrante. Regresa a Tenerife y Gran Canaria bajo la batuta de su titular, el maestro checo Jakub Hrůša y en compañía de una violinista fascinante: Patricia Kopatchinskaja. En esta ocasión interpretarán obras de Beethoven, Stravisky y Dvorak.

Los conciertos serán este sábado 21 de enero en el Auditorio de Tenerife, a las 20.00 horas con el patrocinio de la Fundación DISA. Las entradas están disponibles en www.festivaldecanarias.com y en las plataformas de venta habituales. Una hora antes del comienzo habrá una charla introductoria en una sala anexa, a cargo del divulgador musical Ricardo Ducatenzeiler (19.00 horas en Tenerife).

Lenovo Tenerife

El CB Canarias busca este sábado mantenerse en la parte alta de la clasificación de la Liga Endesa. Recibirá en casa al Real Betis, una cita que se desarrollará a partir de las 19:45 horas en el Pabelló Santiago Martín. Un triunfo aurinegro ante los andaluces daría al grupo de Txus Vidorreta la condición de cabeza de serie en el sorteo de la Copa del Rey del próximo lunes, una vez garantizada ya su presencia en el torneo por séptima campaña consecutiva.

Feria de Ganado

Tacoronte vuelve a partir de este fin de semana a convertirse en el epicentro de la ganadería de Tenerife. La programación de los actos en honor a San Antonio Abad, que comenzó el pasado fin de semana, continúa este sábado 21 de enero con la demostración de arada tradicional, a partir de las 10 horas.

El domingo 22 arrancará con la Feria de Ganado San Antonio Abad, el domingo, entre las 10:00 y las 16:00 horas. También habrá función religiosa a las 12:00 horas, con procesión acompañada por la Banda de Música Santa Cecilia, y a cuyo término, se procederá a la bendición del ganado y de los animales de compañía