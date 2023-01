Admitida la primera demanda civil por el derrumbe del edificio de Los Cristianos

El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Arona admite a trámite la primera demanda civil interpuesta por el derrumbe del edificio Julián José, ocurrido hace casi siete años en Los Cristianos y que causó la muerte de siete personas, además de heridos y daños materiales. Los cinco denunciantes reclaman indemnizaciones que superan los 335.000 euros. Dos de ellos son propietarios de sendas viviendas perdidas en el desplome, reclamando la indemnización por ello. Cuatro demandantes reclaman como perjudicados por el fallecimiento de un familiar directo en el derrumbe.

Tras el archivo del procedimiento penal, el pasado 1 de diciembre quedó abierto el procedimiento ordinario 1090/2022, tras interponer la demanda civil el abogado Antonio Quintero en representación de los cinco afectados. En este caso, la reclamación se formula por el fallecimiento de una persona y por los daños materiales registrados en dos de las viviendas que colapsaron a consecuencia del desplome del edificio.

El derrumbe

El edificio Julián José, sito en el número 12 de la calle Amalia Alayón y de la trasera calle Valle Menéndez, se desplomó en su mayor parte a las 9:31 horas del jueves 14 de abril de 2016, causando la muerte de siete personas y el desalojo de unas 90, incluyendo a los residentes en los edificios colindantes: Bruno, Linares, Chicharro y Porlamar. Las labores de rescate duraron tres días y en ellas participaron 250 efectivos. Cinco días después regresaron 38 de los afectados a sus casas, permaneciendo quienes residían en el inmueble en alojamientos particulares y en otros facilitados por el Ayuntamiento de Arona.

El Julián José era un edificio de cuatro plantas en el que residían 28 personas en las 24 viviendas que lo componían (también constaba de varios locales comerciales). La edificación permaneció en pie 44 años, tras su construcción en 1972.

El auto

La magistrada del Juzgado de Instrucción Número 3 de Arona, Sofía Elena Valdivia, dictó el 12 de julio de 2018 un auto en el que ordenaba el sobreseimiento y archivo de la causa penal abierta por el derrumbe del edificio Julián José, en Los Cristianos, donde perdieron la vida siete personas el 14 de abril de 2016. La juez consideró que la tragedia fue fruto de una concurrencia de causas con varios responsables, pero no valoró como posible atribuir responsabilidad penal a ninguna de las partes implicadas.

En aquél auto, la magistrada reflejó que «no puede afirmarse que ninguno de los intervinientes haya realizado, de forma individual, una acción exclusiva y específica que haya provocado el resultado de muerte». En su opinión, el tipo de responsabilidad que podría corresponder a cada uno de ellos podría determinarse mejor en la vía civil, «en un procedimiento más ajustado que permita analizar cada una de las actuaciones de forma oportuna y se pueda obtener, en su caso, la oportuna y justa indemnización». La vía que ahora emprenden cinco de los afectados.

El auto concluía que «se puede afirmar que las causas del derrumbe del edificio Julián José pueden ser múltiples, que no se puede atribuir responsabilidad penal a ninguno de los sujetos analizados dado que la existencia de un problema de origen pudo determinar que el edificio estuviese en mal estado y no pudiendo concluirse qué tipo de obras se acometieron exactamente en el local en el año 2002, no puede precisarse que estas hayan generado el desplome».

Las víctimas

Flor González, asturiana de 71 años ; Antonio Jesús García Beltrán, tinerfeño de 55 años; Noemí Ruiz Rodríguez, gallega de 29 años; Hanan Mrabet, marroquí de 41 años; Graziella Fagnoli, italiana de 77 años; Alessandro Locatelli, italiano de 41 años, y Markku Tapinnen, finlandés de 72 años. Son los nombres de las siete víctimas mortales. A ellas se suman tres heridos.