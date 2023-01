Una alegación de NC suspende la aprobación definitiva del presupuesto

Una alegación de Nueva Canarias (NC) suspende por el momento la aprobación definitiva del presupuesto del Cabildo para 2023. La aprobación inicial tuvo lugar el pasado 16 de diciembre con los votos favorables de PSOE, Cs y PP. Gregorio Negrín, número 2 de la formación política –tras Odalys Padrón– en la lista a la alcaldía de Santa Cruz para las elecciones locales del 28 de mayo, presentó la reclamación. La fundamenta en el hipotético beneficio de las cuentas a los municipios gobernados por el PSOE frente a los del resto de la Isla. Se basa en el «desequilibrio en la inversión» prevista en Santa Cruz con respecto a la de La Laguna. Asimismo, insta a dotar con la cantidad necesaria para su ejecución total al proyecto de reforma del Centro de Deportes Marinos (Cidemat), ubicado en Valleseco, antes del final de mayo.

Fuentes del Cabildo confirmaron que la aprobación definitiva queda pendiente ahora del informe de los técnicos sobre esta alegación para posteriormente elevar la resolución al pleno. Es probable que la sesión extraordinaria para solventarla se celebre el próximo viernes, día 20, aunque todavía no hay confirmación oficial.

Nueva Canarias basa su argumentación en el supuesto desequilibrio en la inversión que recibe Santa Cruz, la capital, respecto a la Laguna, circunstancia que eleva al ámbito insular a través de la idea de que la aportación económica beneficia a los municipios gobernados por el PSOE. La petición concreta es dotar de los créditos (partidas presupuestarias) necesarias «para equiparar la inversión insular por habitante en Santa Cruz de Tenerife en términos similares al asignado a municipios considerados grandes ciudades», en este caso La Laguna.

Desequilibrio

El también secretario de organización de NC en Santa Cruz entiende que «no es de recibo» que la capital, gobernada por Coalición Canaria, «con una población 208.000 habitantes reciba 26 euros per cápita de inversión insular, producto de un global de cinco millones». A La Laguna (PSOE) «con 160.000 le corresponden 26 millones y 148 euros a cada lagunero». Negrín se refirió al caso de Fasnia, asimismo con gobierno socialista, «que recibe por habitante 1.912 euros con un global de 5.367.167». Considera que existe «trato de favor» hacia los trece municipios socialistas y a los tres del PP (La Guancha, Los Realejos y Santiago del Teide) frente a los otros quince de la Isla.

Favorecidos

El documento de la alegación señala textualmente que «los Presupuestos del Cabildo para el ejercicio 2023 presentan una distribución de inversiones cuyo criterio no puede ser otro que el de favorecer a municipios con grupos de gobierno afines ideológicamente al insular». Y, en la misma medida, «castigar a aquellos otros municipios gobernados por no afines». Negrín alega que el Cabildo no cumple con «las obligaciones derivadas de la adhesión de Santa Cruz al programa MEDI-FDCAN (Marco Estratégico de Desarrollo Insular-Fondo de Desarrollo de Canarias)».

"La oposición socialista no ha hecho nada para defender en este tema a los chicharreros" Gregorio Negrín - Secretario de NC en Santa Cruz

Cidemat

En cuanto al Centro Insular de Deportes Marinos (Cidemat), Negrín apela al convenio suscrito entre la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, la Autoridad Portuaria, el Cabildo y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife «para la realización del proyecto de Defensa marítima y ordenación de la zona de charcos del área funcional de Valleseco». El Cabildo «asumió el compromiso de contratar y ejecutar el proyecto de obras a realizar en el Cidemat, cuya ejecución se preveía tuviera lugar con carácter simultáneo a las obras objeto del convenio para que fueran entregadas al uso público de forma paralela».

El texto añade que «lejos de reflejar este compromiso institucional asumido por el Cabildo, en el Anexo de Inversiones de sus presupuestos para 2023 se recoge el proyecto de reforma del Cidemat con un gasto plurianual que se extiende a los ejercicios 2024 y 2025». De este modo, «como quiera que las actuaciones del convenio tienen previsto su final el próximo mayo, el presupuesto del Cabildo para 2023 «omite el crédito necesario para el cumplimiento de esas obligaciones.

Para el firmante de la alegación a los presupuestos insulares del próximo año «todos estos datos demuestran el sectarismo de Pedro Martín para favorecer de una manera clara a su partido político». La palabra «sectario» la repite en referencia al presidente insular «a la hora de establecer el reparto de las subvenciones».

Oposición municipal

También critica Negrín a la oposición socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz porque considera que «no ha hecho nada para defender a los chicharreros, como es su obligación, en este asunto tan importante». Tal vez sea porque «tiene el mismo color político que el gobierno del Cabildo».

Nueva Canarias no ceja precisamente en su labor diaria de oposición municipal. En este sentido, Odalys Padrón, candidata a la alcaldía de Santa Cruz y presidenta del Comité Local, criticó ayer mismo la que considera «nefasta política en Asuntos Sociales». Padrón asegura que los vecinos y sus necesidades «deben ser la prioridad y no los guardaespaldas para el alcalde y su tránsfuga (en referencia a la concejala Evelyn Alonso). Cree que «es el momento de cambiar la situación que muchas familias viven en Santa Cruz».

Comisión plenaria

Los técnicos del Cabildo, de vuelta a la alegación a las cuentas, ya elaboran un informe específico sobre esta. Una vez terminado se elevará a una urgente y extraordinaria comisión plenaria de Presidencia y Acción Social, paso administrativo previo imprescindible antes de ese pleno que con casi toda probabilidad tendrá lugar este próximo viernes. Presumiblemente, la alegación de Gregorio Negrín será rechazada con los votos del gobierno de PSOE y Cs, más los del PP, que ya lo hizo a favor de las cuentas en el pleno del 16 de diciembre tras el rechazo de Sí Podemos Canaria que al mismo tiempo dejó de apoyar externamente, como desde el inicio del actual mandato, al gobierno insular.