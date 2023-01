María José Belda abandona Podemos por la «violencia política» del partido

La exportavoz y consejera de a coalición Sí Podemos Canarias en el Cabildo María José Belda denuncia que ha sufrido «violencia política» por parte del partido Podemos. Esta es la razón fundamental que esgrime para anunciar su paso a la condición de no adscrita. A través de un comunicado añade que «a partir del día de hoy (por ayer, 10 de enero) me daré de baja de Podemos». No solo plantea esa violencia política sino que también habla de «golpe de estado» por parte de sus dos ya excompañeros de grupo, David Carballo y Cristo González, con el aval de los morados. Amplia las acusaciones a conceptos como «castigo» y «represalia» de la formación política a la que pertenecía hasta ahora.

«No voy a permitir que se me desplace por trabajar y cumplir con un programa» María José Belda - Consejera del Cabildo Belda asegura que se le ha castigado tras anunciar su salida en octubre pasado. La «represalia ha destruido un grupo político», señala, cuya labor en estos más de tres años alaba por ser «coordinada con la sociedad civil organizada y con un estricto seguimiento del programa». Argumenta que «se me cesa sin justificaciones de que mi trabajo en la portavocía se contraponga a los intereses políticos del grupo». Valora la exportavoz que los 732 votos de las primarias del año 2019 que la apoyaron como cabeza de lista para la presidencia del Cabildo «se han devaluado y dejan de tener interés para este partido». En el mismo sentido apunta como avales a su trabajo el escrito firmado por 100 votantes de izquierda, la mayoría militantes en la Isla, y a las 16 cartas recibidas de 30 colectivos solicitando que siga hasta el final del mandato. Pero «no han sido tomados en cuenta». «Un mensaje queda para la ciudadanía: Podemos ha matado la esperanza» Belda esgrime el informe La violencia política por razón de género en España, editado por el Ministerio de Igualdad, para detallar que se ejerce contra ella desde octubre cuando se encontraba en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York en la defensa del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. En ese momento, subraya, la coordinadora general de Podemos Canarias, Laura Fuentes, «rompió de forma unilateral el pacto de apoyo externo al gobierno insular del Cabildo sin consultar ni avisar». Dos días más tarde anunció que la militancia la cesaría como portavoz. La política de izquierdas recalca que ««el hecho de conocer el cese horas antes de que se hiciera público demuestra que fue una decisión tomada por la ejecutiva del partido sin participación de la militancia». La afectada entiende que se le mantuvo como portavoz «para no hacer ruido durante las primarias» y para sacar adelante el pleno de los presupuestos. Pero en los últimos meses se le ha «invisibilizado» desde el partido pese a que fue «cofundadora» de Podemos en Tenerife. «Han utilizado elementos del patriarcado para silenciarme» Belda sentencia: «Se han utilizado las herramientas del patriarcado para silenciar mi actividad y cesarme sin ninguna razón objetiva». Critica la actual «verticalidad» del partido que nació para cambiar la forma de hacer política. Cree que «han hecho desaparecer la horizontalidad y acallado la voz de la gente en las administraciones». Considera que queda un mensaje para la ciudadanía: «Podemos ha matado la esperanza». Belda anuncia que no va a permitir que se le desplace «por trabajar y cumplir con un programa». Por eso, de aquí a final de mayo, permanecerá como no adscrita para «representar a quienes me han votado». Asegura haber consultado su decisión «con las personas que han avalado mi trayectoria» y con quienes componen las plataformas y asociaciones a las que –concluye la consejera insular– «quiero agradecer su apoyo, constancia y compromiso». David Carballo, la nueva voz de Sí Podemos Canarias

José David Carballo Ceballos (Santa Cruz de Tenerife, 1977) es el nuevo portavoz de los morados en el Cabildo. Oficialmente desde el pasado 1 de enero, aunque ya el 22 de diciembre presentó, junto a su compañera Cristo González, un escrito al secretario del pleno para comunicar el cambio. También preguntaron sobre la condición de grupo con solo dos consejeros. Como Belda, que pidió la compatibilidad para seguir con su consulta como psicóloga a media jornada, Carballo, que ha desarrollado su actividad política en El Sauzal, cobrará solo en parte por la portavocía, pues mantendrá el ejercicio de su profesión en el ámbito sanitario. Sí Podemos Canarias en el Cabildo explicó el lunes (ayer no hubo declaraciones) que el cambio en la portavocía se debía a «una decisión interna del grupo político» para añadir que «el PSOE también hizo un cambio de portavoz insular hace unos meses por motivos internos». Fuentes del Cabildo señalan que el presidente, Pedro Martín, ha cesado a los dos cargos de confianza de Sí Podemos Canarias. Los morados apoyaban de forma externa al gobierno de PSOE y Cs desde el inicio del mandato en 2019 hasta el pasado diciembre cuando se opusieron al proyecto de presupuestos insulares para 2023. | J. D. M.