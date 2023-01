Cinco obras en marcha para eliminar los vertidos de aguas residuales en Tenerife

Tenerife tiene ya en marcha en distintos niveles de ejecución las cinco grandes obras que pretenden eliminar los vertidos de aguas residuales en la Isla. El presidente del Cabildo, Pedro Martín, hace balance de los dos primeros años de trabajos enmarcados en un convenio histórico con el estado. Asegura que «ocho de cada diez euros de la inversión prevista ya están adjudicados o ejecutándose». Martín señala que «de una vez por todas se ha abierto una puerta a solucionar este grave y recurrente problema, el del tratamiento y depuración». El objetivo es «reducir el impacto ambiental y también dotar a la agricultura de agua de riego de excelente calidad».

El convenio firmado entre el Cabildo de Tenerife, a través del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf), y la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, define la ejecución de cinco grandes sistemas de mejora del saneamiento y la depuración de las aguas residuales que se generan en la Isla.

Ya se han adjudicado más de 153 de los 200 millones de euros con que cuenta el proyecto, lo cual supone que, tal y como asegura el presidente insular, ya se ejecutaron más de ocho de cada diez euros de los previstos para estas obras. Unos trabajos que vendrán a solucionar el problema histórico de los vertidos de aguas residuales al mar.

Martín, añade que estos grandes sistemas «se traducirán en la eliminación de los vertidos al mar pero también al subsuelo, una magnífica noticia porque abre otra puerta a la depuración en la Isla, basada en la sostenibilidad». Un factor positivo más de este proyecto es que aportará a la agricultura un nuevo y potente recurso procedente del agua regenerada, como ya se está haciendo actualmente en Valle de Guerra.

«En estado crítico»

Pedro Martín reitera que «el tratamiento de aguas residuales en la Isla se hallaba en estado crítico, algo que no se podía permitir de ninguna de las maneras y sobre lo que hemos puesto el foco durante estos cuatro años». Incide el presidente en que la puesta en marcha del convenio con Acuaes «ha dado un empujón real a ese objetivo, porque Tenerife no puede permitirse seguir siendo penalizada por la Unión Europea, como ocurría hasta ahora, por no tener una política de depuración de las aguas acorde a los tiempos actuales».

«Nos encontramos un panorama desolador hace cuatro años» –valora Martín–. Explica que estaba formado por obras sin proyecto, instalaciones obsoletas, rejillas de filtrado y tubos anticuados.

El gobierno insular ha puesto en marcha «de una vez, no en un discurso sino en la realidad», apunta, con las palas y las construcciones una red «que en pocos años dará un verdadero balón de oxígeno a la Isla». Concluye: «Tenerife estaba sumida en una situación catastrófica en cuanto al tratamiento de las aguas».

Enorme esfuerzo

Por su parte, el consejero del Cabildo de Desarrollo Sostenible y Lucha Contra el Cambio Climático, Javier Rodríguez Medina, destaca el importante esfuerzo que desde el Consejo Insular de Aguas y desde el Cabildo, en general, se lleva a cabo para poner en marcha un verdadero plan que atienda a la solución para las de aguas residuales, transformándolas y regenerándolas.

Apuesta por su aprovechamiento agrario y por acabar con el vertido al mar de aguas contaminadas. Rodríguez Medina remarca: «Se van completando las piezas de este importante y decisivo proyecto para conseguir que Tenerife tenga un sistema de depuración de aguas acorde con la población y las características actuales». También destaca el enorme esfuerzo desde el Consejo Insular de Aguas y el Cabildo para poner en marcha un verdadero plan que atienda a la generación de aguas residuales, «transformándolas y regenerándolas para su aprovechamiento agrario y dejando de verter al mar aguas contaminadas».

También se trabaja en el proyecto más grande, que incluye la depuradora Arona-San Miguel

Obras en marcha

Entre los últimos avances del convenio con Acuaes destaca la puesta en marcha de las obras del sistema Arona-San Miguel, el proyecto más grande de los incluidos en este convenio. Se trabaja ya en cuatro colectores e impulsiones que enviarán el caudal de aguas residuales de la comarca hasta la futura estación depuradora que se localizará en Arona, según apunta el consejero del área. Serán dos en el municipio de Arona y dos en el de San Miguel de Abona. Costarán algo más de cuarenta millones de euros y su finalización está prevista para mayo de 2024.

En cuanto a la depuradora de este sistema las obras aún no se han puesto en marcha porque se está a la espera de los estudios arqueológicos necesarios para su comienzo. En esta nueva planta, que se iniciará en breve, «se invertirán más de 22 millones de euros, y una vez comiencen las obras está previsto finalicen en 30 meses», apunta Rodríguez Medina.

Por lo demás, el convenio con Acuaes contempla también los futuros sistemas de Acentejo, Valle de La Orotava, Granadilla y Oeste, todos ellos con obras que están actualmente en ejecución.