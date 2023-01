Sus Majestades regresan en camello a la Ciudad de los Adelantados

Los Reyes Magos regresaron ayer a La Laguna en sus camellos. Después de años en los que estos animales habían tenido un papel secundario en los actos de Sus Majestades en la Ciudad de los Adelantados, este jueves volvieron a desfilar con los soberanos de Oriente a cuestas. Esta fue la principal novedad de una maratoniana jornada con hasta cinco actos en la agenda real: llegada al Ayuntamiento, audiencia con los más pequeños, desfile en camello hasta el Santuario del Cristo, acto de la Adoración al Niño Jesús de los Afligidos y cabalgata.

El reencuentro de La Laguna con los camellos tuvo lugar pasadas las 16:20 horas. Melchor, Gaspar y Baltasar abandonaron las casas consistoriales y se subieron sobre unos animales que aguardaban en un espacio junto a la plaza del Adelantado. Comenzaron entonces el recorrido a través de la calle Nava y Grimón, la más popularmente conocida como calle del Agua. Gritos de los más pequeños, caras de ilusión, alguna petición de última hora... Momento emotivo en el Hogar Virgen Poderosa, una residencia de mayores, en la que sus usuarios saludaron a los Reyes desde los balcones y algunos salieron a la puerta con cartas en la mano.

Se da la circunstancia de que la presencia de camellos ha sido en los últimos años, y en particular en La Laguna, motivo de polémica. Es por eso que en las últimas fechas el Ayuntamiento cambió de opinión en varias ocasiones sobre la presencia de estos animales y, cuando acabó aceptando la petición de la Asociación de Vecinos Casco Histórico, no difundió con claridad que los Reyes irían en los camellos. Sin embargo, eso no fue óbice para una considerable afluencia de espectadores. Paradójicamente, esto se produce con la presencia en el gobierno de Unidas se Puede, el mismo partido que el pasado mandato –desde la oposición– clamó contra el uso de los camellos durante el desfile. Cosas de la política... o de la magia de los Reyes.

Previamente, Melchor, Gaspar y Baltasar ya habían tenido faena. En torno a las 11:30 horas llegaron al Ayunta miento. El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, les agradeció «el cariño que siempre han mostrado por La Laguna, la ilusión y la alegría que traen a todas las familias de nuestra ciudad». Como no podía ser de otra manera tratándose de tan distinguidos visitantes, estuvieron en el Salón de Plenos para firmar en el Libro de Oro de la ciudad. Después recibieron a los niños, que pudieron entregarles sus cartas y formularles sus peticiones. Melchor expresó, en nombre de los tres monarcas, sus deseos de paz para el mundo, y se mostró muy emocionado de poder estar de nuevo en la Ciudad de los Adelantados.

«Siempre es una ilusión. Lo es para los niños pero también para uno, que al final también es como si tuviese un niño dentro», expresó Saúl Díaz, que asistió al acto matutino junto a su hijo y unos familiares con otros niños. «Desde que se levantó esta mañana me tiene loca con que viniésemos temprano y desde las 10:00 salimos de casa para estar aquí», manifestó la madre de otro de los cientos de pequeños que aguardaron a la llegada de los Magos de Oriente al Consistorio.

Melchor pide benevolencia

Los Reyes Magos terminaron de recibir a los niños alrededor de las 14:00 horas y descansaron hasta las 16:00, tras lo que pusieron rumbo a la plaza del Cristo. Allí tuvo lugar la Adoración al Niño Jesús de los Afligidos. Una vez que finalizó, Melchor atendió a los niños que se acercaron hasta él. En concreto, pidió un poco de benevolencia ante la ajetreada noche que él y sus compañeros tenían por delante. «A lo mejor algún juguete va sin el papel de regalo... Es porque fue a última hora que nos avisaron», expresó en un fluido pero macarrónico español.

Pasadas las 18:15 horas dio comienzo la cabalgata desde el entorno de la plaza del Cristo. La abría el ballet de Lenita Lindell, seguido de la Banda de Música de Valle de Guerra y un tren con Blancanieves y los Siete Enanitos. A continuación se sucedían varios coches con grandes clásicos de la factoria Disney: Mickey y Minnie, Donald y Daisy, Pluto y Goofy, y la Bella y la Bestia. Bastó que el desfile diera unos pasos para que los nervios que albergaban los más pequeños se convirtiesen en gritos y una fiesta. La Fanfarria de Los Silos, Winnie de Pooh, cuatro personajes de Los Simpsons y tres de Los Pitufos seguían en una comitiva que empezó a avanzar por la calle del Agua. Detrás venían Pinocho y Pepito Grillo. A continuación la cosa se ponía más seria; se acercaba el primero de los Reyes Magos: Melchior.

A partir de ahí comenzaba un segundo tramo con nueve personajes de la Patrulla Canina, el coche de Sirenita, Úrsula y el Cangrejo Sebastián, el ballet Acquamarina y otro vehículo con música. Nueva ración de personajes de dibujos animados: Cenicienta, Jazmín, Esmeralda, Pocahontas... Y la Banda de Música San Miguel. Piolín y Silvestre, Monster Hight, Pocoyó, Doraemon, Peppa Pig y Bob Esponja se encontraban detrás, justo antes de la comitiva de pajes del rey Gaspar.

Afluencia masiva

La cabalgata repitió el recorrido de costumbre (subió Herradores y bajó La Carrera) y se desarrolló, según datos de la Policía Local, con la presencia de en torno a 25.000 espectadores. Estos tenían más propuestas en el desfile con las que divertirse. Y es que la lista de personajes más o menos conocidos no acababa en los anteriores. Aquello se convertía en una especie de Trivial para algunos padres, que tenían el aprobado a la hora de distinguir a los personajes más populares de Disney pero que experimentaban mayores apuros con otros más modernos. En concreto, protagonizaban posteriormente la comitiva el Demonio de Tasmania, los Minions, el Grupo Scout Aguere, el Scout Atamán, un camión de la empresa de alumbrado Effico y la Doctora Juguetes. La música en ese punto la ponía una batucada. Cuatro elfos con un carro de carbón, Spiderman y el Capitán América antecedían a la carroza de Baltasar, quizá el más generoso –al menos en los primeros compases de la cabalgata– con el reparto de caramelos.

El personal de Correos, los bomberos voluntarios y la Policía Local de La Laguna también se sumaron a un espectáculo que, según datos de ese último cuerpo facilitados por el Ayuntamiento lagunero, se desarrolló sin incidentes. El Consistorio destacó que se implantó en la cabalgata una zona sin ruidos, concretamente en el tramo desde la comisaría de la Policía Nacional hasta el Laguna Gran Hotel, para que las personas con autismo pudiesen disfrutar del desfile con normalidad. El estruendo llegó al final, pasadas las 20:30 horas, con una exhibición pirotécnica prolongada y que, al menos en las últimas ediciones, no se había celebrado.