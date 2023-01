El transporte público de Tenerife se prepara para multiplicar sus usuarios

El transporte público tinerfeño se prepara para experimentar un notable incremento de usuarios de la mano de su gratuidad. Los dos primeros días del año, con la reducida actividad propia de estas fechas, se han desarrollado sin contratiempos, según explico el consejero de Movilidad del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, y tal y como pudo comprobar este periódico en los intercambiadores del Área Metropolitana. No obstante, en la tarde de ayer ya se percibió un aumento de la actividad. El verdadero repunte se prevé a partir de la próxima semana, al compás de la reactivación de la actividad docente y con la finalización de las vacaciones de Navidad en otros ámbitos.

En concreto, Arriaga calculó que el alza en Tenerife puede ser del 15%. «La estimación general a nivel de Canarias es de un 4% de incremento. Nosotros lo tenemos más alto, sobre un 15% aproximadamente de subida de usuarios que van a pasar al transporte gratuito», indicó. Y hay que recordar que eso sigue al crecimiento previo por el descuento del 50%.

¿Cuánto podría suponer esa subida que viene en términos absolutos? En el caso de Transportes Interurbanos de Tenerife Sociedad Anónima (Titsa), transportó a 36,6 millones de usuarios en 2021, mientras que en 2022, y hasta octubre, registró 38,9 millones; en noviembre fueron 4,7, y, si se contemplase una cifra similar en diciembre, se estaría hablando de 48,3 durante todo el año. Siguiendo esa proyección, un 15% adicional significaría que solo las guaguas se situarán por encima de los 55 millones de usuarios. Un dato muy relevante si se tiene en cuenta que en 2015 estaba en 32,7 millones y que en 2020, con la pandemia, cayó hasta 27,1. En cuanto al tranvía, las últimas cifras cerradas de las que se dispone son de 2021, cuando alcanzó los 12,5 millones de viajeros. Ahora, y si experimentase el citado 15% de crecimiento, se pondría en 14,4 millones. En total podrían ser unos 69 millones de pasajeros con esas subidas (de 7 millones en la guagua y casi 2 en el tranvía).

«Lo que no sabemos es exactamente en qué líneas va a tener lugar este incremento. Imaginamos que será muy parecido a cuando subió con el 50% de descuento. Ahora mismo estamos a expensas de ver cuando empiece la actividad al 100% a partir del día 9 para ver en qué líneas va a haber mayor incremento», manifestó Arriaga. «En esas líneas tendremos que poner refuerzos en determinadas horas para conseguir que el servicio se preste de forma adecuada», añadió.

Según el también vicepresidente insular, han sido dos días atípicos para empezar con la gratuidad. «El primer día fue un domingo y, encima, Año Nuevo. Las incidencias fueron mínimas. Hoy tampoco se ha notado mucho este incremento. Ha habido en alguna estación alguna cola para adquirir estos abonos, pero en lo que es el transporte en sí no se ha notado demasiado porque estamos a día 2, en fiestas navideñas. Cuando esperamos realmente ese salto grande de nuevos usuarios es el día 9, que es cuando ya empezarán las clases y se retomará la actividad laboral al 100%», apuntó a mediodía de ayer.

La imagen que durante la mañana se palpaba en el entorno del Intercambiador de La Laguna cazaba con sus manifestaciones. Había trajín, pero sin excesos. Eso sí, al menos los usuarios consultados no parecían estar muy al tanto de la nueva medida. «La verdad es que no sé muy bien. He oído hablar de que va a ser gratuito, pero no me he preocupado en informarme demasiado porque yo tampoco es que lo use mucho, solo de vez en cuando para recorridos concretos, y oí en su día que hay que hacer un mínimo de viajes para que te salga gratis. Voy a ver si lo miro bien», expresó David González, de 36 años, en las inmediaciones del Intercambiador lagunero.

En efecto, hay un número mínimo de trayectos y este se sitúa en quince. Sobre ese aspecto, Arriaga señaló este lunes que los transbordos también cuentan. Es decir, un desplazamiento en el que se haga un transbordo contará como dos viajes a efectos de llegar a ese número de quince. «Lo que buscamos es facilitar el cumplimiento del requisito, no poner pegas. Igual que, si a alguien le falta un trayecto, coge el tranvía en una parada y se baja en la siguiente, y ya tendría otro trayecto concedido. Por lo cual, no es difícil poder cumplir con los quince viajes», dijo Arriaga.

«Hay gente que está yendo a las estaciones a sacar el abono. No hemos visto que haya tampoco mucha confusión a la hora de utilizarlo. Los que ya lo venían empleando saben perfectamente cómo funciona y a los que se han incorporado nuevos se les explica. De todas formas, el procedimiento es muy sencillo», sostuvo el líder de Ciudadanos.

Carmen, otra de las usuarias consultadas, se mostró contenta. «Esto va a ser una ayuda. Yo no tengo coche y me muevo bastante en guaguas y la verdad es un ahorro», manifestó esta vecina del Polígono Padre Anchieta. «Me alegro que lo hayan puesto», agregó. José de la Rosa, otro viajero que durante la mañana de ayer iba camino al Intercambiador de La Laguna, estaba más dudoso. «Tengo un bono normal. ¿En este también es gratuito?», expresó. ¿Y apoya la medida? «Lo normal sería decir que sí, que, si es gratis, mejor. ¿Pero hasta qué punto es positivo? No lo tengo tan claro. Podría haber quien ahorre dinero, pero es que la gasolina está disparada, la alimentación por las nubes, la electricidad carísima… Esto puede ayudar un poco, pero estamos fatal», reflexionó este pasajero.