Arriaga explica: «La logística, la metodología y toda la estructura técnica estaban completadas y solo quedaba la firma del protocolo con el Gobierno de Canarias, acto que se llevó cabo hace unos días». Aunque la gratuidad comienza mañana se trata de un día atípico por ser domingo y Año Nuevo. Las empresas de transporte público adaptan sus horarios para circular durante la noche, mientras el 1 de enero funcionarán como en jornada festiva. Los usuarios pueden informarse del servicio en la web de las compañías.

La reválida comienza realmente el lunes 2 con la normalidad de una jornada navideña previa a Reyes. Arriaga señala: «Entendemos que la próxima será una semana de adaptación y el momento clave, en el cual hemos puesto la atención para que todo vaya bien, es el 9 de enero, lunes, cuando se recuperen la actividad lectiva y laboral al cien por cien». Desde mañana, además, se van a incorporar a las rutas, la mayoría de los 30 conductores –de un total de cien nuevos– que ya han completado su formación previa.

El presidente del Cabildo, Pedro Martín, asegura que se trata de un reto y confía en que «entre todos podamos aprovechar esta magnífica oportunidad para promocionar y fomentar el uso del transporte público en la Isla».

Recuerda Martín el incremento en el número de usuarios de casi el 20% cuando se aplicó en septiembre el descuento a la mitad. El antecedente hace esperar «que se produzca un notable crecimiento». El presidente confía en «poder dar cobertura a la demanda, lo que va a ser complicado». Valora «la mayor contratación de personal y de guaguas en la historia de Titsa» durante este mandato. Ya son 120 vehículos, pero «en los próximos años se incorporará otro número importante».

La firme apuesta del Cabildo por el transporte público se refleja en los presupuestos de 2023 que contemplan un incremento de las subvenciones del 65% (de 60 a 101 millones de euros) para poder asumir los costes de la gratuidad del transporte. «Espero que podamos estar a altura y aprovechar esta oportunidad, una nueva manera de entender el uso del transporte público en toda Canarias», concluye.

Titsa transportó el pasado noviembre a 4.797.013 pasajeros, con un aumento de 240.000 viajeros respecto a octubre. La cifra supone un 25% más si se compara con noviembre de 2021.

Dávila: «Un sector queda excluido»





La candidata a la presidencia del Cabildo de Tenerife por Coalición Canaria, Rosa Dávila, acusó ayer al Gobierno regional y a la Corporación insular de «excluir de la gratuidad a determinados usuarios del transporte público». Dávila explica que «el PSOE ha puesto unos requisitos en Tenerife y Canarias que no existen en el resto de España, para excluir a usuarios de los títulos multiviaje como, por ejemplo, los bonos monedero». Afirma que a partir del 1 de enero «si hay cambio de bono, el usuario pierde el derecho a la gratuidad. No es justo y exigimos que simplifiquen los requisitos para que la medida sea efectiva». Enrique Arriaga (Cs, socio del gobierno insular) responde a la candidata: «No hemos excluido a nadie de la gratuidad, nos limitamos a aplicar el acuerdo que firmó CC con el Gobierno de España como enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Si querían la gratuidad universal tendrían que haber acordado otra cosa. No se puede negociar una y vender otra». | J. D. M.