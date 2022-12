La Villa que lleva a Belén

Canta el popular villancico que «el camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió». En Tenerife, a los pies de un Teide ya nevado, el Valle de La Orotava ofrece una oportunidad única para disfrutar del arte del belenismo en una de las rutas de belenes más importantes del Archipiélago y de toda España. Con 32 nacimientos, algunos con más de 35.000 piezas, la XV Ruta de Belenes Villa de La Orotava permite sumergirse en la atmósfera mágica que crean auténticas obras de arte efímero, elaboradas en su mayor parte de una forma absolutamente artesanal. Son 32 belenes repartidos en su mayoría por el casco y algunos barrios, como Las Candias, Las Dehesas o Cañeño, que hacen de La Orotava una Villa que cada año lleva a sus vecinos y visitantes directamente a Belén.

Recorrer toda esta ruta requiere más de un día, puesto que hay 29 localizaciones a las que puede acudirse de manera presencial y otras tres disponibles sólo de manera virtual. Cada belén tiene su propio horario de visitas, que puede consultarse en la guía disponible en la web municipal (www.laorotava.es). Lo habitual es que abran entre las 9:00-9:30 y las 13:30 horas, y de 16:00 a 19:00-20:00 horas. En días festivos este horario se reduce.

Todos los de la ruta, salvo el belén de tamaño natural de la plaza del Ayuntamiento villero, estarán cerrados el 1 de enero. La mayoría de nacimientos son de tipo hebreo (22), aunque también pueden verse de tipo canario (4), conventual y barroco, además del nacimiento iberoamericano que expone el Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife (MAIT), y el belén napolitano de Juan Luis Bardón González, sólo disponible para visitas virtuales. El Centro de Arte Efímero de Las Alfombras de La Orotava ha elaborado una alfombra y un nacimiento, disponibles hasta el día 4 de enero, de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00.

Todos los belenes podrán visitarse hasta el 5 de enero, excepto el belén conventual del siglo XVIII montado en la Iglesia de San Agustín por el Museo de Arte Sacro El Tesoro de la Concepción y el belén barroco de la Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción, que estarán hasta el 8 de enero. El de la antigua venta de Bárbara también se mantendrá hasta el 8 de enero; el de Isabelino Pérez Expósito, en el número 17 de calle Francisco Dorta no se retirará hasta el 10 de enero; el de Samuel Mesa Valencia y colaboradores, en el número 58 de la calle Las Candias Bajas, estará hasta el 7 de enero, al igual que el de Víctor Mesa, María Cecilia y Carmen Hernández, en la calle Viera, número 69. El de la Agrupación Folclórica Malvasía, en el camino Cañeño, bajo la asociación de vecinos, podrá visitarse hasta el día 9.

Más de veinte en el casco

La mayor representación de belenes se ubica en el entorno del casco histórico, donde hay 21. El belén de tamaño natural de la plaza del Ayuntamiento es la principal referencia, con más de 300 piezas y un renovado nacimiento. Otro de los más visitados es el de Aniceto Rodríguez Lima y familia, que ocupa la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura, junto a la iglesia de San Agustín. Con apenas «seis o siete años», Aniceto empezó a elaborar belenes de la mano de su padre y ahora ha implicado a su mujer, sus tres hijas, sus yernos y sus nietas Ainara y Alejandra, de 13 y 4 años de edad. Un arte con el relevo garantizado. Las más pequeñas de la familia son las encargadas de elaborar un nacimiento de casi cuatro metros cuadrados que también puede visitarse en la misma ubicación.

«El 80% de las cosas que se pueden ver en el belén son elaboradas por nosotros. Algunas figuras se compran y otras se elaboran artesanalmente, como el palmeral, los árboles o las casas, que se renuevan todos los años», detalla Aniceto. Lo que puede verse estos días es el fruto de años de trabajo, pero sólo el montaje requiere 33 días. Por eso comenzó el 30 de octubre. «Y antes de traerlo aquí, trabajamos dos o tres meses en casa para llegar a este momento. La colección actual tiene más de 20 años y, por falta de espacio, no hemos podido traerla toda. Tenemos 90 figuras móviles más, por eso nos gustaría disponer de una sala mayor para poder colocar la colección completa, que nunca ha podido verse junta», detalla.

Este belén hebreo, lleno de detalles y personajes, tiene minúsculos rincones que han requerido muchísimas horas de trabajo, como la pescadería. «Sólo allí hay 600 pescados, pero en todo el belén hay más de 35.000 miniaturas. Guardadas en casa ocupan toda una habitación», explica.

La Asociación Belenista Taoro Villa de La Orotava cuenta con unos 60 miembros entre particulares, asociaciones y empresas, aunque son muchos más los colabodores implicados.

La sala de exposiciones San Roque, junto al auditorio Teobaldo Power, alberga el belén hebreo de la empresa Canaragua, obra de Toño Machado. Él tardó un mes en completar el montaje, «pero si me preguntas cuánto he tardado en elaborarlo, no hay horas, esto dura todo el año». En su obra abunda el uso de la madera, un trabajo minucioso que le ha permitido construir hasta 15 puertas, tablita a tablita. Lo vive «como un juego» y subraya que «nadie haría esto obligado, lo hacemos porque nos gusta y por eso podemos dedicarle un día 12 o 14 horas. Esto es un hobby y una pasión».

«Los visitantes hablan maravillas de nuestros belenes», afirma Aniceto, «nos dicen que en la península no se ven trabajos así. Somos un referente». Basta escuchar los comentarios de los visitantes para darle la razón a los belenistas villeros. Cada Navidad, unas 40.000 personas disfrutan de estos nacimientos repartidos por lugares como la Casa de la Juventud, la Ferretería Orotava, el Centro Municipal de Mayores, el Liceo Taoro, el Bazar La Sidrona, la Casa Lercaro, la Casa de los Balcones, Momentos Teté, la Iglesia de San Francisco o la Asociación de Vecinos de Las Dehesas.

El alcalde de La Orotava, Francisco Linares (CC), afirma que esta ruta es una iniciativa «magistral», una «ruta singular, única en Canarias, que permite admirar auténticas obras de arte elaboradas por belenistas locales. Cada una con diferentes estilos y una identidad propia, fruto del sello de cada uno de los artistas participantes». A su juicio, «es increíble como pueden capturarnos en cada escena, cómo cuentan tantas historias y esconden tanta cultura».

Linares asegura que «un portal es mucho más que un montaje, es una representación casi teatral que nos atrapa en cada rincón, en cada pieza, en cada imagen y en cada escena. Una magistral obra artística, un auténtico tesoro que requiere cientos de horas de trabajo, sacrificio y dedicación altruista».

Bien de Interés Cultural

La Asociación Belenista Taoro Villa de La Orotava también trabaja para que el Gobierno de Canarias reconozca el belenismo como un Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial. El presidente de este colectivo, Esteban García Morales, recuerda que «a nivel nacional, el Gobierno de España ya declaró el pasado mes de junio el belenismo como una manifestación representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial». García reconoce la labor de todos los belenistas villeros: «Sabemos y valoramos todo el trabajo y esfuerzo que hay detrás de cada belén, tanto físico como económico». Por ello agradece «el cariño, la ilusión y el esmero» que han puesto en todos y cada uno de los 32 belenes que forman esta ruta.