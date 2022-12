Manuel Artiles: «Pido ayuda para 4.000 niños canarios en probreza severa»

«Apelo a la solidaridad de nuestra gente para poder ayudar a quienes más lo necesitan porque están en una situación de pobreza severa, pero sobre a los 4.000 niños canarios que la padecen». Lo asegura Manuel Artiles, director de Mírame Televisión, en la previa del Telemaratón Solidario que celebra hoy su duodécima edición. Artiles llama «a movilizarse y a participar» a toda la sociedad tinerfeña y canaria dada la dimensión regional de la iniciativa.

La Explanada de Mercatenerife en Santa Cruz espera entre las 12:00 y las 20:00 horas de hoy las donaciones de particulares, empresas y organismos tanto desde el ámbito público como del privado. Mírame Televisión y los Bancos de Alimentos organizan la duodécima edición de u evento clásico en estas fechas navideñas.

Reto

El reto es cubrir las necesidades básicas de más de 40.000 personas de las Islas que viven en situación de pobreza severa. Artiles explica que «la cifra está acreditada por los servicios sociales municipales que es donde estas personas acuden en primer lugar para solicitar auxilio». El director de Mírame incide en que esta duodécima edición es especial porque «se superan las restricciones de la pandemia que durante dos años impidieron las cabalgatas o cualquier otro tipo de acción masiva».

"Hago un lanzamiento a movilizarse y a participar a todos los canarios" Manuel Artiles - Director de Mírame TV

Recuperación

El Telemaratón, que será retransmitido en directo por Mírame Televisión y TVE en Canarias, recupera su tradicional marcha solidaria, con la llegada de las donaciones y la participación de empresas, entidades y la ciudadanía. Manuel Artiles recuerda: «Mercatenerife estará abierto desde las once de la mañana a las ocho de la noche. Se puede acceder en vehículo y animo a las familias a ir, dejar su donación, pasear y disfrutar, además de imbuirse de este espíritu solidario».

«Nos han pedido mucha leche y gofio –explica Artiles–, pero sobre todo productos infantiles para bebés y niños de 0 a 6 años». Las ONG han lanzado un SOS para solicitar leches de fórmula, pañales, potitos, biberones o género para higiene de los lactantes. Artiles proclama: «Si quieres donar o conoces a alguien que desee hacerlo llama al 922 100 122».

Ilusión

Artiles manifiesta sentirse «muy ilusionado como todos los que participamos en esto por sacarlo adelante y que salga bien. Como respuesta a la mucha necesidad que existe». Además hay otro motivo importante. «Las ayudas del FEGA europeo se acabaron. Ahora hay que recurrir a las subvenciones directas y ese modelo es complicado para las entidades por la tardanza en los trámites de la burocracia que pueden alcanzar hasta los seis meses. Y no se puede estar seis meses sin mercancías para repartir». De ahí la enorme importancia de contar con existencias no solo para este diciembre sino para los próximos tres meses como mínimo.

Personal

Manuel Artiles expresa en redes sociales su testimonio personal: «He experimentado la desesperación que se siente cuando crees perderlo todo y de ahí mi reacción desesperada». Considera que «ayudar a más de 40.000 canarios en pobreza severa no es tarea fácil pero nadie puede afirmar que vayamos a fracasar». Confiesa Artiles que «como ciudadano en ocasiones no he estado a la altura, como empresario he vivido fracasos y como comunicador he cometido errores. Pero si hay algo en lo que nunca me equivoco es en confiar en la gente de la tierra donde vivo». Esa confianza le mueve a la llamada para acudir hoy a la Explanada de Mercatenerife. Los caminos de la solidaridad navideña llevan hasta allí.