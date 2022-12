El Cabildo de Tenerife aprueba un presupuesto de 948 millones con los votos de PSOE, Cs y PP

El Cabildo aprobó ayer de manera definitiva, tras su paso por el pleno, un presupuesto de 948 millones de euros –1.055 en el consolidado que suma las empresas públicas– con el voto favorable de PSOE, Cs y PP. Las cuentas incorporan 1,6 millones de cuatro enmiendas, dos de Coalición Canaria y otras tantas de Sí Podemos para, por ejemplo, mejoras en el Estadio Heliodoro Rodríguez López y en el Albergue de animales de El Ravelo. No se incrementa la cifra sobre lo ya anunciado porque esta cantidad se compensa de otras partidas. Ambos grupos votaron conjuntamente 46 propuestas, las cuatro apoyadas por todos, 25 de los morados que los nacionalistas respaldaron y 17 de estos que avalaron los tres consejeros de la coalición de izquierdas.

La votación final, bastante confusa, se desarrolló en varios bloques. El primero rechazó las dos enmiendas a la totalidad de CC (20-11) y Sí Podemos Canarias (28-3). Luego, a petición de nacionalistas y morados, se votó el respaldo o no a ese grupo de enmiendas conjuntas. Cuatro, dos de cada grupo, fueron aprobadas por unanimidad y otras 27 de los morados rechazadas como todas las de CC, incluidas las 17 que integraban este frente común. El último bloque fue la votación del presupuesto definitivo, según el dictamen de la Comisión plenaria del martes pasado. El resultado final: 17 a favor y 14 en contra. Recibido con aplausos de los consejeros del grupo de gobierno (PSOE y Cs).

"Las prioridades son gasto social, sectores productivos, empleo y movilidad sostenible" Pedro Martín - Presidente del Cabildo

Antes de este final tan enrevesado cada grupo manifestó su posición. Todas estaban ya bastante definidas de antemano. El preludio a ese posicionamiento fue el discurso, prolijo y técnico, de director insular de Hacienda, José Gálvez, que desglosó ampliamente los capítulos de Ingresos y Gastos. Cabe destacar el préstamo por valor de 64 millones de euros destinados al capítulo de inversiones.

Gasto social

El presidente insular, Pedro Martín, destacó que las cuentas para el año que viene «fijan como prioridades el gasto social, el impulso a los sectores productivos de la Isla, que generan empleo y economía local, y la movilidad sostenible a través de la inversión en transporte público»

Un 20,8% más

En detalle, el presupuesto de la Corporación insular para el año 2023 se eleva a 947.914.742 euros, y aumenta un 20,8% en relación con el del ejercicio anterior (+163.308.342 millones de euros). Es el mayor presupuesto de la historia del Cabildo.

"Son unas cuentas para el avance de la Isla y la mejora de la vida de los tinerfeños" Enrique Arriaga - Ciudadanos

Martín fija más en concreto esas «prioridades». Al gasto social se destinan más de 291 millones de euros, mientras el impulso a los sectores productivos de la Isla «genera empleo y economía local». En cuanto a la movilidad sostenible resalta la «importante financiación al transporte público de más de 110 millones de euros».

Además, el presidente incide en que los presupuestos realizan un esfuerzo inversor «sin precedentes» en una etapa en la que la sociedad y la economía de Tenerife necesitan del apoyo del Cabildo para consolidar su recuperación frente a los daños producidos por la Covid-19 y las consecuencias de la guerra en Europa.

En el ámbito de las inversiones, el Cabildo ha previsto 269 millones de euros para la ejecución de distintas obras, infraestructuras y equipamientos públicos en toda la Isla, lo que supone un incremento del 40%.

La misma linea siguió el portavoz del PSOE, Javier Rodríguez Medina, que centró sus críticas en el líder de la oposición Carlos Alonso al que acusó de seguir la teoría del gato de Schrödinger –físico que establece la paradoja de que puede estar tan vivo como muerto– «por sus contradicciones». Le afeó, como el presidente, alguna alusión a que el Cabildo se enriquece a costa de la pobreza por la inflación. También hubo una seria discrepancia sobre la veracidad de los datos, incluidos los gráficos, que mostró Alonso para apoyar su discurso.

"El PP es un partido útil que ha votado por el interés general de los isleños" Zaida González - Partido Popular

Enrique Arriaga, de Ciudadanos, defendió las cuentas para Tenerife en 2023, «unos presupuestos para el avance de la Isla» y «para mejorar la calidad de vida de los tinerfeños». Destaca que el 50% de las cuentas están destinadas a políticas sociales y a movilidad. Precisamente este área (+68%) y Carreteras (+26%), bajo su responsabilidad, son las que más crecen junto al sector primario (+26%). El presupuesto de carreteras alcanza un récord de casi 90 millones de euros, 30 más que en 2019. En movilidad crece un 45% respecto a antes de la pandemia.

Otra postura ya conocida, la de apoyar los presupuestos, era la del Partido Popular. La defendió su portavoz, Zaida González, quien rechazó la acusación de tacticismo político que «sí han tenido ahora y a lo largo de la historia». Considera que el PP ha ejercido «una política útil» en defensa de «los proyectos estratégicos de la Isla y de los tinerfeños». Mantiene la mano tendida para estos meses que restan hasta las elecciones de mayo en los que «tiene que imperar el diálogo y la negociación».

También Sí Podemos Canarias se mantuvo fiel a su discurso tras abandonar su apoyo externo al gobierno insular de casi todo el mandato. Frente a las «políticas desarrollistas, depredadoras del territorio y continuistas con la época de CC, la apuesta por las personas y la sostenibilidad». Hubo reproches de su portavoz, María José Belda, al gobierno y al presidente Martín. Cabe resaltar el cartel que colocó la consejera de los morados delante de su asiento que resume bien su posición respecto a la movilidad y el transporte guiado en la Isla de Tenerife: «Guaguas sí, trenes no». Los morados vieron rechazadas todas sus enmiendas (63) salvo dos que tienen el mismo objeto; el albergue de animales de El Ravelo (El Sauzal). Serán 800.000 euros para la mejora de las instalaciones y otros 116.000 que van destinados al mantenimiento de los animales.

"Es un presupuesto desequilibrado en todos los aspectos y malo para Tenerife" Carlos Alonso - Coalición Canaria

«Somos la alternativa»

Coalición Canaria rechazó el presupuesto del PSOE para 2023 «porque es malo para Tenerife», según afirmó el portavoz nacionalista, Carlos Alonso. Fue el pimpampum de los ataques del gobierno. Alonso indicó en su intervención que «Coalición Canaria, la fuerza más votada en las anteriores elecciones, es la única alternativa real de gobierno a este desastre que ha sido el Cabildo estos cuatro años».

CC-PNC presentó 30 enmiendas por 102 millones de euros. Desde la bancada del gobierno se dijo que eran 70 porque incluyen 32 de la financiación del estado al transporte público gratuito «que no se ha definido aún». Otra crítica es que solo supone el 7,4% del presupuesto total. Fueron rechazadas todas, salvo la destinada al Plan Insular de Artesanía (200.000 euros) y a las mejoras del Estadio Heliodoro Rodríguez López (500.000). Carlos Alonso agradeció el trabajo de los funcionarios y el personal.

«Es un mal presupuesto porque está desequilibrado con las personas, con el territorio y con las necesidades de la Isla» señala. La enmienda a la totalidad es «a un gobierno que comenzó débil e incoherente y sigue siendo débil y voluble», explica Alonso. El portavoz de CC añade: «Somos la única alternativa para Tenerife. Tenemos otra idea de Isla, en la que el aumento de los ingresos del Cabildo por la inflación revierta en medidas para las familias». Insistió en que «no se ha creado ni una sola plaza sociosanitaria nueva en los últimos tres años y medio con más de 7.000 personas solicitando una». Recordó que el mandato ya empezó en 2019 «con el incumplimiento del PSOE al no mantener el programa de mayores Ansina».

"Esta es una nueva apuesta por las políticas depredadoras del territorio" María José Belda - Sí Podemos Canarias

Plantillas aprobadas

El pleno aprobó la plantilla del personal del Cabildo y las de seis entidades dependientes: IASS (hubo un debate intenso), Consejo Insular de Aguas, Patronato Insular de Música. Organismo de Museos y Centros, Balten y Tenerife Espacio de las Artes (TEA). También salieron adelante la modificación de la Comisión de Estudio para la regularización del Matadero Insular; el Plan Anual Normativo; la prórroga del convenio sobre residuos con el Gobierno de Canarias y la Cuenta General del ejercicio 2021 para trasladara ahora a la Audiencia de Cuentas de Canarias.

El ‘ariete’ de CC

Antolín Bueno hizo siete de las ocho preguntas de CC –la otra fue de Juana María Reyes– en el pleno de ayer. Ya van ya 27 en tres sesiones. «Debieron contestarlas por escrito el equipo de gobierno como marca ley y no se ha hecho», aseguró Bueno quien avisó de que «no me voy a cansar de pedir la transparencia que no tiene». Se fajó con el presidente y con Arriaga por la dirección del pleno y, como es ya habitual, con el consejero del sector primario, Javier Parrilla.