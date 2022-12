El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, defiende su gestión y la de su equipo durante los tres años y medio de mandato del actual gobierno insular fruto del pacto de PSOE y Ciudadanos en 2019. Una tarea que enfoca en la transformación positiva de la Isla con una serie de logros alcanzados y una batería de próximos objetivos que tienen como «base sólida» los 947 millones de euros planificados para 2023, el mayor presupuesto en la historia de la institución. Martín desgrana con detalle en el Foro de El Día, cabecera de Prensa Ibérica en Tenerife, que propone este encuentro con el presidente, todo lo realizado en un tiempo convulso marcado por las crisis, de la pandemia de la Covid-19 a la guerra de Ucrania.

Presenta el acto el director de El Día, Joaquín Catalán, quien agradece el patrocinio a JTI y Satocan, así como al Iberostar Heritage Gran Mencey y a su director por la acogida en un salón Nivaria lleno de público. Anticipa que Martín hablará sobre la evolución de los indicadores sociales y económicos de la Isla desde su llegada al gobierno insular. Pedro Martín expone luego «en positivo» las claves de su gestión y el estado actual de Tenerife.

1,2

Millones de euros

El programa Tenerife Isla Solidaria que aglutina a 603 entidades de voluntariado de toda la Isla para beneficiar a 15.000 personas recibe una subvención anual de 1,2 millones.

Desglose.

Martín desglosa durante algo más de 45 minutos, con el apoyo de diapositivas, la evolución en datos y cifras de la Isla durante su mandato. Es el eje de la disertación del presidente. La realidad de Tenerife. Valora, en general, «una situación actual mejor que en 2019». Comienza planteando la necesidad del pacto y el diálogo para gobernar porque no hay mayorías. «Tenemos menos consejeros que la oposición y hemos tenido que gobernar en minoría. Por eso hemos perdido más de una votación» resume Pedro Martín.

«Ha habido ‘cortoplacismo ruinito’ para no apoyar los presupuestos» Pedro Martín - Presidente del Cabildo

Las crisis.

Compara de entrada cómo han afrontado la crisis actual, sanitaria y económica (2020-2022) respecto a la de 2008-2013. De «acciones aisladas en atención social» y «proyectos de empleo con algunos ayuntamientos» a ayudas para emergencia social en todos los municipios (10 millones de euros), tres planes de empleo con los 31 ayuntamientos (29 millones), aportaciones directas a empresas y autónomos (28 millones), 230 previstos en inversiones en los municipios para 2023 o 60 destinados al Plan de Cooperación Municipal.

2.070

Nuevas plazas

Pedro Martín apunta que desde 2019 se han creado 2.070 nuevas plazas de atención sociosanitaria hasta un total de 7.474. Destaca las 970 de teleasistencia y las 240 de ayuda a domicilio.

Tercer sector.

Apunta el presidente a la incidencia de la pandemia y el confinamiento como grandes retos ante los que hubo que aprender. Ahí fue y es clave el tercer sector, el voluntariado solidario. Martín pone en valor que haya 603 entidades bajo el paraguas del programa Tenerife Isla Solidaria que recibe 1,2 millones de euros y atiende a 15,000 personas. Resalta el apoyo con otros tres millones al reparto de alimentos, los 4,4 de refuerzo a la acción de las entidades o los 600.000 euros para la digitalización. Cree Pedro Martín que en este área «hay una base muy sólida».

«La gratuidad del transporte público está bien ahora, pero no se debería prolongar»

Sector primario.

Un sector primario estratégico y fundamental «más allá de vestirse de mago», asegura el presidente en el que «hay que invertir. Este año un millón más, 33, en el presupuesto insular que el turismo pese a la diferencia de aportación en el Producto Interior Bruto (PIB) a favor de este último. Hay un incremento año tras año de la cantidad destinada a la agricultura, la ganadería y la pesca son ayudas para el alimento del ganado o en asumir el sobrecoge energético en el campo para impedir que repercuta en los productores. Otro objetivo en paralelo es evitar las sanciones de Europa por los vertidos de aguas negras. Martín calcula que con las obras en marcha «en tres o cuatro años tendremos el 90% de agua depurada frente al 48% de cuando llegamos». Insiste en el esfuerzo y la apuesta por el agua regenerada.

10

Millones de euros

El Cabildo aporta diez millones de euros para becas formativas con especial incidencia en la inmersión lingüística a través de cursos en Irlanda, Canadá, Francia, Alemania y EEUU.

Turismo.

Señala Pedro Martín que «en este ámbito hay que moverse rápido como cuando se fue Ryanair que ahora vuelve a tener base en el aeropuerto del Sur» Considere el camino es «consolidar las herramientas digitales para conectar los gustos del turista con el destino Tenerife. Destaca los 4,2 millones de plazas áreas para el invierno frente a los 3,3 de 2019. Y menciona «la mayor conectividad registrada nunca en la Isla con un 25,5% de aumento (24 nuevas rutas, 110 totales con 24 países) de las conexiones con Europa y Estados Unidos. La apuesta es la «diversificación» aunque el principal cliente siga siendo el Reino Unido. De ahí los acuerdos con compañías de bandera como Lufthansa o Air France para no depender de las líneas de bajo coste auqnue estas se mantenga porque «tenemos la mejor planta hotelera de Europa en 4 y 5 estrellas». No olvida el hit importante de la conexión con Nueva York a través de United Airlines. Resume: «Vamos a repetir y esperamos que no sea solo en verano sino todo el año». Agradece el apoyo de Turespaña para promocionar «que sepa donde está Tenerife y todo lo que ofrece». En el litoral se afrontan 23 acciones de mejoras en toda la isla con 17 espacios públicos ya recuperados y 17 millones de euros invertidos en las actuaciones.

33

Millones de euros

El estratégico sector primario tuvo ya una aportación récord el año pasado con 26,7 millones de euros. Ahora, en el ejercicio de 2023, supera esa marca hasta llegar a los 33 millones

Movilidad sostenible.

El «gran reto es la movilidad». En el transporte público se ha pasado de 38,5 millones de euros de inversión en 2019 a más de 105 en 2023 101. nuevas guaguas (130) y trabajadores, la mayoría conductores (337) «para estar preparados ante el aumento de la demanda con la gratuidad desde el próximo 1 de enero». Martín recuerda que «la realidad demográfica de Tenerife es muy distinta a la de Gran Canaria donde la población está mucho más concentrada». Aboga por tener cuanto antes el Plan Insular de Movilidad Sostenible que ya está encargado

Energías limpias.

Acaba el desglose de casi mil millones de presupuesto con la apuesta de «trabajar en la energía del futuro, el hidrógeno verde». Para ello se buscan socios inversores y tecnológicos. Pone el ejemplo de la repotenciación eólica que supone la sustitución de 29 aerogeneradores antiguos por cinco de última generación. Anuncia los proyectos Hidrogenera en el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) o Geotermia. Y la mayor iniciativa en energías limpias, Hybrared, una planta muy potente con nueve millones de euros de presupuesto para evitar emitir CO2 a la atmósfera y dar energía a 8.000 hogares. Propone la inversión de los empresarios locales. la planta generará 159 megawatios cuando la mayor actualmente llega a 20. La oferta pública para la adquisición de suelo está abierta hasta el próximo 3 de enero.

Récord de personas ocupadas, 26.000 más que en el año 2019

Tenerife alcanza 377.363 ocupados, 26.000 más que en 2019 y el 75% con trabajo indefinido. Cifra histórica que Pedro Martín vincula a las medidas anticrisis. Como la contratación, a través de los ayuntamientos, de 2.075 personas cualificadas o las 11.541 ayudas directas a autónomos y pymes. Con la iniciativa pionera de no ser necesario estar al día en las deudas. Otras 2.751 personas mantuvieron su empleo tras estar en ERTE en 1.131 pymes. El presidente resalta el aumento en las ayudas a empresas. De 365.000 euros en 2018 a 9 millones en 2022. Apunta a la formación de los jóvenes con becas por 10 millones de euros y 4.500 beneficiados. Sobre todo en inmersión lingüística «porque «los idiomas son clave», señala Martín. Concluye: «La formación debe encaminarse hacia la demanda empresarial porque se quejan de falta de profesionales». Acuerdos con el sector privado e impulso de nuevas profesiones como en el sector audiovisual.

En el plano corto.

Tras la conferencia, el periodista Daniel Millet, redactor jefe de El Día, entrevista al presidente con participación del público a través de sus preguntas. Es el segundo gran bloque del foro. Martin no rehúye ninguna cuestión. Por ejemplo, explica que «hay algunos que tienen un tactucismo ruinito a la hora de aprobar el presupuesto». Ahonda en que «hubiera sido terrible no aprobarlos. sin subvenciones, sin obras y sin poder invertir. Suponía paralizar la Isla en ámbitos tan importantes como el Consejo Insular de Aguas o el IASS. De 900 millones pasaríamos a 400, apenas tendríamos cubierto el capítulo de personal». Por eso, comenta, «agradezco la altura de miras del Partido Popular para apoyar las cuentas».

Martín aseguró que «cuidamos mucho que el reparto de fondos entre los municipios sea equitativo». Ante las críticas de Santa Cruz -dice recibir menos que Fasnia- fue rotundo: «Solo lo que ponemos en Valleseco es la cantidad de Fasnia en unos cuantos años». Añadió: «Coalición Canaria presenta una enmienda a la totalidad y apenas supone el 7% del presupuesto».

Cuestionado sobre las colas y los atascos que padecen a diario los tinerfeños, sobre todo en la TF-5, subrayó: «Debimos empezar hace 20 años, pero cuando llegamos no había nada. Las obras a poner en marcha tienen más de 100 millones de euros de coste y el proceso es largo y complejo». Respecto a la Variante de La Laguna espera en los primeros cuatro meses del próximo año licitar la obra. Con la conexión Icod-San Juan de la Rambla y el cierre del anillo insular permitirán, una vez culminados, que el 25% del tráfico no pase por la TF-5.

Gratuidad.

Martín no está a favor de prolongar la gratuidad en el transporte público aunque sirva en este momento. Cree clave un estudio sobre la movilidad en la Isla. Apostilló: «Que nos guíen los expertos. Ahora hay que invertir en guaguas y en infraestructuras».

Cuna de Alma.

Sobre la obra de la urbanización de lujo en el Puertito de Adeje, ahora paralizada, opinó que «hay que cumplir con la ley. Me preocupa porque genera una debilidad en el sistema. Hemos actuado de forma escrupulosa, pero hay que abrir el debate del modelo socio económico en un territorio limitado».

Doce nuevos centros con 888 plazas sociosanitarias el año que viene en la Isla

La inversión en dependencia es «obligada» para el gobierno insular por motivos «morales e ideológicos». Según los datos que aporta Pedro Martín existen en la Isla 7.474 plazas de atención a las personas dependientes. De ellas, 2.109 son nuevas, creadas desde 2019. Un total de 3.071 residenciales, 2.330 de atención diurna, 1.100 dotadas con servicios de promoción de la autonomía y 970 de la novedosa teleasistencia. En licitación hay otras 240 de Ayuda a Domicilio Especializada. La mayoría de los usuarios son mayores que reciben esta atención dirigida a las personas. Suponen otro modelo alejado del de entretener o ingresar. Un ejemplo es el centro abierto recientemente en La Orotava para mayores que conservan la autonomía. Para 2023 está previsto el inicio de las obras para doce centros por todo Tenerife con 888 plazas.

Cogobernar.

Respecto a un posible acuerdo para gobernar con el PP fue claro: «Yo me siento con todos los partidos para ver qué queremos hacer y qué no queremos hacer. Hemos salido adelante en minoría con Sí Podemos Canarias apoyando desde fuera. Hasta que ha decidido dejar de hacerlo, nosotros no hemos todo nada. Es cuestión de hablar sobre programas».

Menos suelo cultivable.

Reconoció el presidente que «en el sector primario ha ido en regresión el terreno cultivado». Da el ejemplo del tomate en su pueblo Guía de Isora. Valoró tener agua de calidad y la investigación en el sector como factores claves para la recuperación del campo.

Vivienda.

Reconoció Martín que «se ha construido poca vivienda. Hemos puesto siete millones para los municipios más tensionados en este aspecto, unos siete u ocho». Propuso como factores positivos los acuerdos con el Gobierno de Canarias, el apoyo de la empresa privada y más rapidez para superar la maraña burocrática.

Un objetivo: poner orden en las 68 empresas públicas dependientes

Pedro Martín asegura que se quedó «sorprendido» al comprobar el número de empresas públicas dependientes del Cabildo, la segunda administración de España en este ranquin. Eran 68, muchas sin un sentido claro y algunas con «graves irregularidades». Explica que «no lo digo yo, sino el Interventor». Este detectó incumplimientos a raíz de las auditorías realizadas a los ejercicios de 2015 a 2018. En la Ley de Contratos del Sector Público, en el Estatuto Básico del Empleado Público o en la Ley General de Subvenciones. En casos como el del NAP (12 millones de euros en pérdidas presuntamente sin justificar) o el Parque Científico y Tecnológico (18 millones) con procesos judicializados. El objetivo era «reducir número, poner orden y racionalizar el gasto». Un «rigor en el presupuesto para cumplir la ley y regularizar la situación laboral». La primera empresa eliminada fue la televisión del Cabildo y «ya llevamos diez en un proceso prolijo». «Más transparencia y mejor gestión», concluye.

Agencias.

Tras no lograr la sede de las agencias espacial y de la inteligencia artificial señaló que «no pudo ser, pero lo vamos a seguir intentando porque es beneficioso para Tenerife. Ahí están la del turismo y el instituto vulcanológico».

Puertos.

Apeló a los estudios pendientes sobre Los Cristianos para saber cual es la mejor alternativa y se mostró favorable a Granadilla o Fonsalía. Sentenció: «En esto no se actúa igual cuando se gobierna que en la oposición».

El Estadio.

Sobre la posible venta de os terrenos donde se levanta hoy el Estadio Heliodoro Rodríguez López , Martín fue contundente: «Ni el Cabildo ni los políticos decidimos sino el club y sus socios. Lo primero es hacer un estudio para saber cómo está el campo y si es posible la ampliación».