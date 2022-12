Puerto de la Cruz acoge la presentación de las Fincas Faro que marcarán el rumbo de la agroecología en Canarias

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), presentó este viernes 16 de diciembre de 2022 en Puerto de la Cruz el proyecto de creación de una red de fincas agroecológicas en Canarias que, denominadas Fincas Faro, sirvan como referente para el resto en este tipo de producción. El encuentro, celebrado en el centro de visitantes del Jardín de Aclimatación de La Orotava (JAO), conocido como Jardín Botánico de Puerto de la Cruz, contó con la asistencia de representantes de las primeras diez fincas que ponen en marcha esta iniciativa, cuyo objetivo es duplicar el número de participantes durante el primer año.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, asistió al encuentro y subrayó que las Fincas Faro supondrán un gran beneficio «no solo a los consumidores, sino también al medioambiente, ya que la agricultura agroecológica también contribuye en gran medida a proteger los recursos naturales y la biodiversidad».

El proyecto arranca con Ecolen (La Palma); Aguadara (El Hierro); Ecovento (La Gomera); Alborinco (Gran Canaria); Asomasamen y Biomilt (Fuerteventura); la SAT ElJable (Lanzarote), y Atelsam, la Finca Ecológica La Jara y la Asociación Tacoronte Ecológico (Tenerife). Fincas y colectivos que ya forman parte de un foro que, a juicio de Vanoostende, «contribuirá a impulsar el crecimiento de esta red para convertirla en un referente de producción para todo el Archipiélago, sirviendo de faro y guía para otras fincas cercanas».

La directora científica del ICIA, María Jaizme-Vega, resaltó que este proyecto «nace de la necesidad de establecer una red con aquellos agricultores que tienen la agroecología como sistema de vida, no sólo com o sistema de producción. Dadas las características de nuestras islas y de la propia agroecología, las experiencias no son normalmente extrapolables de un lugar a otro . Por eso recurrimos a expertos que han conseguido mantener una finca o lugar de trabajo por sus propios medios para producir carne, huevos, cereal, hortalizas... en diferentes entornos e islas. Experiencias que queremos aprovechar para crear un tejido más sólido, compartir experiencias y ofrecer asesoramiento».

El proyecto nace con diez fincas ubicadas en siete islas, una cifra que se espera duplicar en un año

«Cada una de estas fincas se compromete a convertirse posteriormente en faros, que dan luz y orientan, en este caso a otros agricultores de sus entornos inmediatos», apuntó Jaizme-Vega. A su juicio, «el futuro será agroecológico o no habrá futuro».

El ICIA, organismo autónomo adscrito a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno canario, lidera este proyecto de desarrollo e innovación que pretende «combinar el conocimiento ancestral y científico con las nuevas tecnologías para el fomento y difusión de la agroecología». Esta iniciativa comenzó en octubre de 2022 y trabaja para lograr un doble objetivo: «Dar respuesta a las expectativas de los consumidores de un producto de alta calidad, al tiempo que supone una mayor protección para el medioambiente, contribuyendo a mitigar el cambio climático».

En el acto de ayer intervinieron María Jaizme-Vega y Eduardo Rodríguez, como encargados de la puesta en marcha este proyecto. Ambos detallaron todas las formaciones que contempla el proyecto, en línea con la importante labor divulgativa y de difusión para mejorar las habilidades en torno a esta actividad, visibilizar, sensibilizar y aproximar la agroecología a la mayor parte posible de las fincas de las islas. Posteriormente se presentaron las diez fincas que ya se han sumado a la red de fincas agroecológicas de Canarias, con la intervención de los agricultores que están al frente de estas iniciativas.

La jornada continuó con una mesa redonda en la que cada uno de los participantes tuvo la oportunidad de explicar las principales problemáticas que les afectan y cómo poder afrontarlas, a través de las posibles redes que se establezcan entre cada uno de los proyectos. El cierre se dedicó a la presentación de la nueva página web del proyecto.