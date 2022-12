El Centro de Salud de Icod de los Vinos es el más saturado de Tenerife

El responsable de Acción Sindical de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y secretario general de la CESM en Canarias, Levy Cabrera, advierte de que el Centro de Salud de Icod de los Vinos es en la actualidad el más saturado de la isla de Tenerife, debido al tamaño de su Zona Básica de Salud y al incremento de las afecciones respiratorias en las últimas semanas. El nivel de saturación ha obligado a que algunos médicos de este centro hayan tenido que atender a 70 pacientes en una jornada, más del doble del máximo recomendado.

«Icod es, junto con Granadilla de Abona, la zona básica de salud más grande de Tenerife, y está teniendo una saturación con agendas médicas de entre 60 y 70 personas diarias. Es prácticamente imposible ver a más pacientes porque las consultas se usan en dos turnos, de mañana y de tarde, por lo que si uno no termina, el siguiente no puede entrar», subraya este representante sindical en declaraciones a EL DÍA.

Cabrera pone el acento en «la desesperación que hay entre los profesionales ante estas situaciones. El médico de la mañana no ha podido ver a todos sus pacientes y ya se empiezan a mezclar con los citados para la tarde». Lo ideal, según recalca Cabrera, es «no sobrepasar cifras de entre 30 y 35 pacientes al día». Lo habitual en Icod es que se vean entre 40 y 50 diarias. En su opinión, «una agenda normal debería cerrarse con 25 pacientes al día, con hueco para atender a entre 5 y 10 personas que tienen que acudir sin cita».

Desde el CESM se señala que «no se deberían agendar más de seis pacientes por hora, pero en ocasiones se llegan a citar hasta 3 y 4 personas a la misma hora. Los médicos no controlan la agenda y, debido a la presión, los administrativos hacen coincidir varias citas a la vez. Así vamos con la lengua fuera siempre, con retrasos, y ese es nuestro día a día por no adaptar la cantidad de médicos a la población que estamos atendiendo».

En el caso de Icod se añade el problema de la falta de espacios para incorporar nuevos médicos. Una necesidad de ampliación que comparte con otros centros de salud del Norte como «Los Realejos, Tacoronte, Buenavista o El Sauzal, centros que son del siglo pasado con una población que ya no es la del siglo pasado», según recuerda Cabrera.

La solución a corto plazo para acabar con este colapso pasa, a juicio de Levy Cabrera, por la contratación de médicos de refuerzo, «que en el caso de Icod de los Vinos podrían reubicarse en las dependencias del área de urgencias fuera de su horario habitual». Unos refuerzos que, «según establece el protocolo vigente», deberían contratarse «durante una semana o 15 días cada vez que las esperas por una cita superen los tres días. Otra cosa es que vayan a encontrar médicos disponibles».

Otra de las claves es que se sustituyan las bajas y las ausencias de los médicos, «para evitar que los pacientes se tengan que distribuir entre el resto de los médicos de cada centro. Esta medida sería clave para no desestabilizar el trabajo de los profesionales que están funcionando mejor».