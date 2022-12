El alcalde de Tacoronte acusa al Cabildo de Tenerife de maltratar a su municipio

El alcalde de Tacoronte, José Daniel Díaz Armas (Nueva Canarias), mostró este martes 13 de diciembre su «más rotundo rechazo» a las bajísimas previsiones de inversión del Cabildo de Tenerife para el nuevo ejercicio económico en la localidad norteña, puesto que considera que «se maltrata de nuevo a nuestro municipio y a los tacoronteros y tacoronteras, relegándonos al penúltimo lugar de las corporaciones locales de la isla en la cantidad asignada a inversiones y en el reparto proporcional por habitante». Apenas 9,34 euros por vecino frente a los 110 euros de la media insular o los 1.912 euros que reciben en Fasnia.

El mandatario señaló que la institución presidida por Pedro Martín (PSOE) «ha vuelto a demostrar su falta de sensibilidad con nuestro municipio, empeorando incluso nuestra situación, ya que en 2022 nos dejó sin un solo euro en inversión y ahora, en el nuevo ejercicio, no solo no lo corrige, sino que nos relega de nuevo a la cola, castigándonos y dando la espalda a las inversiones que hemos planteado desde el municipio».

La reacción del mandatario tacorontero se produce tras analizar el presupuesto del Cabildo tinerfeño, documento en el que «se pone de manifiesto el desequilibrio en la inversión por diferencias ideológicas en la presidencia de las corporaciones locales». Díaz subraya que en las localidades con alcaldes nacionalistas «la media por habitante es de 38,4 euros, mientras que en los que gobierna el PSOE, partido al que pertenece el presidente insular, es de 153,6 euros. Un desajuste que CC ha anunciado que intentará corregir con un total de 30 enmiendas por importe de 120 millones».

José Daniel Díaz asegura sentirse «doblemente agraviado», debido a que «el Cabildo ha demostrado que no tiene una sola idea o proyecto para los 24.000 habitantes de nuestro municipio». A su juicio, «todo proyecto que pasa por nuestro territorio es obviado en las cuentas insulares, como lo demuestra que el año pasado nos dejaran con un cero en inversión para infraestructuras y que este año el reparto por habitante sea de 9,34 euros, lo que nos convierte en el segundo municipio peor financiado de la isla». Y añade que «es curioso que sólo pase con localidades que no son de las siglas políticas de los dirigentes insulares».

El máximo responsable del Gobierno tacorontero remarca que «el presupuesto del Cabildo, que han elaborado el PSOE y sus socios de gobierno, solo Arico presenta un reparto por habitante inferior. En datos similares a Tacoronte está Güímar, con 10,41 euros, un municipio presidido ahora por CC, al igual que Granadilla, donde el reparto es de 17 euros. En otros pueblos de más de 20.000 habitantes y menos de 30.000, ese reparto también presenta un desajuste, aparentemente en función de la formación política que lo preside. En los feudos socialistas de Candelaria son 119,75 euros por habitante; en Puerto de la Cruz, 357 euros; en Guía de Isora, 200, y en Fasnia, 1.912 euros».

Para José Daniel Díaz, «queda claro que hay tinerfeños de primera y de segunda en estos presupuestos, según los partidos que han aprobado las cuentas», y reiteró que Pedro Martín y su equipo de Gobierno «no tienen ni un solo proyecto ni idea para Tacoronte, que no existe en su cabeza ni en las políticas que los socialistas tienen para Tenerife, dejando no solo a los vecinos, sino al municipio en la estacada». Díaz también expresó su sorpresa porque tanto el PP como C’s en la Corporación insular respaldaran estos presupuestos con sus votos, «con lo que son cómplices del maltrato que está recibiendo este municipio».

«Con 9,34 euros de inversión por vecino, somos el segundo municipio peor financiado de la isla» José Daniel Díaz (NC) - Alcalde de Tacoronte

Díaz indicó que Tacoronte aún tiene pendientes de ejecución las inversiones del Plan de Cooperación del cuatrienio anterior y del actual, «lo que demuestra que el comportamiento se repite tras el cero en inversión del año pasado y la nula o escasa aportación del nuevo ejercicio». A su juicio, «es el Gobierno de Canarias quien invierte en nuestro municipio, en el Mercadillo del Agricultor o en las cubiertas de centros educativos, un dinero que sale de las cuentas regionales, mientras que en las del Cabildo, Tacoronte no existe».

«Ha sido el Ayuntamiento de Tacoronte la administración que ha desbloqueado actuaciones como el proyecto para el alcantarillado y el paseo litoral entre Mesa del Mar y El Pris, cuando podríamos haber avanzado mucho más si hubiera habido más ahínco para sacar esta inversión, ya que el Cabildo no ha pasado de la redacción», critica. El alcalde considera que «un Cabildo tiene que actuar con todos los municipios con el mismo esmero y cariño, del mismo modo que un alcalde debe hacerlo con todos sus barrios, aunque sus vecinos no estén tocando a su puerta todos los días. Yo lo que veo es falta de proyecto insular, porque éstas son unas cuentas sesgadas y politizadas».

En cuanto al papel de sus compañeros de pacto, pertenecientes al PSOE, partido que dirige a nivel insular Pedro Martín, el alcalde recordó que cuando se produjo la ausencia total de la inversión el pasado ejercicio, «yo estaba dispuesto a participar en una rueda de prensa en la que se iba a protestar por ese reparto, advirtiéndome los socialistas de que si acudía, se rompería el pacto en nuestro municipio. Ahora estoy convencido de que son ellos los que tendrían que salir a la calle a reclamar lo que Tacoronte merece».

«Son mis socios de gobierno los que tienen la lupa sobre ellos mismos porque a los vecinos les gustaría saber qué opina el PSOE de Tacoronte sobre sus compañeros en el Cabildo y sobre los proyectos que no se financian. La posición que mantengo como alcalde está muy clara: estaré en defensa de los vecinos de Tacoronte incluso en contra de mi partido, porque me debo a ellos. ¿Harán lo mismo mis socios? ¿Entre el PSOE y Tacoronte, qué elegirán? Ahora tienen que ser ellos los que se expresen. Si no están de acuerdo con formar parte de un gobierno que reclama lo que Tacoronte merece, es que no deberían estar», sentencia.