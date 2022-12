Coalición Canaria reclama 7 millones de euros más para el Circuito del Motor

Coalición Canaria pide 7,2 millones de euros adicionales para impulsar las obras del Circuito del Motor en los presupuestos del Cabildo para 2023. Carlos Alonso, portavoz nacionalista, valora: «Advertimos ya en mayo que el PSOE no ejecutaría ni un solo euro de los 5,1 millones y el tiempo nos ha dado la razón». Por su parte, la consejera Verónica Meseguer reclama la convocatoria de la mesa de seguimiento del Circuito y critica que «el único gasto que han hecho es el acto electoralista en el Auditorio». Este tuvo lugar el pasado mes de julio con presencia del piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz y, según CC, con el desembolso de unos 600.000 euros.

«El Circuito del Motor es una inversión importante para Coalición Canaria». Lo asegura la formación nacionalista que considera necesario «cumplir con una demanda histórica del sector del motor de Tenerife y, al mismo tiempo, aportar desarrollo económico y empleo a la Isla».

El portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo, Carlos Alonso, explica la situación actual de la infraestructura: «En el presupuesto de 2023 solo había una partida inicial de 173.000 euros. Cuando lo denunciamos, PSOE y Ciudadanos presentaron una enmienda para dotar a la infraestructura de 5,4 millones de euros».

Añade Alonso: «Nos parecen insuficientes y por ello solicitamos 7,2 millones de euros más de cara al presupuesto del próximo año e impulsar los trabajos». Además, CC presenta una enmienda con el gasto plurianual en la cual detalla las partidas a asignar cada año para que las obras estén concluidas en el 2025».

El portavoz nacionalista es contundente a la hora de enjuiciar la labor del grupo de gobierno: «En mayo aprobamos los 5,1 millones de euros, pero ya advertimos que no iban a ejecutar ni uno solo. El tiempo nos ha dado la razón y la realidad es que no han invertido nada. Eso no son opiniones, son hechos objetivos». Asegura que «lo que hay que hacer es construirlo y gestionarlo bien».

La enmienda presentada por CC-PNC para el presupuesto de 2023 prevé una aportación de 12,4 millones de euros en 2023; 23,4 millones en 2024; y 12,9 en 2025 hasta alcanzar los 48,8 millones.

Ni obras ni información

La consejera nacionalista, Verónica Meseguer, reclamó en el Pleno del pasado lunes (día 5) la convocatoria de la mesa de seguimiento del Circuito del Motor.

Señala Meseguer que «en mayo aprobamos una moción para crear la mesa de seguimiento del Circuito del Motor en la tienen que estar representados todos los grupos políticos y las Federaciones de Automovilismo y Motociclismo, así como el Real Automóvil Club de Tenerife (RACT)».

Meseguer subraya que «los colectivos nos preguntan por la situación porque hay un tremendo oscurantismo». Considera que « PSOE y Ciudadanos no quieren convocarla porque saben que les pondremos la cara colorada porque no han hecho nada. No hay ni obras ni información. El único gasto del Circuito del Motor fue el acto electoralista del Auditorio».

Meseguer recuerda para concluir que los únicos trabajos que se han hecho desde el año 2019 «son del anterior mandato. Las obras del acceso norte y las homologaciones internacionales ya se licitaron y encargaron antes de julio de 2019. Es tan fácil como ir a la hemeroteca y comprobarlo».