Premio San Andrés a Felipe Monje, quinta generación de bodegueros

Felipe Monje, la quinta generación de una estirpe de bodegueros, recibe el Premio San Andrés 2022 en un brindis por la nueva cosecha de Tenerife que celebra al patrón en la Casa del Vino de El Sauzal, escenario de la tradicional ceremonia del descorche.

El presidente del Cabildo, Pedro Martín, destaca la trayectoria de un hombre que pertenece a la familia Monje, una saga que ha transmitido su pasión por la vitivinicultura desde el año 1750. Martín entrega el galardón al responsable de Bodegas Monje en el día del sector vitivinícola de la Isla.

El acto, organizado por la agencia Fantastic Fulanito, cuenta con la participación de la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende; del consejero insular del área, Javier Parrilla, así como con representantes de los municipios de La Laguna, La Victoria, El Sauzal, Tacoronte y Vilaflor.

Pedro Martín destaca la trayectoria de Felipe Monje, pone en valor su labor en el mundo de la enología y su apuesta pionera por el enoturismo, «acogiendo iniciativas culturales, gastronómicas y de ocio que amplían las fronteras del vino y permiten disfrutar de experiencias inolvidables».

"Destaco su apuesta pionera por el enoturismo, que amplía las fronteras del vino" Pedro Martín - Presidente del Cabildo de Tenerife

Martín hace referencia a la importancia del sector primario en Tenerife, no solo para el sostenimiento de la actividad económica y el empleo, sino por su aportación en la conservación del paisaje, la cultura y las tradiciones. «Valores inherentes a esta bodega y que definen los años de trabajo de Felipe Monje», añade.

El presidente insular agradece, asimismo, «el esfuerzo de las seis primeras bodegas que se inscribieron en las Denominaciones de Origen de Tenerife, que hoy también son protagonistas en este acto, por impulsar la riqueza vitivinícola de nuestra isla».

En concreto, las bodegas son Viñátigo (DO Ycoden-Daute-Isora), Comarcal Valle de Güímar (DO Valle de Güímar), Comarcal La Orotava (DO Valle de La Orotava), Arautava (DO Islas Canarias), Cumbres de Abona (DO Abona) y Flores (DO Tacoronte-Acentejo).

Pedro Martín asegura que «la historia de Tenerife siempre ha estado ligada al vino, forma parte de nuestra identidad; seguiremos trabajando para promocionar y dar a conocer nuestra riqueza, diversidad y singularidad vitivinícola, llevando el buen hacer de nuestras bodegas a las ferias y congresos más importantes a nivel regional, nacional e internacional».

Por su parte, Javier Parrilla asegura que la labor de Felipe Monje «va más allá de la enología, pues trabaja por el posicionamiento de la viticultura y del enogastroturismo, además de generar nuevos caminos que otros ya toman como algo normal». El responsable insular recuerda que en la Isla operan seis Denominaciones de Origen y destaca la importancia de la diversidad en la unión, «una cuestión que siempre le he escuchado decir a Felipe Monje y que creo que define lo que es Tenerife».

Felipe González-Monje Domínguez lleva toda su vida vinculado al mundo del vino. De su padre, Miguel Monje, aprendió todo lo referente a la vitivinicultura hasta que en 1983 tomó el relevo de Bodegas Monje para continuar con la tradición familiar. La empresa se transformó entonces con una clara apuesta por el enoturismo,

Durante el acto tuvo lugar una representación teatral a cargo de Jaster&Luis Creaciones sobre el fallido intento británico de invadir Tenerife para monopolizar el vino de la Isla. Con el tradicional acto del descorche y la entrega del premio San Andrés 2022 culmina el programa San Andrés Mes del Vino.