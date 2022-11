Black Friday durante toda la semana y ‘online’

«Está bien; veo bastante gente y algunas ofertas, aunque nada que sorprenda». La frase anterior bien podría resumir lo que se vivió ayer en el Área Metropolitana con el Black Friday. Tanto durante la mañana como por la tarde se percibía bastante movimiento y algunos picos de mucha actividad en los centros comerciales, pero lejos de las grandes aglomeraciones. Sobre todo la desconcentración de las ofertas propias de esta fecha –el último viernes de noviembre– durante toda la semana y también la pujanza de las compras a través de internet son dos posibles factores que ayudan a entender la situación. Sea como fuere, el pistoletazo de salida al consumo navideño ya está dado.La afirmación inicial es de Luis de la Rosa, un comprador que a primeras horas de la tarde de ayer recorría la zona de centros comerciales de Santa Cruz. «Soy de Las Palmas, trabajo entre allá y aquí, y aproveché un rato que tenía ahora libre para dar una vuelta», manifestó. «Pero yo tampoco es que vea ofertas a lo bestia; hay algo, pero en productos determinados. Al menos yo lo veo así», manifestó en mitad de su recorrido por diferentes establecimientos del Meridiano y Nivaria. «Sobre todo he estado viendo productos de electrónica y deportivos», expresó, con un balance hasta ese momento de unos calcetines comprados.

La actividad superior a la de cualquier otro día de estas fechas se percibía desde por la mañana y también en La Laguna. Pasadas las 11:00 horas, en el casco se percibía cierto trajín. Publicidad sobre el Black Friday en la mayoría de comercios, con independencia de su tamaño. Uno de los grandes, Wehbe, anunciaba en su exterior un 40% entre el 21 de noviembre y el 4 de diciembre. No le iban a la zaga otros establecimientos más pequeños, desde una óptica cercana, una perfumería, una tienda de productos de aloe vera o incluso una farmacia. Todos apostaban por el Black Friday. Las mayores rebajas llegaban al 70%.

Raíces norteamericanas

Los orígenes de esta cita con el consumo son norteamericanos. En concreto, tiene lugar un día después de la celebración en Estados Unidos del Día de Acción de Gracias o, lo que es lo mismo, el viernes que sigue al cuarto jueves de noviembre. Sobre su nombre hay varias explicaciones, pero la más consolidada señala que lo de black se debe a que en esta jornada los comerciantes pasaban de los números rojos a los negros con el superávit que generaban las ventas. Fue hace algunos años cuando se produjo su llegada al Archipiélago; primero, de una forma algo timorata, y después con más fuerza.

70% Los descuentos más altos se sitúan en el 70%.

¿Y usted cómo lo ve? «Pues más o menos bien. Vine a ver si las cosas estaban más baratas y tener ya algunos regalos resueltos, y he comprado sobre todo ropa y un par de detalles», expresaba Carmen, una vecina del Polígono Padre Anchieta, al tiempo que mostraba las bolsas. «También vine al Black Friday el año pasado. En aquella ocasión fue porque una amiga me dijo varias veces que iba a haber precios más baratos, y entonces acabé viniendo. Y es verdad que hay prendas de ropa y otros productos con descuentos, pero también uno debe tener cuidado porque puede ser que los hayan subido. Lo mejor es tener más o menos controlados los precios para no comprar como rebajado lo que realmente no lo está», manifestó.

Otro testimonio en la vieja Aguere era el de José Pérez. «Es verdad que es el Black Friday, pero no vine por eso, sino porque me hacen falta un pantalón y una camisa y hoy tengo el día libre. Es decir, que hubiera venido aunque no hubiera rebajas. Encontrar el descuento justo para lo que uno quiere es difícil, por lo que yo no suelo aprovechar demasiado estas épocas de ofertas. Intento comprar lo que me hace falta y que el precio no sea excesivo y ya está». Al ser preguntado por cómo le habían parecido los precios del Black Friday, se pronunció en similares términos: «Apenas los he mirado, la verdad. Sí he visto algunos carteles del 40%, 50%..., pero no he detenido mucho».

Las tiendas de electrónica de la calle Herradores, así como varias deportivas de la misma vía, eran de las que presentaban más movimiento. Y por allí se encontraban Tamara y Jesús Manuel. «Algo hemos comprado, pero me hubiera gustado que los precios fueran más bajos. Me parece que está todo carísimo. Después hay ofertas en algunas cosas, pero en lo menos atractivo, o por lo menos para mí», apuntó la primera, mientras que el segundo lo corroboró. «¿Vale la pena venir en concreto hoy y hacer alguna cola por ahorrar diez o quince euros?», planteó él a modo de pregunta retórica.

«Me ahorré 40 euros»

María Teresa mostraba mayor entusiasmo. En este caso se encontraba en Santa Cruz, en la plaza junto a El Corte Inglés, y estaba satisfecha por haber conseguido una aspiradora más barata. «Me ahorré 40 euros», celebró. Vecina de Los Gladiolos, de 67 años y acompañada por su hija, habían decidido dedicar las últimas horas de la mañana y el comienzo de la tarde a las compras. «Yo no puedo caminar mucho porque me duelen las piernas, pero vamos poco a poco; ya tomamos un cortado, en un rato almorzamos... y para Los Gladiolos otra vez», dijo sobre su plan para este viernes. «A ver si encuentro algo de ropa para mis nietos, aunque yo creo que en la ropa no hay tantas rebajas en estas fechas», opinó. «Para mí que, aunque veas una buena oferta, tampoco se ahorra tanto. Puede ser que esa oferta no sea tal, sino que te da la sensación porque no conoces el producto. Esto está bien para el que necesita algo muy concreto y se sabe perfecto los precios y tiene la suerte de que ponen un descuento ahí. Eso o como nosotras, que venimos más a dar el paseo que a comprar nada, aunque mi madre se acabe emocionando y compre», bromeó su hija.

7 días Comercios ofrecen una semana, e incluso más, de descuentos

Dentro de El Corte Inglés se percibía algo así como ese trajín propio de mediados de diciembre. Algo parecido ocurría en otro de los fijos de estos días para muchos compradores: el gigante de la venta electrónica MediaMarkt. La zona de la telefonía móvil era una de las más concurridas. Algunos carteles de la multinacional alemana utilizaban un eslogan que bien sintetiza que el Black Friday ya no es cosa de un día: «Lets go! Semanas black».

En el exterior, Jorge Delgado no parecía muy contento con el balance de su recorrido en busca del chollo. «De lo que quería no he encontrado nada. ¡Un desastre!», dijo. «He estado por las tiendas de deportes y de tenis: El Corte Inglés, las del Meridiano, Base, en la calle Castillo... y nada que me haya convencido del todo», planteó a medio camino entre la broma y el enfado. «Iré ahora a la zona de Alcampo y, si ya no encuentro nada, me doy por vencido. A veces, cuando uno está seguro con la talla, casi lo mejor es pedirlo por internet. Cada día me extraña menos que las compras online vayan a más», consideró.