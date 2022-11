La lucha contra las termitas subterráneas en Tenerife durará entre 5 y 10 años más

La consejera de Gestión del Medio Natural del Gobierno de Canarias, Isabel García (PSOE), afirmó este jueves 24 de noviembre, antes de la apertura del I Congreso Internacional sobre Gestión y Control de Termitas Subterráneas que se celebra hasta mañana en La Orotava, que la lucha contra la plaga de termitas subterráneas Reticulitermes flavipes continuará en Tenerife «entre 5 y 10 años más». Considera clave que se mantenga el compromiso presupuestario del Cabildo de Tenerife y del Gobierno de Canarias, que este año han dedicado unos 2 millones de euros y prevén una inversión similar para 2023.

«Si no se comprometiera la financiación de forma estable en los próximos años, no se lograría nunca su erradicación», advierte Isabel García, quien añade que «el compromiso económico de las administraciones debe ser continuo. El Cabildo pone un millón de euros cada año y el Gobierno de Canarias también lo puso en 2022 y esperamos que el año que viene, aunque la inversión inicial que plantean es de 500.000 euros, puedan aumentarla un poco más, como este año. El coste final de la erradicación de lo que tenemos detectado se estima entre 12 y 15 millones de euros, si no siguen apareciendo más focos en otras zonas», informa.

«La plaga está en una situación de control, y salvo alguna cuestión muy puntual, no se está expandiendo. En Adeje apareció un foco, ya controlado, y nunca podremos asegurar que no aparezca alguno nuevo, pero a día de hoy está bastante cercada y la estamos contraatacando con los cebos, que funcionan bastante bien. El tratamiento es efectivo y es una buena noticia, porque a la larga sabemos que será erradicada», advirtió.

La principal dificultad para acabar con esta plaga reside en que se trata de una especie subterránea, que es capaz de generar grandes colonias que pasan desapercibidas. En la isla se considera que hay una afección de alrededor de 600 hectáreas, aunque los mayores esfuerzos se centran en unas 33 hectáreas. A juicio de García, «se trata de la mayor zona en la que se ha realizado una intervención de este tipo a nivel mundial, de ahí la importancia de este congreso que trae a expertos de Estados Unidos, Canadá, Chile, Reino Unido, Suiza, Portugal y España a intercambiar experiencias. Será un encuentro muy importante para avanzar en la erradicación de esta plaga».

Respecto al foco de Adeje, la consejera señaló que «pese a no haberse podido determinar el origen exacto, se sospecha de que pudo trasladarse en una planta, palé o caja de madera usada durante las labores para conformar el bosque urbano de Adeje». En Tacoronte, «la plaga se da por perimetrada»; en Arona, el foco se considera erradicado, y en Santiago del Teide, «está a punto de darse por extinguido».

En la actualidad hay unos 24.000 puntos de control instalados en Tenerife: unas 14.386 estacas de madera para detectar la presencia de las termitas y unos 8.500 cebos con biocida

Isabel García añade que zonas como Los Naranjeros, en Tacoronte, ya se consideran libres de la plaga, que ahora se «mantiene más activa en El Pris, Tagoro, algo en la llamada zona cero y también en Valle Guerra, en La Laguna». Las colonias se han reducido de forma importante en Tacoronte y desde el Cabildo confían en que los protocolos de lucha contra la plaga y de tratamiento de los residuos permitan evitar que las termitas subterráneas afecten a nuevas zonas de la isla.

La mayoría de los 8.500 cebos con biocida están colocados en Tacoronte y La Laguna (unos 7.000), aunque también hay en Santiago del Teide y Adeje y Arona

El viceconsejero regional de Transición Ecológica, Miguel Ángel Pérez (PSOE), detalló antes de la apertura del citado congreso, en el Centro de Visitantes Telesforo Bravo, que el compromiso presupuestario del Gobierno de Canarias «se mantendrá en el futuro». A su juicio, «lo más importante es lograr la contención de la plaga en las zonas afectadas de Tenerife» y evitar nuevos sustos como el que se produjo en Lanzarote, a donde llegó la Reticulitermes flavipes en una planta importada desde Tenerife. El consejero José Antonio Valbuena (PSOE) también acudió al congreso y puso en valor el trabajo coordinado con el Cabildo para acabar con esta plaga.