Arriaga descarta la viabilidad del carril reversible en la TF-5

El vicepresidente insular y consejero de Carreteras y Movilidad del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga (Cs), zanja el debate del carril reversible apenas un día después de que el presidente insular, Pedro Martín (PSOE), dijera que estudiarían «con el mayor interés» la propuesta de implantación de esta medida en horas punta en la autopista del Norte (TF-5) para tratar de reducir los atascos en dirección Santa Cruz. Según Arriaga, tanto los técnicos del Cabildo como de la Dirección General de Tráfico (DGT) desaconsejan el uso de uno de los dos carriles en dirección Norte para habilitar un carril exclusivo para guaguas y Vehículos con Alta Ocupación (VAO) en dirección al área metropolitana.

Martín aseguró este lunes que en el Cabildo insular estarían «encantados de poder poner en marcha esta medida, si se demuestra que es una fórmula adecuada» para acabar con las colas. Un condicionante que, según Arriaga, no se cumple, por lo que la administración insular no se plantea ahora hacer nuevas pruebas del carril reversible tras el fracaso de 2010.

«El carril reversible es una de las opciones que se han barajado, pero tras las pruebas realizadas hace años con muchos vehículos menos que ahora, los técnicos han concluido que no es aconsejable. Y la razón es sencilla: un carril reversible funciona, al igual que el Bus Vao, cuando hay tres carriles disponibles. Si usamos uno de los dos carriles en sentido Norte como Bus VAO en dirección Santa Cruz, tendríamos que meter los 80.000 vehículos que van en esa dirección por un único carril. Eso significa que colapsaríamos la autopista en dirección Norte. El tráfico se quedaría completamente parado», advierte Arriaga.

15 kilómetros con conos

«Los técnicos del área insular de Carreteras y de la DGT coinciden en que los carriles reversibles fijos que funcionan en la península son los que están segregados del resto del tráfico con muros de hormigón. En este caso habría que colocar conos en un tramo de 15 kilómetros. Pero el problema no está ahí, está en que no hay tres carriles disponibles, sólo dos, por lo que 80.000 vehículos en dirección Norte tendrían que canalizarse por un único carril (sin posibilidad de adelantamientos). No se resolvería el problema hacia Santa Cruz y crearíamos un problema nuevo al colapsar la TF-5 también en sentido Norte», recalca.

80.000 La TF-5 alberga a diario el tránsito de unos 80.000 vehículos que salen del área metropolitana.

110.000 La media de vehículos que circulan por la TF-5 hacia Santa Cruz.

Aunque descarta el carril reversible que han solicitado algunos expertos en movilidad, Arriaga insiste en que «seguimos buscando otras alternativas, aunque soluciones mágicas no hay. Si no, cualquier gobierno anterior las hubiera aplicado». Anuncia que «seguimos trabajando con nuestros técnicos, y con los de la DGT, que es la competente en estas cuestiones, para buscar una solución para tratar de aliviar un poco esos atascos. Aunque la solución definitiva pasa por esas grandes obras que ya conocemos», concluye. El consejero prefiere no detallar las propuestas en las que se trabaja «para no generar debates sobre cuestiones que no están decididas técnicamente». La solución podría pasar por desviar tráfico por otras vías, pero eso podría trasladar el problema a otros puntos de la red. Las propuestas definitivas para tratar de solucionar el colapso de la TF-5 se pondrán sobre la mesa en el primer trimestre de 2023, cuando está previsto que se presente el Plan de Movilidad Insular.

Ante la llegada del transporte gratuito a partir del 1 de enero, el área insular de Movilidad tampoco se plantea repetir experiencias aisladas como la del intercambiador en el Centro Comercial La Villa: «No tendría sentido porque no tuvo mucho éxito y apenas se logró captar a uno o dos pasajeros, uno de los cuales era precisamente el actual director insular de Carreteras. Carecía de sentido. Ahora, aunque sea gratis, no esperamos un gran incremento de pasajeros (en torno al 20%) porque la guagua no será más rápida que el vehículo privado».

El Cabildo tinerfeño tiene prácticamente terminado el proyecto del carril Bus VAO de la TF-1 entre Güímar y Santa Cruz. En octubre adjudicaron la redacción del carril Bus Vao entre Santa Cruz y La Laguna, «que tuvo que esperar a que concluyera el proyecto de la circunvalación de La Laguna, que encaja en la TF-5 a la altura de la Vía de Ronda». El tercer carril exclusivo para guaguas y vehículos con alta ocupación entre La Orotava y La Laguna está en fase de redacción, «en manos del Gobierno de Canarias desde hace un año, por lo que esperamos que se entregue a principios de 2023. A partir de ahí, habrá que hacer los informes sectoriales y las expropiaciones antes de licitar la obra, probablemente en 2024. Será el último en ejecutarse porque es el más complejo».

Mientras se espera por ese carril Bus Vao desde La Orotava, el Cabildo confía en que la puesta en marcha del cierre del anillo insular entre El Tanque y Santiago del Teide y la mejora en la rotonda del Padre Anchieta contribuyan a reducir el tráfico. «Son medidas que nos permitirán dar pequeños avances y reducir los atascos, ya que calculamos que quitar unos mil vehículos de la TF-5 por la mañana supone la diferencia entre colapso o tráfico fluido. Algo que ya se ve cuando hay vacaciones en la ULL», detalla.

El presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción (Fepeco) en Santa Cruz de Tenerife, Óscar Izquierdo, subraya que «las soluciones para acabar con las colas están claras y hay que ponerlas en práctica: son la variante de La Laguna y el tercer carril. Lo del carril reversible es una ocurrencia más de las que salen cada vez que se plantea una obra en Tenerife. Una idea nueva para intentar parar las obras que deben salir adelante en la isla. Dejémonos de experimentos y de promesas inútiles. Ya se demostró que fue un fracaso y sería volver a caer en el mismo error».