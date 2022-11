Los tinerfeños dejarán de contar con esta «alternativas a la altura de las principales capitales europeas» que se puso en marcha en 2019. Se han registrado más de 550.000 viajes 100% sostenibles por parte de 36.000 usuarios a lo largo de estos tres años. Las características motos azules de Lovesharing dejarán de funcionar.

Domingo Alonso Group argumenta razones como «la implementación de normativas desfavorables como la reciente subvención del 100% de los viajes en guagua». Esta medida, «competencia desleal», cierra la puerta «a cualquier alternativa de movilidad privada, menos contaminante y que favorezca la descarbonización».

El transporte gratuito en guagua, añade la nota, «pone la guinda a meses de desamparo para Lovesharing». Así, mencionan que «desde 2021, la ciudad de Santa Cruz de Tenerife no ha parado de sumar medidas discriminatorias». Por un lado, «al incrementar su presión administrativa en forma de sanciones y multas». Por otra parte, «al anular, el pasado mes de julio», la Ordenanza Municipal de Circulación y Movilidad «que permitía, entre otras cosas, estacionar las motocicletas sobre la acera siempre y cuando no supusieran un obstáculo para los peatones».

Por si fuera poco, añaden, «la falta de seguridad policial y el alto número de cámaras de tráfico inoperativas en las calles, ha favorecido el vandalismo que afecta a parte de la flota los últimos meses».

Añade la empresa en su despedida que «las calles de Tenerife se han convertido en un entorno hostil para cualquier tipo de emprendeduría e innovación en el sector transporte». Entiende que «los verdaderos afectados son los ciudadanos porque las opciones para moverse quedan relegadas únicamente al transporte público más tradicional y contaminante».

Con esta decisión, subrayan. «Tenerife se aleja de la movilidad del futuro y de su propio desarrollo. Mientras tanto, el servicio continúa activo en Las Palmas de Gran Canaria».

Lovesharing nació en 2019 con el fin de descubrir a los canarios una nueva forma de moverse: rápida, segura, económica, compartida, pero sobre todo 100% sostenible. Sus motos han llegado a recorrer 1.500.000 kilómetros, cuatro veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Además, se han logrado ahorrar 153.749 kg de CO2 emitidos a la atmósfera. La compañía se despide no sin antes «agradecer la confianza que han depositado en el servicio todos los que han probado sus motos azules». Los usuarios pueden usar sus bonos antes del cierre el próximo 31 de diciembre, último día en el que «la movilidad sostenible, compartida y libre circulará por las calles de Tenerife».

«La gratuidad solo sería la chispa»

«No es una buena noticia para la Isla porque nunca lo es perder un modelo de movilidad, ya que todos son positivos. En este caso, las motocicletas eléctricas, como también los patinetes, cumplen su papel». La reflexión es del consejero insular de Movilidad, Enrique Arriaga, quien no está de acuerdo, tal y como hace la propia empresa, en vincular la decisión con la gratuidad del transporte público en la Isla anunciada a partir del próximo 1 de enero de 2023. Añade Arriaga que «no me parece lógico porque no es el mismo usuario el del transporte público que aquel que coge una moto. No lo sería para hacer el mismo trayecto que, por ejemplo, realiza ya el tranvía, En todo caso sería la chispa o la gota que colma el vaso, pero no causa-efecto». | J.D.M.