El pabellón de El Chorrillo estrena nombre de mujer: Leticia Batista

El pabellón de El Chorrillo luce con orgullo desde la tarde-noche del pasado viernes su nuevo nombre: Pabellón de Deportes Leticia Batista, en honor a la reconocidísima gimnasta de El Rosario, alma máter del Club Batistana Tenerife junto con su hermana y entrenadora, Jackelín Batista, convirtiéndolo en uno de los clubes de gimnasia rítmica más laureados de España.

El alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, y el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, presidieron un acto muy emotivo, con el que se dio cumplimiento al acuerdo unánime del Pleno del Ayuntamiento para designar con el nombre de Leticia Batista al pabellón de El Chorrillo, pasando a ser la primera instalación municipal de El Rosario a la que da nombre una mujer.

En este sentido, Gil expresó que el acto celebrado el pasado viernes fue «un reconocimiento que, seguramente, llega tarde para tantas otras mujeres valientes, ganadoras y fuertes que también se lo merecieron en otro tiempo, pero a las que nunca antes se tuvieron en cuenta. Hoy (por el viernes), las reivindicamos a todas ellas en este acto».

«Leticia, eres un ejemplo y el espejo en el que se miran todas esas niñas, que forman la cantera del Batistana. Muchas de ellas, también vecinas de nuestro municipio, con tus mismos sueños por cumplir y tu pasión por este deporte. Un deporte de una exigencia mental y física fuera de lo común y que, como siempre, por desgracia, muchas veces aparece relegado a un segundo plano, sin que le demos la importancia que deberíamos», pronunció en otro momento de su discurso, durante el que también la felicitó, a ella y al resto del equipo, por el reciente oro conseguido en la Copa de España.

Por su parte, el vicepresidente regional, Román Rodríguez, subrayó la importancia de «reconocer a aquellas mujeres que llevan los valores del pundonor y la exigencia deportivas a las cotas más altas». Por ello, felicitó al alcalde rosariero por «impulsar este tipo de distinciones y dar visibilidad a mujeres deportistas como Leticia, que son ejemplo para tantas y tantas niñas y jóvenes».

Leticia Batista, que previamente había inaugurado el nuevo tapiz con una actuación en solitario, agradeció a su familia, amistades y autoridades el honor brindado. «He nacido y me he criado en este municipio. Tuve la oportunidad de inaugurar este pabellón hace 16 años, hoy me encuentro con este reconocimiento que me acompañará el resto de mi vida. Me encantaría volver atrás y darle un abrazo a esa niña de 14 años que nunca dejó de soñar», dijo visiblemente emocionada.

El primer edil rosariero entregó una metopa conmemorativa a Leticia Batista y tres ramos de flores para la gimnasta, para su hermana y entrenadora Jackelín Batista y para la madre de ambas Soledad Negrín y llegó el momento de las actuaciones de varios conjuntos del Club Batistana.

Entre otras autoridades, también disfrutaron del acto el director general de Deportes del Gobierno de Canarias, Manolo López; el director insular de Deportes del Cabildo de Tenerife, Ángel Pérez, y la presidenta de la Federación Canaria de Gimnasia Rítmica, Ana Margarita Cabrera, así como los miembros de la Corporación local y muchos integrantes de los clubes deportivos del municipio, en especial, como es lógico, del Club Batistana El Rosario.

El acto de designación del nuevo nombre del pabellón sirvió también para la puesta de largo de la renovación estética y de las nuevas características técnicas de un pabellón inaugurado en 2006 y que ahora cuenta con nueva iluminación led, placas solares para la mejora del rendimiento energético de la instalación, una remozada superficie de juego y un renovado tapiz para la práctica de la gimnasia deportiva que estrenó, como no podía ser de otra manera, Leticia Batista.

Durante la celebración también se entregaron placas conmemorativas a los cinco clubes de El Rosario que utilizan el pabellón Leticia Batista como sede para sus entrenamientos y partidos o competiciones: Club de Bádminton Tenzul El Rosario, CD Baloncesto Naismit El Rosario, CD FV Élite Voley, CD Amadeus Baloncesto 2020 y Club Batistana El Rosario.

El broche de oro a la noche la puso la foto de familia, ya en el exterior del pabellón totalmente remozado con fotografías de deportistas del municipio, y el encendido del letrero luminoso que no da lugar a la duda: Pabellón de Deportes Leticia Batista.