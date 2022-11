‘Exposaldo’ une consumo prenavideño con una oferta comercial «de calidad»

Bueno, bonito y barato. El axioma de las tres b, un clásico del comercio, reina durante cuatro días en el Recinto Ferial de Tenerife con la celebración, hasta el próximo domingo, de la XXV edición de la Feria Exposaldo. De un lado, el sector, que se motiva como nunca para colocar la mercancía acumulada durante el año –ese stock a veces mortal para los negocios– justo antes de un Black Friday, el último viernes de noviembre, tan extranjero como consolidado. Prometen «calidad» en los productos que ofertan. Del otro lado, el público, consumidores prenavideños que en su mayoría esperan encontrar un chollo en estos 10.000 metros cuadrados de exposición de toda clase de artículos. De textiles o elecrodomésticos a vehículos de ocasión.

Las mejores gangas de la Isla por un euro, el precio de la entrada. La larga cola de personas, sobre todo jóvenes, que espera 45 minutos bajo un sol de justicia (en noviembre) antes de la apertura de las puertas, a las once de la mañana, garantiza la buena respuesta del público. Un operario que descarga un palé de cajas le dice a su compañero: «¿Esta gente, no estudia ni trabaja?». Se ve que no o han hecho una escapadita en busca de los chollos. La mayoría viene a mirar, pero nunca se sabe.

La oferta

Paula, empleada de la tienda Caca la Vaca, con sede física en La Laguna, cuida con esmero la ropa minutos antes de que entre la gente. Vestidos de mujer, bolsos, accesorios... Todo tiene que estar a punto. «Venimos con las expectativas de todos los años, que no son otras que vender lo más posible estos días».

En Ready Computer hay movimiento. David, administrador de la empresa especializada en servicio técnico, aunque también vende a los mayoristas, muestra la tranquilidad de sus siete años de experiencia en la feria de los saldos. Tiene cuatro espacios de 16 metros cuadrados cada uno, hasta completar unos 75. Material de informática, altavoces o electrónica están a disposición del cliente ocasional. Asegura David que «hay alguna escasez, por el alto coste del transporte a causa del conflicto internacional». Espera estos días con «buenas perspectivas de vender». Sus chicos casi gritan nerviosos: «¡Vamos, que ya abren las puertas!». La marea humana entra de forma ordenada.

CITA Exposaldo ya tiene un lugar como referente en la agenda anual de actos del Cabildo. Una cita inenudible para el sector

80 Son 80 empresas en un total de 150 puestos

ÉXITO 2.500 personas entraron al Recinto Ferial en las tres primeras horas

Vidal Acosta es un veterano en el negocio de la ropa. Tiene su tienda física, AS 17, en la céntrica calle capitalina Teobaldo Power. Aquí viene por tercera vez. Él mismo cuenta cómo le fue: «La primera, estupendamente; la segunda, justo después de la pandemia, fue un desastre, no vendimos nada». Ahora, espera que sea algo más equilibrado y que no le vaya «ni muy mal ni muy bien». Una frase para concluir: «El objetivo es sacar stock de prendas y convertirlas en dinero. Para eso hemos venido de nuevo».

Juguetería La Casita tiene tres tiendas en Playa de Las Américas, en el sur de la Isla. La empresa acude desde hace más de cinco años de manera puntual a la convocatoria de Exposaldo. Luis, su representante, se queja de entrada del fuerte calor, porque «parece que no es posible poner aire acondicionado en una instalación tan grande». Valora que «este año no hay un producto estrella, como otras veces», aunque deja claro que «los juguetes didácticos, los de mesa o las muñecas nunca fallan, generación tras generación». Aligerar la mercancía de las tiendas es el objetivo. Para ello, considera que «la oferta es tan buena en cuanto a calidad como en los precios». Invita a pasarse por allí para comprobarlo de aquí al domingo.

La demanda

Manuela es una veterana que accede de las primeras al Recinto Ferial. Llevaba un tiempo en la puerta, pero confiesa que «me han dejado pasar, porque ya soy mayor». Viene de muy cerca, de la zona de La Salle, y lo tiene claro: «A comprar unos zapatos. El año pasado me llevé unos de usar las 24 horas, me fue muy bien, y ahora repito, a ver qué pasa».

Laura, embarazada, y Ana, ambas de mediana edad, así como la joven Alba vienen juntas a «comprobar las ofertas para los Reyes Magos». Lo primero que hacen es dirigirse a una tienda de ropa y comenzar a mirar y rebuscar entre percheros.

Si Manuela va por sus zapatos y las chicas anteriores se decantan por la ropa, Sergio y Silvia, pareja, vienen de la capital misma con la única idea de «mirar y si surge algo interesante, que nos guste y esté bien de precio, pues comprarlo. Pero sin nada pensado».

Un nutrido grupo de jóvenes se saca una foto para inmortalizar la visita. Son alumnos del Grado Medio de Actividades Comerciales dentro del Ciclo de Comercio y Marquetin de Formación Profesional. Estudian en el IES La Laboral de La Laguna y su profesora, Montse, explica que «esta visita ya es un clásico, porque ellos ven en la práctica lo que estudian. Tienen luego un examen con un cuestionario. Comprueban si los negocios poseen página web o no, sus logos o los nombres comerciales». Ángel, Diana, Caleb, Leire, Chen, Patricia y Máximo, compañeros de clase, siguen atentamente las explicaciones de la docente. Para ellos, la visita a la feria Exposaldo tiene un sentido diferente al de los demás consumidores.

E La organización. Cerca de 2.500 personas visitan Exposaldo en las tres primeras horas de apertura de esta feria de saldo y liquidaciones. Un dato que, según señala la consejera del área insular organizadora, Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Acción Exterior, Carmen Luz Baso, «pone de manifiesto la importancia que tiene esta cita para los consumidores». Baso recorre los cerca de 150 estand en los que unas 80 empresas exponen productos a precio más reducido. La acompañan el gerente del Recinto Ferial, Iñaki Domínguez, y el director de la feria, Jonay López.

La consejera recuerda que esta muestra forma parte de las acciones con las que el Cabildo colabora en la promoción y desarrollo del comercio, un sector esencial para la economía insular. «En lo que va de año hemos aprobado cerca de 1,5 millones de euros en subvenciones dirigidas al sector, con el fin de ayudar a los establecimientos comerciales a mejorar y adecuar sus negocios», explica la consejera. Añade: «Queremos contribuir, al mismo tiempo, con los municipios a dinamizar las zonas comerciales abiertas». Baso destaca también el reciente lanzamiento de bonos consumo por valor de 600.000 euros, así como los encuentros y ferias de tipo sectorial que acoge el Recinto Ferial, un escaparate para muchas empresas. Concluye: «Exposaldo es ya referente en Canarias con su espacio en la agenda de los grandes eventos del año. Su estructura beneficia tanto a los consumidores como a los comercios».

El marco

La feria, con el patrocinio de Cajasiete, regresa al Recinto Ferial de Tenerife con esas cerca de 80 empresas y 150 expositores. Está abierta hasta el próximo domingo, de 11:00 a 21:00 horas, para favorecer las ventas y estimular el consumo local a través de ofertas, oportunidades y descuentos. Cumple ya su vigésimo quinta edición y mantiene el formato tradicional de anteriores años, con diferentes zonas de exposición según la tipología de las marcas y productos. La entrada tiene el simbólico precio de 1 euro. Más de 10.000 metros cuadrados muestra única con diferentes marcas de textil, complementos, calzado, electrodomésticos, ferretería, muebles, menaje, decoración, juguetes, motos y vehículos de ocasión, entre otros productos. Bueno, bonito y barato.