Bahía del Duque recibió el premio Best Destination Spa 2023 en los Condé Nast Johansens Awards for Excellence. La organización de estos galardones internacionales seleccionó Bahía Wellness Retreat, centro de bienestar del hotel de The Tais Hotels & Villas, por la calidad y exclusividad del espacio –inspirado en el clima y el paisaje de la Isla–, que ofrece a sus huéspedes una experiencia holística única.

Este nuevo premio sitúa a Bahía del Duque y a Bahía Wellness Retreat entre las mejores experiencias wellness del mundo y reconoce su exclusiva propuesta de bienestar integral. El reconocimiento fue dado a conocer el pasado día 7 durante la celebración del 40 Aniversario de la guía Condé Nast Johansens y su tradicional gala de entrega de premios a la excelencia 2023, en el Kimpton Fitzroy London, en el contexto de la World Travel Market. La directora general de Bahía del Duque, Cristina de Juan, explica que «alcanzar este reconocimiento supone un importante incentivo para toda la familia Bahía del Duque, ya que nos sitúa entre las mejores propuestas a nivel mundial». Asimismo, afirma que inspira a mantener la excelencia de las instalaciones y tratamientos. A través del concepto Universo Wellness, Bahía Wellness Retreat invita a descubrir relajantes y renovadoras experiencias 360. Sus rituales, tratamientos y programas personalizados han sido desarrollados por un experto equipo de terapeutas, entrenadores y fisioterapeutas.