El Ministerio ‘infla’ los ingresos del alcalde en más de 13.000 euros

El alcalde de Arona, José Julián Mena, queda en el particular ranking del Ministerio de Política Territorial como el regidor local que más fondos públicos ingresó en 2021. Sin embargo, la suma recibida por el socialista está inflada en más de 13.000 euros, según ha podido acreditar este diario. Aunque a primera vista pueda resultar paradójico, no se trata de que los números que maneja el Ministerio dirigido por Isabel Rodríguez García sean incorrectos, sino de que el caso de Mena es singular por cuanto se le computan retribuciones que, en puridad, corresponden a 2020. Así que no: el alcalde del municipio turístico del sur de Tenerife no es el que tiene la nómina más alta de la Comunidad Autónoma. Mena percibe un sueldo anual –está en régimen de dedicación exclusiva– de 70.000 euros. Es verdad que está por encima de la media, que asciende a 43.610 euros, y también es verdad que está entre los más altos del Archipiélago, pero no es menos cierto que la estadística del sistema de Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA) lo coloca en una pole position que en realidad ocupa el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, con los 77.565 euros ingresados en 2021.

Lo ocurrido con José Julián Mena es que el PSOE lo suspendió de militancia a mediados de septiembre de 2020 tras el conflicto interno y la quiebra sufrida tanto por el gobierno aronero como por la agrupación municipal socialista. No fue hasta marzo de 2021 cuando la Justicia suspendió de forma cautelar la decisión del PSOE, que acabaría siendo anulada por sentencia el 27 de septiembre del año pasado. De hecho, la relación de Mena con el partido ha vuelto a su cauce, hasta el punto de que es el candidato socialista para repetir en la alcaldía de Arona en 2023. No obstante, la suspensión de militancia afectó a la remuneración del alcalde en esos meses de ínterin y enfrentamiento, y esas cantidades no le fueron ingresadas, de golpe, hasta el año pasado, de ahí que los 70.000 euros del sueldo de 2021 se eleven en la estadística del ISPA hasta más de 83.000. En definitiva, Mena se sitúa como el cuarto regidor local mejor retribuido de las Islas tras los de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.