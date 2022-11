Tenerife reúne a los líderes mundiales de la industria de los videojuegos

Tenerife reunirá el próximo día 28 en el Auditorio a los líderes internacionales de la industria del videojuego. Grandes figuras del sector han confirmado su presencia para participar en el encuentro Gamelab, que ya cuenta con una decena de ponentes confirmados.

La Isla se prepara con vistas a este evento internacional, patrocinado por el Cabildo e Hiperdino, que la convertirá por un día en la capital mundial del sector. El programa recoge ponencias, podcasts y una zona indie. El foro, organizado por Gamelab y HDG, empresa de Hiperdino, ha confirmado ya el cartel. Destaca John Romero, galardonado cofundador de id Software y Romero Games, además de responsable de algunos de los mayores videojuegos de disparos en primera persona como Doom, Quake y Wolfenstein.El escritor, profesor e investigador Richard Bartle, conocido por ser el co-creador de los dominios Multi Usuario o MUD, también estará presente en Gamelab Tenerife.

También acudirán a la cita otras grandes personalidades, como Maarten de Koning, ejecutivo, empresario y asesor; Eva Gaspar, CEO de Abylight Studios y una de las figuras más influyentes del videojuego en España; y Dino Patti, fundador de Coherence, que dirigió, durante más de una década, el desarrollo de los galardonados videojuegos Inside y Limbo en el seno de Playdead. Simay Dinc, cofundadora de Recontact Games y Women in Games Turkey, hablará de su labor como productora en la industria turca del sector.

Asimismo, el Auditorio de Tenerife recibirá a Rami Ismail, co-fundador de Vlambeer y popular conferenciante, y a Yoan Fanise, creador del laureado Valiant Hearts. El broche del cartel lo ponen Ian Livingstone, uno de los padres fundadores de la industria en Reino Unido, y Oscar Wolontis, de Hazelight Studios AB, desarrolladora de It Takes Two, juego del año en The Game Awards 2021.