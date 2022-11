La caza se opone a una ley que «mete a todos los animales en el mismo saco»

Jorge Alonso es una voz autorizada del sector de la caza en Tenerife como practicante y miembro de la Asociación Sociocultural de Cazadores de Canarias. Estaba el jueves con sus perros a la búsqueda de perdices en el corazón de Anaga. Una muestra de su «amor por el medio natural de la Isla» en la que nació y su «pasión» por la que es su afición desde niño. Expresa el rechazo del colectivo a la nueva Ley de Bienestar Animal, a la que solo le resta un paso para su aprobación en Madrid. Entre otras razones, porque «mete a todos los animales en el mismo saco y eso no puede ser».

«Nos parece perfecto que exista una Ley – comienza– que vele por que los propietarios sean responsables del mantenimiento en perfecto estado y condiciones», pero considera que «no podemos comparar al ganado –cabras, cerdos, ovejas, vacas, gallinas...– de las explotaciones alimentarias, al caballo, al perro de caza o al ave rapaz con el perrito y el gatito que tenemos en casa. No tienen absolutamente nada que ver».

Ofrece su ejemplo: «Mis perros están en sus caniles, perfectamente atendidos y mantenidos». Añade: «No les falta de nada en sus perreras, comida, agua limpia o luz, no están atados, pero no son una herramienta; podríamos llamarlos mascotas, pero no como las del hogar. Al cazador le corresponde atenderlos como debe ser, pero no pueden estar todos en el mismo saco». Alonso subraya: «Una Ley de Bienestar Animal que no contemple esa diferencia no debió ni ser planteada, pero, menos aún, aprobada. Un gasto que solo servirá para que el director general de Bienestar Animal justifique su sueldo y su cargo; alguien que ni es técnico, ni biólogo ni veterinario, sino un simple animalista».

La voz del sector

Alonso recuerda que «los cazadores ya hemos hablado». Estuvo en la última manifestación masiva en Madrid. Apunta: «El 20 de marzo, debajo de cada chaleco naranja, y eran cientos de miles, había un cazador. El gobierno ha hecho oídos sordos, pero seguimos la lucha contra esta ley». Piensa que «también los ganaderos, las explotaciones agrarias o el mundo de la hípica. Un sector muy amplio que encabezamos, porque somos los más perjudicados. Y si hay que salir otra vez a la calle, pues se sale».

Jorge Alonso aprovecha para condenar enérgicamente y manifestar «mi completo rechazo y el de colectivo de cazadores a los dos casos de maltrato animal con perros que hemos podido ver en el último mes en la Isla». Uno, con 32 perros, y otro, con 8. Es rotundo: «Si no puedes tener diez perros, ten cinco y si tampoco, quédate con dos, pero en buenas condiciones». Respecto «al cazador de Gran Canaria, o supuesto cazador, que apareció desnudo con perdices colgadas de los genitales y diciendo barbaridades, nuestra más absoluta repulsa. No representa al colectivo de cazadores».

Concluye: «Generalmente, somos respetuosos con el medio ambiente, con nuestros animales y con la naturaleza. La cancha donde practicamos deporte es el medio natural. Nuestra labor es cuidarlo, protegerlo y, también, a las especies que en él habitan. Conservar la rica diversidad de esta tierra nos compete a todos».