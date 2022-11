Vecinos de Anaga denuncian de nuevo el caos de tráfico en la Cruz del Carmen

«Hasta que no pase algo grave no van a tomar cartas en el asunto». Esta afirmación corresponde a un vecino del interior del Parque Rural de Anaga que muestra su hartazgo porque ha vuelto el caos al tráfico en la zona comprendida entre Pico del Inglés y la Cruz del Carmen.

Integrantes de diferentes asociaciones de pueblos y caseríos de la zona alertan del incremento de la inseguridad en el tráfico rodado a la altura de la primera curva que se localiza desde la Cruz del Carmen hacia el interior del Parque Rural.

«Ya volvió el Carnaval a la carretera; ocurrió hace una semana y hoy –por ayer– la situación en esta zona era un desastre a las diez y media de la mañana, coincidiendo con la presencia de más visitantes en esta época del año», se lamenta otro de los vecinos.

En una reunión mantenida hace más de un año con la consejera de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, Isabel García, así como con la que fue directora del Parque Rural de Anaga, Pilar Peinado, los representantes de los diferentes colectivos vecinales reclamaron la colocación de medidas restrictivas que impidieran estacionar en los márgenes de la carretera. «Inicialmente, se descartó la construcción de muretes y se decantaron por la colocación de pilonas, como así se ha venido haciendo», cuenta uno de los representantes.

«Los trabajos comenzaron desde el Pico del Inglés hasta la Cruz del Carmen, pero las obras están paradas desde hace ya algún tiempo, después de que se colocaran estas pilonas a ambos márgenes de la vía». Sin embargo, lamentan que no se instalen estas medidas para evitar estacionar a los vehículos en la zona más próxima a la Cruz del Carmen, donde se localiza una curva cerrada que impide a los conductores la visibilidad y, por tanto, supone un peligro para la seguridad vial, según advierten.

Uno de los representantes vecinales del interior de Anaga se dirigió ayer mismo a la consejera de Medio Ambiente del Cabildo para interesarse por la evolución de los trabajos. «Comenzaron a colocar las pilonas desde Pico del Inglés y donde más hace falta, no se han colocado», lamenta. «Lo normal es que estas medidas de seguridad para impedir que se aparque a ambos lados de la carretera lleguen hasta donde se localiza la marquesina que está en la Cruz del Carmen», explicó.

Otro conductor, también residente en la zona del interior del Parque Rural, mostró a este periódico su indignación porque «siempre que comienza la temporada de los cruceros o se incrementa la presencia de visitantes, transitar en coche por la carretera se convierte en una odisea. Yo no quiero que ocurra un accidente mortal ni de gravedad, pero uno teme que la falta de visibilidad y con los coches estacionados a ambos lados de la vía que está cerca de la Cruz del Carmen acabe en un siniestro del que después no caben las lamentaciones», comenta.

Los conductores admiten que se sienten desprotegidos en estas situaciones, con los vehículos estacionados a los márgenes de la vía, invadiendo la calzada. «Si llamas a la Policía Local de Santa Cruz te dicen que ellos lo comunican a la Guardia Civil, porque es su demarcación. La misma explicación que te dan si recurres a los agentes de La Laguna. El otro día me puse en contacto con la Benemérita y me aseguraron que no podían acudir porque había accidentes en otra zona y no tenían efectivos para desplazarse a Anaga. Lo que no puede ser es que se permita a los visitantes y extranjeros que dejen a su antojo los vehículos y pongan en peligro la seguridad en una curva que carece de visibilidad», temen.