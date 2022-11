El Real Casino de Tenerife acogió en la mañana de este martes 8 de noviembre el Foro El Futuro de Canarias, organizado por el periódico EL DÍA con el patrocinio de Cajasiete. Una cita en la que representantes del sector empresarial, financiero y académico de la isla mostraron algunas de sus recetas para lograr una Canarias mejor dentro de diez años. Un futuro que mejore el presente gracias a la sostenibilidad energética, social y medioambiental; la educación y la formación; la innovación y la digitalización, y la reducción de los obstáculos que impone la burocracia administrativa.

El presidente de la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE Tenerife), Pedro Alfonso; el presidente del Consejo Económico y Social de Canarias, José Carlos Francisco; la rectora de la Universidad de La Laguna (ULL), Rosa Aguilar; el director general de Cajasiete, Manuel del Castillo, y el presidente de la Asociación Canaria de Energías Renovables, Enrique Rodríguez de Azero, compartieron un diálogo, moderado por el periodista de EL DÍA Moisés Álvarez Montero, en el que se marcaron objetivos básicos para que la economía y la sociedad canarias no abandonen la senda del crecimiento sostenible.

Pedro Alfonso recalcó que resulta básico definir «qué queremos para la Canarias del futuro y cómo queremos conseguirlo», y planteó varios retos: alcanzar al menos el 90% de la media del Producto Interior Bruto (PIB) europeo, lograr una tasa de paro inferior al 10%, simplificar los trámites administrativos, dar respuesta a la «desafección y polarización que se da entre empresarios y trabajadores» y actualizar el Régimen Económico y Fiscal (REF) «para ser más competitivos y productivos y mantener, sin tantos picos de sierra, la tasa de paro».

José Carlos Francisco suscribió los retos de Alfonso y aportó una visión a largo plazo, en la que surgen algunas dudas y otras certezas, «como que el 30% de la población de las islas no será canaria». Y puso sobre la mesa el debate del modelo: «¿Qué queremos? Progreso y sostenibilidad, o un decrecimiento como defienden algunos. Esa elección marcará el futuro de las islas, que también dependerá del futuro del mundo y de la Unión Europea».

Rosa Aguilar ve en los próximos años «una Canarias preciosa, en la que vivirán mis hijos y mis nietos, pero donde hay que abordar el problema de las desigualdades sociales, porque hay más de 800.000 vecinos y vecinas de este Archipiélago que viven en riesgo de exclusión social. Por eso hay que invertir en políticas sociales y en educación y formación. No dar el pez sino enseñar a pescar».

El especialista en energías renovables Enrique Rodríguez de Azero apuntó que las islas necesitan «una planificación y una legislación que permita ese futuro que ansían los canarios: con menos burocracia y con una sostenibilidad bien entendida, que piense en la eficiencia, en reducir los costes y la huella en el territorio, pero que nos permita avanzar». A su juicio, en esa sostenibilidad es clave el papel de las energías renovables, «muy afectadas por la burocracia en el presente», y la necesidad de apostar por el almacenamiento de energía en las islas.

Manuel del Castillo reconoció que en Canarias «aún dependemos muchísimo de fuera, aunque también tenemos mucha responsabilidad de lo que va a suceder en los próximos años, también a nivel particular». A su juicio, «es importante hacer un consumo responsable y también de productos y negocios locales, porque esa riqueza se genera y se queda aquí». Y apunta que «la economía social también es parte de la solución, y Cajasiete, o Mutua Tinerfeña, son ejemplo de ello».

Para luchar contra las dramáticas tasas de desempleo juvenil, Rosa Aguilar insistió en que «los jóvenes deben estar bien formados, no dejar sus estudios y alcanzar una titulación superior, universitaria o de Formación Profesional». Francisco remarcó que la educación recibe más recursos que en 2019, «pero no la universitaria», según le advirtió la rectora. La demanda presupuestaria que mantienen las dos universidades públicas canarias es de unos 40 millones de euros más, 20 para la ULL y 20 para la ULPGC.

José Carlos Francisco abogó por generar mejores resultados en la educación y también en la inversión en infraestructuras, «más allá de las carreteras, porque también lo son la energía o las telecomunicaciones. La educación y las infraestructuras son dos factores imprescindibles para un futuro mejor. Los gobiernos pueden equivocarse, pero no deberían hacerlo en esto». El presidente del Consejo Económico y Social también dijo que ante las estadísticas que se divulgan «habría que relativizar un poco los términos de pobreza en Canarias. No podemos compararnos con Sudáfrica o Zimbabue porque nuestra pobreza es del primer mundo».

Pedro Alfonso hizo hincapié en las contradicciones entre la formación en Canarias y el mercado laboral: «Producimos magníficos profesionales y graduados pero les ofrecemos hacer camas o poner coca colas… Tenemos 200.000 parados y en Fepeco se quejan porque no encuentran a gente para trabajar en las obras. Con los soportes sociales que hay para los que no trabajan, parece que nadie tiene que hacer un esfuerzo mucho más allá. Lo de trabajar para sostener a tu familia es un valor que parece anticuado. ¿Qué se puede ofrecer a la gente para que recupere la ilusión por trabajar? Todo se ha radicalizado porque tenemos miedo a la reacción al debate y, sin embargo, creo que hay que ser pragmáticos y valorar qué es lo que queremos para hacer converger la oferta y la demanda laboral. Quizás la gente no quiere grandes horarios y se podrían facilitar y modificar algunas cosas en el mercado laboral».

Las energías renovables van ganando peso en Canarias y crece la formación, aunque la mano de obra aún es escasa y es necesario traer trabajadores de fuera para grandes instalaciones. Rodríguez de Azero dijo que el sector «está de moda, pero tenemos problemas por picos de demanda que nos llevan a sufrir ineficiencias importantes. En el mundo, el sector de las energías renovables genera 12,7 millones de empleos, en España, sólo la fotovoltaica emplea a 95.000 personas (130.000 empleos indirectos). Pero la formación es urgente y necesitamos, por ejemplo, más electricistas o personal para empresas de autoconsumo energético».

Cajasiete ha incentivado el estudio a través de iniciativas como el ingreso sobresaliente, «que ha llegado a más de 47.000 jóvenes», según detalló Manuel del Castillo. La entidad también colabora con la ULL en la financiación de dos cátedras: una de economía social y otra de big data, una apuesta por la digitalización de la economía. Digitalización que llegó con fuerza al sector educativo por la pandemia, y que aún debe crecer entre micropymes y autónomos.

Francisco cree que la digitalización en el sector público permite sacar más trabajo en menor tiempo, pero también puede esconder actitudes negativas: «La productividad habría que estudiarla. Hay funcionarios que trabajan mucho, otros muy poco y otros que no trabajan nada, y eso habría que mirarlo porque les pagamos entre todos. Muchas veces las empresas dependen en buena parte del funcionamiento del sector público». Alfonso añadió que «la administración pública también debe ganar en eficiencia y adaptarse». Y pese a todo lo que queda por hacer, Manuel del Castillo cerró el foro con un mensaje de optimismo desde Cajasiete: «En 10 años estaremos en una Canarias mejor que la que tenemos hoy».