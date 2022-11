Óscar Izquierdo: «Acabar con las colas de la TF-5 debe ser la prioridad número 1»

El presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción (Fepeco) en Santa Cruz de Tenerife, Óscar Izquierdo, afirma que «acabar con las colas de la TF-5 debe ser la prioridad número 1» tanto para el Cabildo de Tenerife como para el Gobierno de Canarias. La situación de la autopista del Norte «estrangula la economía de esta parte de la isla y contribuye a su despoblación, ya que muchos ciudadanos se marchan a vivir a otros lugares huyendo de los atascos. Existe una emigración interior desde el Norte hacia el área metropolitana simplemente para evitar estas colas. La gente joven y las familias con hijos se están marchando por la mala conectividad y la falta de oportunidades de trabajo», advierte.

Para Izquierdo, «el Norte tiene un problema estructural que es la TF-5, fruto de incumplimientos por parte de todos los partidos. El Norte es la asignatura pendiente de Tenerife y, sin embargo, ha sido reiteradamente olvidado por este gobierno y gobiernos anteriores. En el caso de esta isla, habría que cambiar la frase para denunciar que el Norte también existe».

El presidente de la patronal de la construcción tiene claro que «Tenerife es una isla desequilibrada porque solamente se han dirigido todas las miradas a potenciar el Sur y sus infraestructuras. Lo que tenemos en marcha es el cierre del anillo insular por el Sur y obras como Las Chafiras-Oroteanda. Y en el Norte, nada; pese a que allí el problema de movilidad es dramático. Abiertamente podemos hablar de generaciones que han nacido y han muerto con las colas. Y eso es muy grave».

Óscar Izquierdo señala que la clave del problema está en que la población y el parque móvil del Norte de Tenerife han vivido en el pasado años de crecimiento exponencial, «pero la comarca sigue contando con la misma estructura viaria que hace 40 años. Todos los gobernantes se han lavado la cara asfaltando una y otra vez la misma autopista insuficiente. Exactamente la misma, mientras la inversión se ha centrado en el área metropolitana y el Sur».

«Por intereses electorales, todos los partidos han contribuido a desequilibrar Tenerife. Tenemos una isla mal comunicada y totalmente desvertebrada, donde el Norte se lleva la peor parte. El peso inversor y de ejecución de obra pública se ha descompensado hacia el Sur y el Norte ha quedado abandonado», lamenta Izquierdo.

Para el presidente de Fepeco, la obra del tercer carril de la TF-5, entre La Orotava y el aeropuerto de Los Rodeos, es «urgentísima», puesto que la circunvalación de La Laguna, «aunque será un desahogo, no será la solución a las colas entre el Norte y el área metropolitana. Esa solución es el tercer carril, que ya debió construirse hace 25 años y todavía es una promesa. Porque aún no hay ni un proyecto redactado».

Desde la patronal de la construcción también lamentan que la vía exterior de La Laguna a Santa Cruz no se ejecutara hace 20 años «porque todos los partidos de La Laguna se negaron». Izquierdo también lamenta que «los alcaldes del Norte», actuales y pasados, «no hayan querido o podido imponerse ante los dirigentes insulares y regionales para acabar con este desequilibrio inversor. Tenerife se hunde por el Norte. La situación es insoportable y alarmante. Los atascos diarios afectan a la calidad de vida, a la despoblación y también a la desvalorización de propiedades».

«Hace ganar y perder elecciones»

El presidente de Alisios Norte, Iván Rodríguez de Azero, lamenta que respecto a la TF-5 «estemos ahora igual que hace 3 o 15 años» porque «el problema es gravísimo, la preocupación es tremenda y la gente está con los ánimos muy caldeados porque la calidad de vida se resiente. No se pueden dedicar 4 horas diarias a los atascos. Sabemos que la solución es compleja, pero no se avanza, quizás por falta de valentía política o, esperemos que no, por un desinterés por el Norte. Lo que sí tenemos claro es que en la TF-5 se ganan y se pierden elecciones. El tercer carril tardará años, pero se necesitan acciones urgentes respecto a transporte público, aparcamientos gratuitos, cambios en los horarios de la ULL y de los hospitales de referencia». Rodríguez de Azero espera que se incentiven las clases en línea y que se promueva «un cambio cultural, puesto que el 85% de los coches van con un único pasajero». Para Alisios Norte es «inadmisible» que «sigamos después de 20 años dándole patadas al balón». A su juicio, la situación mejoraría con cambios de horarios en la ULL, transporte público «casi gratuito», consultas en los hospitales «no a las 8:00 sino a las 12:00», y analíticas descentralizadas. «Estamos desesperados y esto no se puede soportar. Hoy tenemos una reunión para dar un paso al frente y presionar. El hartazgo es generalizado y la gente quiere movilizarse», advierte Rodríguez.