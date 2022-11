¿Ha asumido ya que es la candidata al Cabildo? ¿Apostó por que siguiera Carlos Alonso?

Ya habíamos hablado y hace ya tres años que comunicó al partido que no iba a seguir para cerrar un ciclo. Después de 15 en el Cabildo tomó una decisión personal y política. Le pedimos que siguiera coordinando la oposición, pero había que elegir a otra persona y mi nombre estuvo ahí todo el tiempo. Ya lo tengo asumido. Sentía que este era el momento de encabezar una lista por Tenerife.

¿Por qué tienen que votar los y las tinerfeñas a Rosa Dávila en mayo de 2023?

Este gobierno despertó mucha expectativas de cambios y de soluciones a problemas que llevaban tiempo ahí, pero lo que ha hecho es empeorarlo. Tenerife ha ido perdiendo liderazgo y Canarias peso respecto a la política de estado. Solo un partido nacionalista puede dar a cada una de las islas un proyecto insular dentro de un contexto canario.

¿Confía en ser la primera mujer presidenta del Cabildo?

Intentas normalizarlo dentro de una nueva sociedad en la que la mujer es protagonista de todos los espacios. Soy responsable y consciente de estar rompiendo un techo de cristal. Dicho esto, sí, me gustaría ser la primera mujer presidenta del Cabildo de Tenerife.

¿Qué valoración hace de estos tres años de gobierno de PSOE y Cs en el Cabildo?

Han sido años de parálisis en los que Tenerife se ha quedado atrás y ha perdido el tren del futuro. Se han paralizado proyectos importantes para la Isla. Han sido para Pedro Martín tres años y medio de fracaso personal. No ha conseguido conectar con los tinerfeños ni con la dimensión isla. Le ha quitado peso al Cabildo que tiene que estar en todos los problemas sean o no de su competencia.

Recalca siempre la falta de liderazgo de Pedro Martín.

No era consciente de la institución a gobernar. Le falta liderazgo, entusiasmo, trabajo y gestión. Tienes que estar 24 horas y siete días de trabajo a la semana. No se puede tener horario de oficina cuando eres presiente del Cabildo.

Ha tenido responsabilidad de gobierno pero en una tarea más bien a la sombra y técnica.

No he estado en la primera línea política, pero me han precedido personas con una formación técnica y solvencia que ofrecer. Rodeados de equipos han hecho partícipes de la política insular a técnicos y a funcionarios. Es fundamental vincular a los empleados públicos y que vuelvan a sentirse orgullosos.

¿Cuáles son sus referentes en política? ¿Entre ellos está su compañero Carlos Alonso?

Mi padre político fue Adán Martín y me emociona llegar al sitio donde quien me dio la primera oportunidad se hizo grande. Le echaba horas y pasión. Tenía un discurso para la felicidad de la gente. Con Carlos mi relación personal siempre ha sido magnífica. Es un gran trabajador y lo estoy descubriendo en esta transición. Una persona generosa que estará ahí a mi lado.

¿Algo que no repetiría de las tres décadas de gobierno de CC?

Sí. A veces no se tomaron decisiones en el momento adecuado y había que dar un puñetazo sobre la mesa. Si llego a presidenta del Cabildo que me critiquen por hacer pero no por no hacer.

El Cabildo es un gran mecano que, según CC, no ha funcionado estos últimos años.

Está desmontado. Debe estar en todas las circunstancias de la vida de los tinerfeños para que puedan tener un futuro en su propia isla mas allá. El PSOE se ha ocupado más de desmantelar lo anterior, lo que dejó CC, que de ejecutar proyectos propios

¿Faltan proyectos estratégicos para la Isla?

Se los han cargado todos. Ha languidecido el Puerto de Santa Cruz, Granadilla sin resolver y Los Cristianos colapsado sin un euro de inversión. Respecto al Tren del Sur, decimos que el colapso del tráfico en Tenerife, con situaciones como las colas de la TF-5, no se resolverá con una sola decisión. Es un problema complejo con soluciones plurales. Sistemas eficaces, colectivos y de alta capacidad. Puede ser un tren. Para el Sur o para el Norte, pero también están los carriles bus-vao para desincentivar el vehículo privado. Hemos exigido también aquí la gratuidad en el transporte público. Ayudaría a descender el uso del vehículo privado. Si es gratis, lo coges.

En cuanto al Circuito del Motor, primero están las personas y los proyectos sociosanitarios, la educación y el empleo. La prioridad es comer y la gente está en las colas del hambre. La propaganda sobre el Circuito la veo innecesaria

Otro caballo de batalla ha sido el ámbito sociosanitario.

Durante estos años han estado paralizados todos los proyectos sanitarios y sociosanitarios. No se ha construido una sola cama pública y esto ha llevado al colapso de los hospitales. Se han incrementado las listas de espera quirúrgicas por la incapacidad y mala gestión del gobierno insular.

¿Y el programa Ansina?

Lo quitan de un plumazo cuando era un proyecto de respiro familiar. Un ejemplo de maltrato a las personas mayores que hacían ellos mismos para seguir aportando a la sociedad justo cuando tienen un mayor peso poblacional.

¿El turismo seguirá siendo el motor de la economía isleña?

Hay que diversificar la economía, pero sin machacar al turismo al que se ha intentado demonizar. Tenerife debe estar orgullosa de ser una primera potencia mundial en este sector. Su riqueza tiene que llegar a las personas y hacerlo más sostenible. Dependencia total no, pero ponerlo en valor sí.

El sector primario.

Se habla mucho, pero lo que vemos es al ganadero sacrificando sus animales. Es de un cinismo absoluto no darles todo el apoyo y poner los medios para que pueda competir. También el sector agroindustrial ha perdido peso. Con casos como dejar morir a una empresa emblemática, JSP, de la que dependían 1.200 empleos. Y el presidente del Cabildo ausente. Iremos de un presidente ausente a una presidenta presente.

El Teide y el Plan Rector. ¿Como analiza las agresiones en espacios naturales protegidos?

La protección del Teide no es solo el documento del PRUG. Tiene que estar en relación con los medios para protegerlo. Puedes limitar pero no suprimir usos sin consenso. Poner los medios, un documento consensuado y con participación de todos los interesados que quieren ser parte de la solución. Existen ejemplos como los Picos de Europa con la participación de tres comunidades. Hay que escuchar a quien sabe.

Hay muchos tinerfeños pasándolo mal. ¿Qué les dice?

Hay una oportunidad para Tenerife como motor de Canarias; ese motor lo han parado y lo arrancaremos entre todos, hombres y mujeres de esta Isla, trabajando. No subsidiados, sino con un empleo digno. Gobierno de Canarias y Cabildo tienen dinero y capacidad que no han puesto al servicio de los ciudadanos.